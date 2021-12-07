Bí thư Hà Nội: Chuẩn bị tiêm mũi 3 phòng Covid-19 cho nhóm ưu tiên khi số ca nhiễm tăng nhanh

Trước việc số ca nhiễm tăng nhanh, ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội, ngành y tế đẩy nhanh tiêm phủ vaccine cho học sinh và chuẩn bị tiêm mũi 3 cho đối tượng ưu tiên.

Theo thông tin của Zingnews, chiều 6/12, trao đổi về kết quả Hội nghị Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn đang tăng mạnh trong một tháng qua, bình quân 173 ca/ngày; đỉnh điểm là ngày 6/12 ghi nhận 774 ca mắc.

Ông Dũng cho rằng công tác chống dịch hiện nay còn không ít tồn tại, lúng túng ở cấp cơ sở; có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là trong việc quyết định biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và cách ly F1, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

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Do đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người có bệnh nền và học sinh THCS; tiêm mũi 2 cho học sinh cấp THPT đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngành y tế phải tìm mọi giải pháp, tăng cường thiết bị để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, khắc phục ngay tình trạng chậm trả kết quả như hiện nay. Địa phương kịp thời quan tâm hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu, nhất là hệ thống chính trị và y tế cơ sở.

UBND thành phố ban hành văn bản làm rõ quy định về phân cấp, giao quyền trong xác định mức độ dịch và biện pháp phòng, chống theo cấp độ dịch trên địa bàn cho quận, huyện, thị xã. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu tăng thanh tra công vụ đột xuất để đánh giá trách nhiệm tập thể, cá nhân; kỷ luật nghiêm đối với nơi còn yếu kém.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm nay Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ 18 tuổi trở lên.

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