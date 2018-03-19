Clip: Chú dạy cháu 10 tuổi lái xe tải băng băng trên đường khiến nhiều người khiếp vía

Mới đây, tài khoản Tuấn Linh đã đăng tải lên nhóm kín về xe trên Facebook đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông đang hướng dẫn bé trai điều khiển xe tải mang BKS 36M - 3224. Theo miêu tả của anh Linh, chiếc xe chạy băng băng trên đường phố khiến cộng đồng mạng một phen khiếp vía.

Hình ảnh trong clip cho thấy, ngồi lọt thỏm trên ghế lái là một đứa trẻ chỉ khoảng 9-10 tuổi. Bên cạnh là người đàn ông được cho là cha hoặc chú đang hướng dẫn cậu bé bẻ lái từ lề đường lao ra giữa đường.

Anh Linh cũng thông tin thêm, sự việc xảy ra tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Lúc đó, có khá đông các phương tiện đang lưu thông trên đường nhưng người đàn ông vẫn vô tư giảng dạy cho cháu bé cách đánh lái, xoay vô lăng.

Chứng kiến cảnh mất an toàn trên, người đi đường đã lớn tiếng yêu cầu người đàn ông cho cháu bé dừng lại. Nhưng mặc kệ lời khuyên can, anh này còn quát lại và tiếp tục cho cậu bé lái tiếp.



Người đàn ông hướng dẫn cạu bé 10 tuổi lái xe tải trên đường khiến nhiều người khiếp vía - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc trước sự chủ quan của người đàn ông trên.

Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm không chỉ đối với bản thân người ngồi trên xe mà còn đối với nhiều người đang lưu thông trên đường. Hành vi trên cũng đã vi phạm vào các điều khoản của luật giao thông đường bộ.

"Không thể tin nổi người đàn ông này lại ý thức kém như vậy. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, tiến hành phạt nguội để làm gương, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông", N.A. bức xúc.

"Hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng này cần phải được xử lý thích đáng để làm gương. Chẳng may đâm vào ai gây hậu quả nghiêm trọng thì lại hối hận không kịp. Làm người lớn mà lại dại dột như trẻ con vậy", H.Y. bình luận.

Liên quan đến vụ việc này, Đại úy Cao Ngọc Uy - Đội trưởng Đội CSGT TP. Sầm Sơn cho biết, cháu bé lái xe là Cao Duy C. (10 tuổi), người ngồi cạnh là chú ruột tên Cao Duy Thiệu (34 tuổi, sống tại khu phố Long Sơn, phường Bắc Sơn).

Đội CSGT đã điều tra, đồng thời lập biên bản xử lý hành chính theo nghị định 46, mức xử phạt từ 2-4 triệu đồng. "Hiện Đội CSGT đang cho người liên quan viết cam kết, đồng thời đội cũng đang báo cáo lãnh đạo xin ý kiến tạm giữ phương tiện, qua đó sẽ xem xét tới các hành vi tiếp theo. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm vụ việc chưa từng có này", đại úy Uy trao đổi với Vietnamnet.