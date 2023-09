Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan

Mặc dù đã có thông tin bão số 16 suy yếu nhưng để đề phòng cơn bão "trở chứng", chính quyền địa phương vẫn giữ người dân ở nơi trú ẩn - Ảnh: Thời Đại

Thông tin từ Thời Đại cho biết, dù nhận được tin bão suy yếu nhưng chính quyền địa phương tỉnh Bến Tre vẫn chưa cho người dân rời khỏi các điểm trú ẩn vì sợ bão sẽ đổi hướng trở lại.

Nghe tin bão suy yếu mà người dân vừa mừng vừa lo - Ảnh: Thời Đại

Ông Võ Văn Rô (sinh năm 1960, trú ấp An Thới, xã An Thủy) trú bão tại Trường THCS An Thủy chia sẻ: “Nghe đài báo bão suy yếu mừng lắm nhưng chính quyền chưa cho về, mà mình cũng lo vì biết đâu đổi hướng trở lại nên không dám về”.