Chia sẻ về hành trình vượt cạn của vợ, anh Tùng cho biết: "Lúc ấy, mình rất căng thẳng. Có hai sản phụ khác vào sau vợ mình nhưng lại sinh em bé trước nên mình càng lo lắng hơn. Hơn hai tiếng sau, bé nhà mình mới chào đời. Lúc bác sĩ ra báo, mình thấy đang nửa đêm mà trời như bừng sáng, tất cả mệt mỏi bỗng dưng tan biến hết".

Chủ nhân của lá thư là ông bố trẻ Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi). Con trai anh, bé Nguyễn Gia Bách (tên gọi ở nhà là Đậu Đậu) ra đời trong niềm hân hoan, xúc động của cả đại gia đình Xúc động khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh vợ đi đẻ, anh đã viết tâm thư gửi hai mẹ con.

“Con trai Đậu Đậu của bố ơi, sau này khi con trưởng thành, nếu con hỏi bố, cảm nhận khi được lên chức, cảm giác làm bố thế nào, thì bố sẵn sàng trả lời cho con nghe ngay, đó là cảm giác nếm trải được sự chua xót đến tột cùng.

Mở đầu lá thư gửi vợ và con trai, anh Tùng khá hài hước và thẳng thắn kể về cảm xúc khi được lên chức bố gói gọn trong hai từ: “chua xót”.

CHUA XÓT khi nhìn người bạn đời, nhìn mẹ của cu Đậu ngân ngấn nước mắt đi theo cô y tá chuẩn bị vào phòng để sinh, cánh cửa phòng chờ đóng sầm lại cứ như đang quay lưng với mình, phải chăng là cả 1 thế kỷ dài đằng đẵng đang chờ tôi trước mắt????.

CHUA XÓT khi đến giây phút mà mình được nghe rất nhiều người nói lại, nhưng đến khi chính bản thân mình được gặp bé Đậu thì mẹ nó vẫn phải chiến đấu với cơn đau quằn quại nhiều tiếng đồng hồ, người thì mệt phờ phạc, huyết áp tụt tốc độ chóng mặt, rồi lại phải nằm chờ trong sự cô đơn 1 mình, không có ai chăm bẵm kề bên!

CHUA XÓT khi 1 người phụ nữ vốn mảnh khảnh xinh đẹp, giờ lại phình to như 1 quả bóng, rồi lại nhanh chóng xì hơi để lại dấu ấn là sự nhăn nheo, những vết rạn nứt, khuôn mặt xanh xao, kèm theo là nỗi ám ảnh khi phải đối diện với chính diện mạo của mình trong sự bàng hoàng, bỡ ngỡ và suy sụp.

CHUA XÓT khi một người nằm trong giới được cả thế giới công nhận là yếu ớt lại đang phải chịu những cơn đau đến tận cùng, đau cả ngoài, đau cả trong, đau cả cũ, đau cả mới, đau từ gốc đau đến ngọn, đau, đau, đau và đau đến nỗi mà cả đời những người đàn ông, những đại diện cho phái mạnh của nửa thế giới cũng không bao giờ phải đối mặt, không thể hình dung sẽ đau thế nào, những tiếng gào thét đau đớn vang cả hành lang lúc nửa đêm trôi qua từng phút mà tôi đang nghe, những nỗi đau cả về tinh thần và cả về thể xác mà không thể tả thành lời, cũng không có ngòi bút nào có thể viết lên được nỗi đau đấy, ai có thể thấu hiểu? Ngay cả 1 người chồng, 1 người trụ cột trong gia đình như tôi cũng không thể!”.

Không chỉ sâu sắc cảm thông, anh chồng tâm lý còn muốn đau thay những cơn đau kinh hoàng của vợ, gào thét tạo hóa nghịch lý, bất công khi phái mạnh các anh lại không phải chịu những cơn đau…đẻ như các chị em.

“Ruột gan đang dần thắt lại, trái tim như thu nhỏ chỉ bằng 1 hạt cát mà 1 cơn gió thổi là bay, không có 1 chút sức chống cự nào vì đau xót... Tôi ước, tôi ước gì đây? Tôi đang bế trên tay niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời tôi rồi, vậy mà tôi còn phải ước gì nữa giờ phút này sao? Đúng, tôi ước gì bản thân mình có thể chịu thay vợ những nỗi đau thể xác, đổi cho vợ được sức khỏe của bản thân hiện tại, tại sao tôi thì không có nổi 1 cơn đau nào hành hạ, còn cô ấy, 1 sinh linh yếu ớt thì lại phải chịu?

Lúc đau thì không dám khóc, lúc đói thì không đc ăn 1 bữa đầy đủ những món yêu thích, mệt cảm thấy như không thể chịu được nữa rồi nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, không được chợp mắt ngủ vì cơn đau hành hạ. Các cụ dạy là sinh ra trên đời, nếu ăn được ngủ được mới là tiên, mới là sướng, nhưng người phụ nữ, vừa mang trong mình thiên chức lớn lao, nặng nề gánh trên đôi vài gầy yếu ớt, giờ lại không được ăn, không được ngủ? Vậy thì sung sướng dành cho cô ấy ở đâu? Tạo hoá ơiiiii, trời đất ơiiiiii !”.

Bức tâm thư cảm động đã thực sự chạm đến trái tim của hàng ngàn cư dân mạng. Theo Trí Thức Trẻ, chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn chia sẻ này đã đã nhanh chóng nhận được hơn 20 nghìn lượt yêu thích, hơn 1,5 nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều chị em đã khéo léo tag tên chồng để các anh được “mở mang tầm mắt”, chuẩn bị tinh thần để trở thành một người chồng, người cha tâm lý như anh Tùng.

Sau khi trải lòng về những cảm xúc thật nhất, chân phương nhất dành cho vợ con, ông bố trẻ đã kết thúc bằng những dòng gửi gắm yêu thương vô bờ bến.

“Nếu các bạn lại hỏi tôi, tôi có hạnh phúc khi được làm cha, làm bố không, thì tôi chắc chắn không chỉ trả lời với các bạn, mà sẽ trả lời cho cả thế giới, rằng thì là, tôi sẽ hét lên: Tôi hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc là vì tôi đã có 1 người nâng khăn sửa túi tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này này!

Yêu vợ của anh và con trai rất nhiều…”

Lá thư khép lại nhưng hành trang mới, cánh cửa mới mở ra cùng lời nhắn nhủ của ông bố dành cho con trai nhỏ Đậu Đậu đã thực sự 'đốn tim' độc giả.

“Đấy, con trai bố nghe hết tâm tư của bố rồi đấy, thế nên là Đậu Đậu lớn thật thật nhanh, và 2 bố con mình, 2 chiến binh không bao giờ khuất phục để cùng bảo vệ mẹ của con, con nhé!”.

Giây phút đón chào các thiên thần nhỏ là khoảnh khắc thiêng liêng trong đời của các ông bố, bà mẹ. Với sự phát triển không ngừng của mạng xã hội, những đoạn tâm tình, những bức tâm thư như của ông bố trẻ Thanh Tùng chính là những lời động viên đặc biệt cho các chị em phụ nữ trong hành trình thực hiện thiên chức làm mẹ cao quý.