Buổi họp báo do ông Phạm Quang Tú, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 8 chủ trì.

Khi xảy ra cháy, Công an quận 8 đã triển khai 3 xe chữa cháy các loại (2 xe nước; 1 xe phương tiện) và khoảng 65 cán bộ, chiến sĩ; 40 bảo vệ dân phố triển khai chữa cháy tại bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số, kế bên số 206/1/20 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8.

Lửa bùng đỏ rực 1 góc kênh - Ảnh: VietNamNet

Theo ông Tú, nơi cháy bắt nguồn từ xưởng đồ gỗ cũ. Lúc xảy ra hỏa hoạn không có người trông coi. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở ven sông nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Công an quận đã yêu cầu lực lượng chữa cháy trên sông của PC07 chi viện lực lượng và phương tiện hỗ trợ. Đến 20h50 đám cháy được dập tắt.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định điểm cháy xuất phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số, kế nhà số 206/1/20 đường Phạm Thế Hiển. Tại đây chứa vật liệu dễ cháy, nhưng không có người trông coi, vụ cháy diễn ra trong giai đoạn thời tiết nóng nhiều ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên khiến 470m2 bị thiêu rụi. Trong đó có 2 hộ dân bị cháy nhà, 1 hộ kế bên bị ảnh hưởng nặng và 6 hộ xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ do bị áp khói cháy, thấm nước trong quá trình chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có kiểm tra nhắc nhở, xử phạt vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, vật liệu gỗ cũ.

Tại buổi họp báo, ông Tú nói, số lượng nhà ven kênh rạch có 10.000 căn hộ. Mới đây, TPHCM cũng đã thực hiện di dời 1.580 căn, khu đất bờ bắc kênh Đôi, mở rộng tuyến đường. Phía bờ Nam (nơi xảy ra cháy), đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi để thực hiện di dời. Theo đó, phía Nam có khoảng 5.000 căn nhà cần di dời.

Tính đến 14h ngày 2/4, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 279 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo quy định, các trường hợp bị ảnh hưởng vụ cháy sau khi cơ quan chức năng điều tra xong được phép sửa chữa, cải tạo để ở trong thời gian chờ di dời nhà ven kênh rạch.

Trước khi kết thúc buổi họp báo (hơn 16h), trả lời câu hỏi vụ việc có dấu hiệu phá hoại hay không, ông Tú cho biết lực lượng công an TPHCM đang điều tra, chưa có kết quả. Khi có kết luận, quận sẽ thông báo đến cơ quan báo đài.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, khoảng 19h30 ngày 1/4, người dân phát hiện lửa bùng lên cuối hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển nên báo tin đến UBND phường 2 quận 8. Lực lượng PCCC Công an Quận 8 đã phối hợp cùng lực lượng chữa cháy trên sông của Phòng PC07 Công an TP.HCM triển khai dập lửa.

Khung cảnh ngỗn ngang sau vụ cháy nhà ven kênh Tàu Hủ - Ảnh: Dân Trí

Công an quận 8 đã điều động 3 xe chữa cháy, khoảng 65 cán bộ, chiến sĩ, 40 bảo vệ dân phố triển khai chữa cháy tại bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số, kế bên nhà số 206/1/20 đường Phạm Thế Hiển.

Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở khu vực ven sông nên gặp khó khăn trong công tác chữa cháy, Công an quận 8 đã yêu cầu lực lượng chữa cháy trên sông của Phòng PC07 - Công an Thành phố chi viện lực lượng và phương tiện hỗ trợ chữa cháy.

Đến 20h50 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Kết quả xác minh ban đầu, điểm cháy xuất phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số, kế nhà số 206/1/20 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Tại đây chứa vật liệu dễ cháy, nhưng không có người trong coi. Tổng diện tích cháy khoảng 470m2, may mắn không có thiệt hại về người.