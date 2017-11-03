Clip: Ghen tuông, vợ 'hổ báo' đánh đấm chồng dã man trước mặt nhiều người

Xã hội 03/11/2017 09:54

Đoạn clip ghi lại cảnh vợ hung hăng đánh chồng dã man trước sự chứng kiến của rất nhiều người khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đoạn clip được tài khoản Facebook N.L. đăng tải trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Người này cho biết, sự việc xảy ra tại Long An. 

 

Theo hình ảnh trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông không hề phản kháng mà cứ cúi người chịu trận, còn người vợ thì liên tục đấm vào bụng, lưng và mặt chồng. Ngay cả khi đối phương bị thương ở tay, máu chảy nhỏ giọt xuống dưới sàn, người vợ vẫn không dừng lại hành động dã man của mình.

Clip: Ghen tuông, vợ 'hổ báo' đánh đấm chồng dã man trước mặt nhiều người - Ảnh 1
Chồng bị thương ở tay, máu chảy nhỏ giọt dưới sàn nhưng vợ vẫn đánh không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, người chồng bỏ ra sau, vợ giận dữ đuổi theo mắng chửi: “Mày nói với tao mày lên thành phố mần ăn để lấy tiền đóng tiền nhà, vậy mà mày đi ngủ ở đâu dữ vậy. Mày không về nhà mà tao nói mày còn đánh tao đó, là sao? Mày đi ngủ ở đâu?”.

Nghe vợ chửi mắng, người đàn ông đáp: “Thôi không nói nữa, vào lấy đồ nghề đi làm coi”. Đáp lại, người phụ nữ hung hăng: “Mày thử rời khởi đây xem, công tao nuôi mày tao sẽ lấy lại cánh tay này”.

Clip: Ghen tuông, vợ 'hổ báo' đánh đấm chồng dã man trước mặt nhiều người - Ảnh 2
Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc với hành động của người phụ nữ này - Ảnh: Internet

Trong lúc xảy ra sự việc, xung quanh có rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai ngăn cản. Chỉ đến khi người chồng bỏ đi ra xa mới có một vài người khuyên anh nên đi băng bó vết thương.

Trao đổi với PV Thời Đại, tài khoản Facebook D.L, người đăng tải đoạn clip cho biết: “Đoạn clip là do bạn tôi quay lại, do ghen tuông nên người vợ đã đánh chồng mình như vậy. Trong lúc xô xát, người chồng bị thương nhẹ chứ không có gì đáng ngại”.

Từ khóa:   vợ đánh ghen ghen tuông vợ ghen tuông clip vợ đánh chồng long an

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày