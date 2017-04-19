Clip: Bà ngoại nhẫn tâm bỏ bé gái vào bao, dùng chân đạp không thương tiếc

Xã hội 19/04/2017 14:05

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị bà ngoại bỏ vào bao đánh đập dã man, khiến cư dân mạng bức xúc, theo Daily Mail.

 

Theo nhiều người dùng mạng xã hội, đoạn clip trên được quay vào ngày 14 tháng 4, ở một tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Clip: Bà ngoại nhẫn tâm bỏ bé gái vào bao, dùng chân đạp không thương tiếc - Ảnh 1
Bé gái bị bà ngoại bỏ vào cao cột chặt, ném trên sàn nhà. Ảnh: Daily Mail

Trong đoạn clip có thể thấy đứa bé bị bỏ vào trong một chiếc bao tải, cột chặt miệng và ném trên sàn nhà. Bên cạnh đó có một người phụ nữ ngồi trên ghế, dùng chân đạp vào người em. Khi đứa trẻ khóc lóc, cầu xin tha thứ thì người phụ nữ này mới đồng ý cởi trói, thả em ra khỏi chiếc bao.

Người phụ nữ trong đoạn clip được cho là bà ngoại của cô bé. Bà ta đã cột đứa trẻ vào trong chiếc bao để trừng phạt em vì không nghe lời. Thông qua giọng nói của người này trong clip, cư dân mạng cho rằng bà ta sống ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Clip: Bà ngoại nhẫn tâm bỏ bé gái vào bao, dùng chân đạp không thương tiếc - Ảnh 2
Dù bé gái khóc lóc xin tha nhưng người phụ nữ vẫn nhẫn tâm dùng chân đạp vào người đứa nhỏ không thương tiếc. Ảnh: Daily Mail

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, cảnh sát đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, người phụ nữ và đứa bé trong đoạn clip hiện đang làm việc trong một trang trại ở tỉnh Quảng Đông.

Vì cha mẹ đi làm ăn xa, nên em phải sống với bà ngoại và dì ở quê. Ngoài giờ đi học, bé gái phải đi làm công chung với họ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù vậy, hai người phụ nữ này vẫn thường xuyên đánh đập em một cách vô cớ.

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra sự việc, người phụ nữ này cho biết, bà bỏ cô bé vào bao tải để “dạy cho nó một bài học”, trừng trị những thói hư tật xấu của đứa nhỏ. Tuy nhiên, người này không nói rõ đứa trẻ đã phạm phải những lỗi lầm gì.

Clip: Bà ngoại nhẫn tâm bỏ bé gái vào bao, dùng chân đạp không thương tiếc - Ảnh 3
Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bạo hành khi sống xa cha mẹ ở khu vực nông thôn của Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail

Bé gái này chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bạo hành khi sống xa cha mẹ ở những khu vực nông thôn của Trung Quốc. Vì sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các vùng ở Trung Quốc, nhiều gia đình phải rơi vào hoàn cảnh ly tán. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, các bậc cha mẹ phải đi đến những thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Trong khi đó, những đứa con của họ phải sống ở vùng quê nghèo với họ hàng, người thân.

Vì cuộc sống thiếu thốn, những đứa trẻ này thường phải bỏ học từ rất sớm để phụ giúp gia đình. Theo chuyên gia, các em chính là những đối tượng dễ bị bạo hành, lạm dụng tình dục, lôi kéo tham gia vào các tệ nạn xã hội nhất. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp, nhưng hiệu quả mang lại không cao.

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