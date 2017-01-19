Cái chết tức tưởi của nữ sinh bị lừa tiền học phí đại học

Xã hội 19/01/2017 11:05

Một nữ sinh 18 tuổi đã đột ngột lên cơn đau tim và qua đời sau khi nhận được thông báo học phí của trường đại học, theo SCMP.

Theo trang này đưa tin, nữ sinh này tên Xu Yuyu sinh sống ở Sơn Đông, Trung Quốc. Được biết, cô xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó ở một vùng quê. Được biết sau khi tốt nghiệp THPT, Xu đã bỏ ra rất nhiều công sức cố gắng học tập để thi đậu vào một trường đại học với mong muốn thay đổi cuộc sống gia đình.

Sự cố gắng của cô học trò nghèo đã được đền đáp xứng đáng khi cô nhận được thông báo trúng tuyển của một trường đại học ở Nam Kinh. Tin tức này khiến gia đình Xu vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Xu đã thực hiện được mong ước bấy lâu nay của mình, lo vì gia đình quá nghèo sợ không lo nổi tiền ăn học cho Xu. Nhưng dù khó khăn đến mấy,cha mẹ của cô bé vẫn cố gắng gom góp tiền để đợi ngày đưa cô lên Nam Kinh nhập học.

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Giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học của Xu Yuyu. Ảnh: SCMP

Nhưng vào lúc này, Xu  nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ, người này tự xưng mình là cán bộ của Bộ giáo dục, yêu cầu gia đình Xu  phải gửi 9.900 nhân dân tệ (NDT) (hơn 32 triệu đồng) để đóng học phí và ký túc xá cho sinht? viên và hứa sẽ gửi tất cả hồ sơ về tận nhà cho gia đình ngay sau khi nhận được tiền.

Ngay khi nhận được cuộc gọi, Xu đã nói chuyện với gia đình và đã gửi khoản tiền đó vào tài khoản ngân hàng của người này. Sau vài ngày chờ đợi, cả nhà Xu vẫn không nhận được giấy thông báo từ trường. Thấy vậy, Xu đã gọi vào số điện thoại người này để xác nhận lại thông tin thì không liên lạc được, lúc này cả gia đình mới biết mình đã bị lừa.

Ngay khi biết được điều đó, Xu bị sốc và lên cơn đau tim phải nhập viện ngay lập tức. Nhưng vì bệnh tình quá nặng mà cô đã không thể qua khỏi. Ngay khi biết được sự thật, gia đình Xu đã báo cáo sự việc đến cảnh sát địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả và vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đây là một bài học đáng nhớ dành cho gia đình và bản thân các bạn tân sinh viên chuẩn bị nhập học ở các trường đại học thuộc địa phương khác. Đừng nên nhẹ dạ cả tin vào nhưng người lạ mặt tự xưng là người làm việc trong Bộ giáo dục. Mọi chi tiết về việc học tập như học phí, chi phí đồng phục, ký túc xá,… nên liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng của trường. Khi nhận được những cuộc gọi giống như trường hợp của Xu thì nên gọi đến trường học để xác minh thông tin chứ đừng vội vã chuyển tiền để rồi bị mất trắng.

Nguồn: South China Morning Post

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