Chỉ còn cách điểm đến 1 giờ đồng hồ chạy xe máy, cô gái ngồi sau xe vì ngủ gật đã ngã xuống đường, lăn vào mương nước tử vong, chàng trai loạng choạng tay lái bị té gãy chân.

Dịp lễ 2/9 vừa qua, cả nước được nghỉ dài ngày, với tinh thần xách ba lô lên và đi, cộng đồng phượt thủ đã cùng nhau lên kế hoạch thám hiểm những cung đường dọc chiều dài đất nước. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra với một nhóm phượt thủ khi di chuyển đoạn đường từ Đồng Nai đến Cam Ranh (Khánh Hòa). Cặp đôi phượt thủ một nam một nữ trong đoàn là bạn đồng hành của nhau trong chuyến đi. Khi chỉ còn cách điểm đến một giờ đồng hồ đi xe máy thì bất ngờ bạn gái ngủ gật đập mặt xuống đường, lăn vào mương nước gây ngạt thở và tử vong. Ban nam vì thế mà bất ngờ, loạng choạng tay lái và bị té gãy chân.

Câu chuyện đã được một bạn nam đau lòng kể lại: “Nhỏ bạn ngồi sau xe thằng bạn, do hai đứa là bạn nhau nên không có ôm nhau mà nhỏ bạn buồn ngủ gật ra đằng sau khi thằng bạn chạy với tốc độ khoảng 60km/h làm nhỏ đập xuống đường và lăn đúng vào mương nước rất rất nhỏ nhưng bất tỉnh làm ngạt nước và ra đi, còn thằng bạn cũng vì bất ngờ mà không làm chủ tay lái nên gãy chân và thương tích”.

Trước sự ra đi đột ngột và xót xa này, cộng đồng mạng tỏ ra tiếc thương cho cô gái trẻ và động viên bạn nam sớm bình tâm để vượt qua nỗi buồn và những phút giây chấn động, ám ảnh. Bên cạnh những bình luận chia buồn, những bạn trẻ khác cũng nhắc nhau khi đi phượt tuyệt đối không được ngủ gật trên xe máy. Có thế thấy, trào lưu đi phượt hay du lịch bụi đã không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính bạn và những người bạn đồng hành, tuyệt đối phải tuân thủ những nguyên tắc quan trọng như: không được ngủ gật và chạy quá tốc độ khi đang lái xe hay ngồi trên xe máy. Đặc biệt, cần có các trang phục bảo hộ chuyên dùng dành cho dân du lịch bụi để phòng ngừa những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

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