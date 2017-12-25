Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan

Xã hội 25/12/2017 17:49

Mặc dù đã có tin bão Tembin (bão số 16) suy yếu nhưng người dân ở vùng ven biển miền Tây vẫn thấp thỏm lo sợ, chưa dám trở về nhà.

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tâm bão Tembin (bão số 16) nhiều khả năng sẽ không vào đất liền Việt Nam.

Nhận được thông tin này, người dân miền Tây vừa mừng vừa lo.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 1
Mặc dù đã có thông tin bão số 16 suy yếu nhưng để đề phòng cơn bão "trở chứng", chính quyền địa phương vẫn giữ người dân ở nơi trú ẩn - Ảnh: Thời Đại

Thông tin từ Thời Đại cho biết, dù nhận được tin bão suy yếu nhưng chính quyền địa phương tỉnh Bến Tre vẫn chưa cho người dân rời khỏi các điểm trú ẩn vì sợ bão sẽ đổi hướng trở lại.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 2
Nghe tin bão suy yếu mà người dân vừa mừng vừa lo - Ảnh: Thời Đại

Ông Võ Văn Rô (sinh năm 1960, trú ấp An Thới, xã An Thủy) trú bão tại Trường THCS An Thủy chia sẻ: “Nghe đài báo bão suy yếu mừng lắm nhưng chính quyền chưa cho về, mà mình cũng lo vì biết đâu đổi hướng trở lại nên không dám về”.

Vì thời tiết lạnh nên vợ chồng ông cùng các cháu chỉ có thể quấn mền nằm co ro trong góc điểm trú ẩn để giữ ấm.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 3
Những đứa trẻ bơ phờ quấn chăn trong góc chờ bão qua - Ảnh: Thời Đại

Được biết, tại điểm trú ẩn Trường THCS An Thủy có khoảng 125 người tránh bão. Chính quyền địa phương sau khi vận động mọi người đến đây trú bão đã cung cấp mì gói và cử người nấu cơm cho dân.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 4
Hàng trăm người dân đã được đưa đến điểm trú ẩn Trường THCS Thới An - Ảnh: Thời Đại

Đặc biệt, những hộ gia đình sống ở khu vực ven biển đã được bố trí trú ẩn ở những nơi an toàn.

Để đề phòng người dân tiếc của hay chủ quan bão sắp tan mà trở về nhà, chính quyền địa phương còn đặc biệt cử người canh gác, quan sát tại các điểm trú ẩn.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 5
Những giấc ngủ mệt mỏi, chập chờn trong hành trình tránh bão - Ảnh: Thời Đại

Thầy Nguyễn Văn Ngọt, Hiệu trưởng Trường THCS An Thủy cho biết đây là lần đầu tiên trường được chọn làm điểm trú ẩn nên lãnh đạo trường cố gắng làm tốt nhất có thể. Từ buổi sáng, các thầy liên tục lui tới, cập nhật tình hình bão cho người dân.

Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan - Ảnh 6
Các điểm trú ẩn ở Bến Tre sẽ hoạt động đến hết ngày 26/12 để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: Thời Đại

Thầy nói: “Nghe tin bão suy yếu cũng mừng nhưng không dám thông tin ngay mà phải chờ chắc chắn. Trường có chuẩn bị sẵn máy phát điện để khi bão vào ngắt điện thì người dân có cái mà dùng. Nhưng giờ tình hình khả quan hơn nhiều”.

Dự kiến, các địa điểm trú ẩn ở huyện Ba Tri và toàn tỉnh Bến Tre sẽ hoạt động đến hết ngày 26/12.

Người dân Cà Mau làm 'hầm' trú bão Tembin ngay cạnh nhà

Người dân Cà Mau làm 'hầm' trú bão Tembin ngay cạnh nhà

Không đi trú bão, một gia đình ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã chế tạo ra "hầm" trú bão ngay cạnh nhà rất đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Bão số 16 bão tembin phòng chống bão tembin

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 16 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 16 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày