Tác dụng của Dâu Tây, nói hoài cũng không hết!

Axit folic – 30mcg

Selen – 1,2mg

Phốt pho – 32mg

Chất xơ – 4g

Canxi – 25mg

Magie – 16,5mg

Sắt – 0,7mg

Vitamin C – 95mg

Vitamin A – 0,0135mg

Kali – 45mg

Carbohydrates – 11,7g

Protein – 1,2g

Dù được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, từ dâu tươi cho đến dâu sấy khô, mứt dâu hay si-rô…, loại trái cây này cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ vào hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa.

Dâu Tây là nguyên liệu cho nhiều món ăn hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Quả Dâu Tây có tác dụng gì?

Không chỉ thơm ngon, hấp dẫn trong nhiều cách sử dung, Dâu Tây mang lại vô vàn tác dụng thật khó kể hết:

Dâu Tây mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, da, răng - Ảnh minh họa: Internet

- Có tác dụng làm đẹp: chăm sóc làn da, mắt, răng, giúp vóc dáng thon thả, giảm cân

- Chống lão hóa

- Ngăn ngừa ung thư

- Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

- Cải thiện chức năng tim mạch

Dâu Tây giúp duy trì sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

- Tăng cường chức năng não…

Tác dụng của Dâu Tây đối với da

Không khó để kể tên hay kiếm tìm một dòng sản phẩm chăm sóc da từ cao cấp cho đến bình dân có chiết xuất từ Dâu Tây. Tác dụng của Dâu Tây đối với làn da là không thể nghĩ bàn.

Là loài thực phẩm luôn được phái đẹp ưu ái vì những tác dụng thiết thực của chúng - Ảnh minh họa: Internet

Dâu Tây có chứa Axit Salicylic, Axit Ellagic, dồi dào Vitamin… có tác dụng làm tăng sắc tố, ngăn ngừa mụn trứng cá, dưỡng ẩm hiệu quả và loại bỏ các tế bào chết. Các tế bào da chết bị loại bỏ nhờ axit Alpha – Hydroxy có trong Dâu Tây. Loại axit này cũng làm sạch da. Quả Dâu Tây có khả năng làm dịu da bị kích thích. Nó cũng giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Hỗn hợp Dâu Tây trộn với mật ong có thể sử dụng như mặt nạ làm đẹp da hàng ngày.

Vitamin C có trong Dâu Tây làm tăng sản xuất Collagen, có tác dụng làm săn chắc da và chống lão hóa hiệu quả. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất của nó có tác dụng bảo vệ và chống lại các bức xạ cực tím cho da. Sử dụng Dâu Tây thường xuyên có thể giữ cho làn da tươi mới, trẻ trung.

Vitamin C không phải là nhân tố duy nhất trong Dâu Tây có khả năng đánh bại vết nhăn một cách tự nhiên. Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Hallym, Hàn Quốc kết luận rằng axit ellagic có khả năng ngăn ngừa tình trạng phá hủy collagen và phòng chống viêm nhiễm rất rõ ràng. Đây chính là hai yếu tố chính trong quá trình phát triển các nếp nhăn trên tế bào da của con người sau khi da tiếp xúc liên tục và bị tổn hại bởi tia tử ngoại UVB.

Bà bầu ăn Dâu Tây

Không chỉ có hình thức bắt mắt, giá trị dinh dưỡng dồi dào mà hương vị thơm ngon này cũng chiều lòng bất cứ ai, đặc biệt là bà bầu. Bạn sẽ khó tìm được bất kỳ ai có thể cưỡng lại loại trái cây ngọt và siêu ngon lành này. Trong thời kỳ mang thai rất dễ bổ sung Dâu Tây vào khẩu phần ăn của bà bầu.

Loại thực phẩm tốt lành này sẽ đa dạng thực đơn ăn uống cho bà bầu thêm hấp dẫn, khoa học và hiệu quả.

