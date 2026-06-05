Tòa nhà bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con tử vong thương tâm khi nhảy từ ban công xuống đất

Ít nhất 10 người tử vong và 11 người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại tòa nhà nhiều tầng ở khu Malviya Nagar, Nam Delhi, Ấn Độ, vào sáng 3/6. Trong số những người tử vong có một phụ nữ và một đứa trẻ được cho là đã nhảy từ ban công.
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Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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