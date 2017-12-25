Bão số 16: Cay mắt cảnh người già, trẻ nhỏ vùng biển miền Tây vật vờ trú ẩn chờ bão tan

Nhận được thông tin này, người dân miền Tây vừa mừng vừa lo.

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tâm bão Tembin (bão số 16) nhiều khả năng sẽ không vào đất liền Việt Nam.

Ông Võ Văn Rô (sinh năm 1960, trú ấp An Thới, xã An Thủy) trú bão tại Trường THCS An Thủy chia sẻ: “Nghe đài báo bão suy yếu mừng lắm nhưng chính quyền chưa cho về, mà mình cũng lo vì biết đâu đổi hướng trở lại nên không dám về”.

Thông tin từ Thời Đại cho biết, dù nhận được tin bão suy yếu nhưng chính quyền địa phương tỉnh Bến Tre vẫn chưa cho người dân rời khỏi các điểm trú ẩn vì sợ bão sẽ đổi hướng trở lại.

Vì thời tiết lạnh nên vợ chồng ông cùng các cháu chỉ có thể quấn mền nằm co ro trong góc điểm trú ẩn để giữ ấm.

Những đứa trẻ bơ phờ quấn chăn trong góc chờ bão qua - Ảnh: Thời Đại

Được biết, tại điểm trú ẩn Trường THCS An Thủy có khoảng 125 người tránh bão. Chính quyền địa phương sau khi vận động mọi người đến đây trú bão đã cung cấp mì gói và cử người nấu cơm cho dân.

Hàng trăm người dân đã được đưa đến điểm trú ẩn Trường THCS Thới An - Ảnh: Thời Đại

Đặc biệt, những hộ gia đình sống ở khu vực ven biển đã được bố trí trú ẩn ở những nơi an toàn.

Để đề phòng người dân tiếc của hay chủ quan bão sắp tan mà trở về nhà, chính quyền địa phương còn đặc biệt cử người canh gác, quan sát tại các điểm trú ẩn.

Những giấc ngủ mệt mỏi, chập chờn trong hành trình tránh bão - Ảnh: Thời Đại

Thầy Nguyễn Văn Ngọt, Hiệu trưởng Trường THCS An Thủy cho biết đây là lần đầu tiên trường được chọn làm điểm trú ẩn nên lãnh đạo trường cố gắng làm tốt nhất có thể. Từ buổi sáng, các thầy liên tục lui tới, cập nhật tình hình bão cho người dân.

Các điểm trú ẩn ở Bến Tre sẽ hoạt động đến hết ngày 26/12 để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: Thời Đại

Thầy nói: “Nghe tin bão suy yếu cũng mừng nhưng không dám thông tin ngay mà phải chờ chắc chắn. Trường có chuẩn bị sẵn máy phát điện để khi bão vào ngắt điện thì người dân có cái mà dùng. Nhưng giờ tình hình khả quan hơn nhiều”.

Dự kiến, các địa điểm trú ẩn ở huyện Ba Tri và toàn tỉnh Bến Tre sẽ hoạt động đến hết ngày 26/12.