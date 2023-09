Nghi ngờ vợ ngoại tình với đồng nghiệp cũ, Phương đã ép vợ hẹn nam đồng nghiệp đến khách sạn để mình bắt quả tang, nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Hôm nay (7/3), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phương (30 tuổi) và Trần Xuân Sơn (40 tuổi, đều ngụ xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn - Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2/2020, Nguyễn Văn Phương phát hiện vợ mình là chị A. nhắn tin qua lại với đồng nghiệp cũ là ông L. Thỉnh thoảng hai người có hẹn nhau đi chơi.

Cho rằng vợ ngoại tình với ông L. nên Phương đe dọa, ép vợ phải tìm mọi cách hẹn đồng nghiệp cũ đến khách sạn để Phương bắt quả tang. Sợ bị chồng đánh nên chị A. chấp thuận, hẹn ông L. thuê phòng khách sạn rồi nhắn tin số phòng cho Phương.

Sau đó, Phương rủ bạn là Trần Xuân Sơn cùng đến khách sạn thuê phòng cạnh bên. Một lúc sau, Phương sang phòng của chị A. và ông L. gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, ông L. hoảng hốt mở cửa sổ trèo ra ngoài rồi nhảy xuống đất bỏ đi.

Thấy vậy, Phương bắt vợ phải gọi ông này quay trở lại phòng khách sạn. Khi ông L. lên phòng, Phương và Sơn lao vào hành hung, rút dao đe dọa rồi lục ví lấy bằng lái xe và chìa khóa xe ô tô của nạn nhân.

Tiếp đến, Phương dùng dao đe dọa, ép ông L. và chị H. lên giường nằm để Phương ghi lại bằng chứng "ngoại tình". Phương buộc ông L. phải đưa 120 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đoạn video cho vợ ông L. và đăng tải lên mạng xã hội.

Sáng 26/2/2020, ông L. mang 80 triệu đồng đến gặp Phương và Sơn tại một quán cà phê ở TP. Vinh (Nghệ An). Ông L. đề nghị Phương giảm bớt tiền. Phương đồng ý giảm xuống còn 100 triệu đồng và buộc ông L. viết giấy nợ 20 triệu đồng còn thiếu.

Khi hai đối tượng đang nhận 80 triệu đồng của ông L. thì bị công an ập vào bắt giữ. Qua khám xét, công an thu giữ trên người hai đối tượng 1 con dao bấm, 1 điện thoại di động, 1 chìa khóa ô tô và 1 giấy phép lái xe ô tô của ông L.

Tại cơ quan Công an, Phương và Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Nghi chồng có bồ nhí vì hay đi qua đêm, vợ dựng chuyện bị cướp hiếp dâm để giữ chồng ở nhà Nghi ngờ chồng ngoại tình vì hay đi qua đêm, người phụ nữ ở An Giang báo tin giả bị cướp hiếp dâm nhằm giữ chồng ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ep-vo-len-giuong-khach-san-voi-nam-dong-nghiep-de-ghi-hinh-ngoai-tinh-cuong-doat-100-trieu-353004.html