Đoạn clip ghi lại cảnh vợ hung hăng đánh chồng dã man trước sự chứng kiến của rất nhiều người khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đoạn clip được tài khoản Facebook N.L. đăng tải trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Người này cho biết, sự việc xảy ra tại Long An.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Theo hình ảnh trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông không hề phản kháng mà cứ cúi người chịu trận, còn người vợ thì liên tục đấm vào bụng, lưng và mặt chồng. Ngay cả khi đối phương bị thương ở tay, máu chảy nhỏ giọt xuống dưới sàn, người vợ vẫn không dừng lại hành động dã man của mình.

Một lúc sau, người chồng bỏ ra sau, vợ giận dữ đuổi theo mắng chửi: “Mày nói với tao mày lên thành phố mần ăn để lấy tiền đóng tiền nhà, vậy mà mày đi ngủ ở đâu dữ vậy. Mày không về nhà mà tao nói mày còn đánh tao đó, là sao? Mày đi ngủ ở đâu?”.

Nghe vợ chửi mắng, người đàn ông đáp: “Thôi không nói nữa, vào lấy đồ nghề đi làm coi”. Đáp lại, người phụ nữ hung hăng: “Mày thử rời khởi đây xem, công tao nuôi mày tao sẽ lấy lại cánh tay này”.

Trong lúc xảy ra sự việc, xung quanh có rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai ngăn cản. Chỉ đến khi người chồng bỏ đi ra xa mới có một vài người khuyên anh nên đi băng bó vết thương.

Trao đổi với PV Thời Đại, tài khoản Facebook D.L, người đăng tải đoạn clip cho biết: “Đoạn clip là do bạn tôi quay lại, do ghen tuông nên người vợ đã đánh chồng mình như vậy. Trong lúc xô xát, người chồng bị thương nhẹ chứ không có gì đáng ngại”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-ghen-tuong-vo-ho-bao-danh-dam-chong-da-man-truoc-mat-nhieu-nguoi-252858.html