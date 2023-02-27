Một người phụ nữ 37 tuổi đang chạy xe máy thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đường, tạt chất lỏng nghi là axit lên người khiến chị này gục xuống đất gào thét thất thanh.
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Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào sáng ngày 26/2, Công an thành phố Dĩ An cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương và các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng nghi tạt axit khiến một phụ nữ tử vong.
Cụ thể, vào tối 25/2, một người phụ nữ 37 tuổi (quê Nghệ An) đang chạy xe máy qua đường Vũng Việt (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đường, tạt chất lỏng nghi là axit lên người khiến chị này gục xuống đất gào thét, cơ thể bị bỏng nặng.
Ngay khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ, người dân gần đó đã chạy lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự việc sau khi xảy ra, đối tượng gây án cũng lập tức rời khỏi hiện trường. Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng nặng nên đã tử vong.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án để điều tra.