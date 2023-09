Hình ảnh người đàn ông túm chân ném một phụ nữ xuống sàn trước mặt đứa trẻ khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bức xúc với đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chồng nhẫn tâm hành hung vợ trước trước mặt con nhỏ.

Theo như hình ảnh từ camera an ninh và thông tin từ người chia sẻ đoạn clip này lên mạng xã hội thì sự việc trên xảy ra vào ngày 7/10 tại Bến Tre.

Trong đoạn clip, bé gái đang ngồi một mình trong phòng thì người đàn ông đột ngột xông vào, quăng người phụ nữ thẳng xuống nệm, rồi bỏ ra ngoài.

Người chia sẻ đoạn clip trên lên mạng xã hội là T.M, có quan hệ buôn bán với nạn nhân trong vụ việc. Trên trang cá nhân của mình, T.M chia sẻ:

"Lấy chồng để được thế này đây mọi người ơi, tuy không phải ruột thịt với em, nhưng chị là người cùng em buôn bán suốt mấy tháng, chị rất hiền và vui vẻ. Khi giới hạn chịu đựng của chị quá mức, chị đã không nghĩ tới sĩ diện mà tung clip này lên, cho mọi người thấy rõ bộ mặt của chồng chị. Chị đưa đơn li dị mấy lần, nó không chịu buông tha chị nên không ký đơn.

Giờ chị đang đưa đơn lên tiếp, nó về mà trong khi đó chị ở cùng nhà nó đánh chị rất nhiều lần, sưng mắt, đầu và tay chân bị chấn thương. Nó còn hù dọa chị không đưa tài sản nó sẽ giết chị.

Ai ở Bến Tre thấy nó thì lên án phụ chị em để nó buông tha cho mẹ con chị ấy. Một mình chị nuôi hai con nhỏ, khi con bệnh nó không thèm quan tâm tới mà chỉ biết lấy tiền đi. Nó có chết cũng chưa hả dạ, không đề bù được nỗi đau mà nó gây ra cho chị".

Mặc dù thực hư sự việc vẫn chưa được làm rõ nhưng hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích người đàn ông này. Họ cho rằng dù người phụ nữ có làm sai chuyện gì đi nữa thì việc đánh đập vợ trước mặt con nhỏ là điều không nên.

