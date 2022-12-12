Người đàn ông xui xẻo nhất năm, đi xe đạp cũng bị bò điên lao vào húc mém chết

Vụ việc xảy ra tại quận Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ. Người đàn ông xui xẻo bị con bò đực điên cuồng lao vào tấn công khi ông ta đi xe đạp đến một đoạn đường đang thi công. Con bò húc người này dính tường rồi quật ngã. Rất may là người dân gần đó đã hất nước đuổi con bò đi và giải cứu người đàn ông,
Video 09:52 12/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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