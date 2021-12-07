Bí thư Hà Nội: Chuẩn bị tiêm mũi 3 phòng Covid-19 cho nhóm ưu tiên khi số ca nhiễm tăng nhanh

Xã hội 07/12/2021 10:39

Trước việc số ca nhiễm tăng nhanh, ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội, ngành y tế đẩy nhanh tiêm phủ vaccine cho học sinh và chuẩn bị tiêm mũi 3 cho đối tượng ưu tiên.

Theo thông tin của Zingnews, chiều 6/12, trao đổi về kết quả Hội nghị Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn đang tăng mạnh trong một tháng qua, bình quân 173 ca/ngày; đỉnh điểm là ngày 6/12 ghi nhận 774 ca mắc.

Ông Dũng cho rằng công tác chống dịch hiện nay còn không ít tồn tại, lúng túng ở cấp cơ sở; có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là trong việc quyết định biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và cách ly F1, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Bí thư Hà Nội: Chuẩn bị tiêm mũi 3 phòng Covid-19 cho nhóm ưu tiên khi số ca nhiễm tăng nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người có bệnh nền và học sinh THCS; tiêm mũi 2 cho học sinh cấp THPT đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngành y tế phải tìm mọi giải pháp, tăng cường thiết bị để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, khắc phục ngay tình trạng chậm trả kết quả như hiện nay. Địa phương kịp thời quan tâm hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu, nhất là hệ thống chính trị và y tế cơ sở.

UBND thành phố ban hành văn bản làm rõ quy định về phân cấp, giao quyền trong xác định mức độ dịch và biện pháp phòng, chống theo cấp độ dịch trên địa bàn cho quận, huyện, thị xã. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu tăng thanh tra công vụ đột xuất để đánh giá trách nhiệm tập thể, cá nhân; kỷ luật nghiêm đối với nơi còn yếu kém.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm nay

Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ 18 tuổi trở lên.

Xem thêm
Từ khóa:   hà nội chuẩn bị tiêm mũi 3 cho nhóm ưu tiên tiêm mũi 3 cho nhóm ưu tiên tiêm mũi 3

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số