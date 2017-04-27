Bé gái 6 tuổi bị hàng xóm giết chết, giấu xác dưới gầm giường

Xã hội 27/04/2017 11:10

Sau khi bị mất tích 4 ngày, bé gái 6 tuổi được phát hiện đã tử vong, thi thể bị giấu dưới gầm giường nhà hàng xóm, theo The Sun.

Vào thứ Năm tuần trước, sau khi vui chơi ở ngoài sân, một bé gái 6 tuổi đột nhiên mất tích. Mặc dù gia đình và hàng xóm đã cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được em.

Bé gái 6 tuổi bị hàng xóm giết chết, giấu xác dưới gầm giường - Ảnh 1
Bé gái 6 tuổi mất tích vào thứ Năm tuần trước khi chơi trước sân nhà. Ảnh; Mirror

Bé gái này tên là Harshitha. Em là con duy nhất của anh Shiv Kumar và chị Saraswathi Kumar. Cả gia đình sinh sống ở Bengaluru, Karnatakam – một tỉnh ở miền nam Ấn Độ. Theo lời kể của người bố, vào khoảng 6 giờ chiều ngày xảy ra sự việc, cô bé chơi ở ngoài sân. Vì nơi đó khá gần nhà và là khu vực quen thuộc nên vợ chồng anh không lo lắng. Sau đó, trời bắt đầu mưa lớn, hai vợ chồng ra ngoài tìm nhưng không thấy bé Harshitha. Kể từ lúc đó, cả gia đình và hàng xóm bắt đầu tìm kiếm bé, nhưng suốt 4 ngày liền họ không nhận được thông tin gì của em.

Đến thứ Hai vừa qua, người dân trong làng phát hiện có mùi hôi bốc ra từ trong nhà của một người hàng xóm sống gần gia đình anh Shiv Kumar. Khi cảnh sát đột nhập vào bên trong, họ phát hiện thi thể của bé Harshitha bị bỏ trong thùng xốp, giấu dưới gầm giường.

Bé gái 6 tuổi bị hàng xóm giết chết, giấu xác dưới gầm giường - Ảnh 2
Thi thể của bé Harshitha được tìm thấy trong nhà một người hàng xóm sinh sống gần đó. Ảnh: Mirror

Được biết, ngôi nhà tìm thấy thi thể của nạn nhân là của một người đàn ông tên Anil. Anh Shiv Kumar cho biết người này đã sống ở đây được 8 năm, có vợ và hai người con. Khi biết hung thủ là Anil, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ. Trước đó, khi gia đình thông báo tin bé gái mất tích với hàng xóm, gã này đã rất nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên tới thăm, an ủi gia đình nạn nhân.

Bé gái 6 tuổi bị hàng xóm giết chết, giấu xác dưới gầm giường - Ảnh 3
 Khi biết Anil là hung thủ, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ. Ảnh: Mirror

Ông Raghavendra Swamy – nhân viên điều tra của sở cảnh sát Giri Nagar cho biết: “Vào tuần trước, Anil đã thông báo với hàng xóm rằng anh ta sẽ về sống chung với vợ con của mình ở Kalaburagi. Đến ngày thứ Hai, anh ta đã rời khỏi Karnataka. Sau đó hai giờ, hàng xóm xung quanh ngửi thấy mùi hôi từ trong nhà của Anil. Khi mở cửa, chúng tôi phát hiện trên nền nhà có rất nhiều vết bẩn, máu và thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc hộp dưới gầm giường. Hiện chúng tôi đang cố gắng để bắt được hung thủ. tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến cái chết của bé Harshitha”.

Người này cho biết thêm, cảnh sát nghi ngờ bé Harshitha bị cưỡng hiếp trước khi chết. Sau khi tìm thấy thi thể con gái, mẹ cô bé – chị Saraswathi bị ngất xỉu, hiện đang được điều trị ở bệnh viện. Tang lễ của bé Harshitha dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau.

Nguồn: The Sun, Mirror

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