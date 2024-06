Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an tỉnh kết hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Người bị tai nạn giao thông - Ảnh: PLO

Công an thị xã Bình Minh thông báo đến công an các địa phương về người đàn ông có đặc điểm như trên để tìm thân nhân và bàn giao thi thể cho gia đình. Đồng thời Công an đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu gây tai nạn trên thì báo ngay đến Công an thị xã Bình Minh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cũng trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị, theo VOV, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào lúc 15h10 phút chiều 11/4, tại km 770+500 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Vụ tai nạn do xe trọng tải lớn gây ra.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Vào thời gian trên, xe Container 43H-030.79 kéo theo rơmooc 43R-022.29 do Võ Xuân Hoàng, 54 tuổi, ở phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ danh tính người điều khiển). Sau đó, xe máy tiếp tục va chạm với xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 74B- 005.51 do Nguyễn Viết Ngọc, ở phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là anh N.V.V, 30 tuổi, trú tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.