Công an phát hiện anh M.T.T. (30 tuổi) và con trai tên C.T. (2 tuổi) đã tử vong. Hai người bị thương là ông N.M.T. và bà T.T.B..

Theo thông tin từ Dân Việt, trưa 25/10, lãnh đạo UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn xã Đôn Thuận vừa xảy ra vụ việc 2 cha con tử vong bất thường tại ấp Thuận Lợi.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Đôn Thuận cho hay, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng điều tra, làm rõ.

Người thân đau xót tổ chức tang lễ cho 2 cha con - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 10h50 ngày 24/10, Công an xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng) nhân tin báo của người dân về việc có người bị đâm tại nhà bà T.T.B. (ngụ ấp Thuận Lợi).

Đến kiểm tra, công an phát hiện anh M.T.T. (30 tuổi) và con trai tên C.T. (2 tuổi) đã tử vong. Hai người bị thương là ông N.M.T. và bà T.T.B..

Tại hiện trường còn có Mai Thị Tuyền (43 tuổi), Mai Thị Em (48 tuổi) và Mai Trọng Hiếu (31 tuổi). Riêng Mai Thị Nhớ có biểu hiện không tỉnh táo, nói nhảm. Công an đang xác minh mối quan hệ những người liên quan đến vụ việc.

Hai người bị thương được cơ quan chức năng địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Lãnh đạo xã Đôn Thuận cho biết, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng điều tra, làm rõ.

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