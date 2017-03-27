Ấn Độ: Nghi 'bị cắm sừng', chồng chặt đầu vợ rồi mang đến sở cảnh sát tự thú

Nạn nhân Charumani Mardi bị chồng mình là Brutal Bhubhan Mardi, 38 tuổi sát hại sau khi hai người cãi nhau gay gắt vì cô thừa nhận mình đang yêu một người đàn ông khác. Trong lúc cãi nhau, vì không nén được cơn tức giận , Mardi đã dùng dao chặt đứt đầu Charumani Mardi khiến cô tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được tin mật báo về vụt? việc, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt Brutal Bhubhan Mardi trong khi anh ta đang trên đường đi đến sở cảnh sát tự thú với chiếc bao tải đựng đầu nạn nhân và hung khí trên tay. Cơ thể của Charumani Mardi được tìm thấy trong thửa ruộng gần nhà của hai người.

Sanjiv Besra, Phó giám đốc công an tỉnh Ghatshila cho biết: “Chúng tôi nhận được mật báo về thông tin vụ án, sau đó tìm thấy thi thể của nạn nhân trong thửa ruộng gần nhà cô ấy. Chúng tôi bắt được Mardi khi hắn ta đang trên đường đi đến sở cảnh sát để tự thú”.

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông tin chính xác về động cơ gây án của Mardi, nhưng theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ án mạng là do Mardi nghi ngờ vợ mình có tình nhân bí mật bên ngoài.

Theo hàng xóm sống gần hai người cho biết, trong vài tuần trở lại đây họ thường xuyên nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau nhưng không ai biết rõ nguyên nhân. Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Hồi đầu tháng Hai, ở Ấn Độ cũng vừa xảy ra vụ án mạng tương tự. Một người nông dân tên Narayan Singh, 38 tuổi, sống ở làng Ghareli, Ingoria, Ấn Độ, sau khi phát hiện vợ mình quan hệ với một người đàn ông khác đã không kiềm nổi sự tức giận mà ra tay giết chết vợ mình.

Theo lời kể của người dân địa phương, trước đó Narayan Singh đã phát hiện vợ mình ngủ với người đàn ông khác hai lần nhưng bỏ qua, cho đến khi bắt gặp thêm một lần nữa thì vụ án mạng đau lòng đã xảy ra.