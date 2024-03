Do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị D muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nên Đồng Xuân Điệp đã nảy sinh ý định giết chị D.

Theo Báo Giao thông, Đồng Xuân Điệp (SN 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) có quan hệ tình cảm, sinh sống với chị B.T.D như vợ chồng tại nhà riêng của y tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí. Trong quá trình sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.Theo lời khai ban đầu của nghi can thì tối 4/3, khi đang ăn cơm tối B.T.D nói với Điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý kẻ sát nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Ảnh: Báo Giao thông

Sau đó, Điệp tiếp tục sử dụng dây giầy của bản thân để thắt cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi thấy chị B.T.D đã chết, Điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân.

Sáng ngày 5/3, khi nghe thấy có người gọi cửa, Đồng Xuân Điệp đã cầm theo một con dao bầu, điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương.

Theo Báo SGGP trước đó, Công an tỉnh Lai Châu lực lượng chức năng đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân, an ninh thôn bản tổ chức chốt chặn các điểm để truy bắt đối tượng đã giết một nữ nạn nhân 21 tuổi ở huyện Tân Uyên vào tối 5-3. vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5-3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là chị Lò Thị L., sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng. Đối tượng thực hiện hành vi được cơ quan công an xác định là Lò Văn Xươm (sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Sau khi gây án, đối tượng này đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (nghi chạy sang huyện Sìn Hồ).

Đại tá Phạm Hải Đăng đến từng chốt để đôn đốc các cán bộ chiến sĩ quyết liệt truy bắt đối tượng gây án. Ảnh: SGGP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin để cộng đồng được biết, cung cấp thông tin về đối tượng để phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng gây án.