Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, liên quan sự cố cháy nổ khí mê tan ở Công ty Than Thống Nhất - TKV khiến 11 người thương vong, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra; đồng thời danh tính các nạn nhân cũng được xác định.

1. Trần Văn Bảo (SN 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh)

2. Ngô Thành Luân (SN 1987, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

3. Tạ Văn Nhâm (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

4. Lê Văn Huyên (SN 1991, trú tại tỉnh Cao Bằng).

Cả 4 nạn nhân đều là thợ khai thác khoáng sản trong hầm lò.

Vụ cháy nổ khí mê tan cũng làm 7 người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm công nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy khí metan đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, 7 công nhân bị thương đều là người ngoại tỉnh, gồm:

1. Đàn Văn Đội (SN 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng).

2. Nguyễn Mạnh Mong (SN 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang).

3. Phạm Duy Chuyên (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Bình).

4. Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương).

5. Vi Văn Hiếu (SN 1988, trú tại tỉnh Nghệ An).

6. Hoa Văn Sang (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

7. Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Dẫn tin từ Thanh Niên, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, vụ tai nạn cháy khí metan trong hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất thuộc TKV tại Quảng Ninh, Tập đoàn và Công ty Than Thống Nhất cùng với ban, ngành của tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hậu quả.

Bước đầu, Tập đoàn đã hỗ trợ cho các công nhân bị tử vong 20 triệu đồng/người; Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người và tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/người. Tập đoàn cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình công nhân bị tử vong.

Lò đào, nơi xảy ra sự cố, có diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5 m/vì. Lò đã đào được 240 m/thiết kế 380m. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan.