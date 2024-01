Theo thông tin từ Dân Trí, việc truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê thành công sau 72 giờ là nhờ sự nỗ lực của hơn 1.000 cảnh sát thuộc Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An. Hàng trăm chiến sĩ phải chia thành 40 chốt luân phiên canh gác tại bìa rừng tràm rậm rạp, hoang vắng, quyết không để hung thủ trốn thoát.

Khi Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) được phát hiện, các cán bộ cảnh sát và người dân không khỏi bất ngờ vì hắn ta ẩn nấp cách chốt của lực lượng chỉ vài bước chân.