Tác dụng của Dâu Tây đối với bà bầu

Không chỉ mẹ thích mà các bé trong bụng cũng rất hứng thú với Dâu Tây - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa dị tật thai nhi. Axit folic có trong Dâu Tây là một dưỡng chất cần thiết giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh, khuyết tật về ống thần kinh, nứt đốt sống và thiếu máu não. Axit folic còn giúp cho việc tạo hồng cầu và ngăn ngừa một số loại bệnh thiếu máu.

Tăng cường sức khỏe cho mẹ và bé. Dâu Tây rất giàu vitamin C chứa nhiều chất chống ôxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh tật, viêm nhiễm. Nhờ vào các chất chống ôxy hóa Dâu Tây còn giúp chống lại bệnh ung thư với tác dụng vô hiệu hóa những các gốc tự do trên tế bào. Không những thế Vitamin C trong Dâu Tây hoạt động trong việc tăng cường các giác mạc và võng mạc của mắt.

Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào. Những vitamin và khoáng chất khác có trong các loại quả mọng bao gồm Dâu Tây là vitamin K, vitamin B2, vitamin B4, vitamin B6, đồng, magiê, kali và thậm chí cả axit béo omega, đều là những vitamin vi lượng cần thiết cho cơ thể nhất là trong giai đoạn mang thai.

Bà bầu nên thường xuyên ăn Dâu Tây cùng các loại trái cây giàu dinh dưỡng khác - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của Dâu Tây với trẻ em

Là loại trái cây mong, thơm vị, dễ kết hợp và chế biến, Dâu Tây cũng là loại trái cây được nhiều bé ưa thích. Loại quả này đem đến cho các bé nhiều lợi ích:

Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Việc cho bé ăn dây tây thường xuyên sẽ giúp bé có sức đề kháng khỏe mạnh, chống lại bệnh tật và phát triển tốt hơn.

Dâu Tây giúp các bé ngon miệng, khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Giúp mắt sáng hơn. Không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, vitamin C còn giúp bảo vệ mắt bé trước tác dụng của tia UV trong ánh nắng mặt trời cũng như tăng cường sức khỏe của giác mạc và võng mạc, nhờ đó, mắt bé luôn được chăm sóc, bảo vệ tốt nhất, tự nhiên nhất.

Tăng cường chất xơ cho trẻ. Dâu Tây có hàm lượng chất xơ cao gấp đôi so với quả cam, vì vậy việc cho trẻ ăn Dâu Tây thường xuyên sẽ giúp bổ sung lượng chất xơ cần thiết, giúp hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.

Cung cấp dinh dưỡng trong việc phát triển chiều cao, cấu trúc xương bền vững, ngăn ngừa loãng xương. Các nhà dinh dưỡng học đã chứng minh được rằng trong dây tây chứa rất nhiều Kali, Mangan,… thành phần trong quá trình phát triển cấu trúc của xương. Vì bé đang trong giai đoạn phát triển nên việc bổ sung các chất này là cần thiết, nó sẽ giúp xương bé phát triển cứng cáp, chống loãng xương hay còi xương.

Kiểm soát cân nặng. Hiện nay tình trạng béo phì ở trẻ em đang dần phổ biến, nó khiến bé trở nên thụ động và dễ mắc các bệnh nguy hiểm. Thành phần của dây tây có chứa rất ít calo, đường và Natri nên không ảnh hưởng đến cân nặng của bé. Việc cho bé sử dụng dây tây thường xuyên sẽ giúp bé duy trì cân nặng phù hợp và có sức khỏe tốt.

Ăn Dâu Tây nhiều có tốt không?

Tác dụng của Dâu Tây đã được liệt kê khá chi tiết ở trên. Tuy nhiên trong khẩu phần ăn Dâu Tây nên được cân bằng cùng các loại quả khác, để mang lại những lợi ích đầy đủ cho sức khỏe. Lựa chọn nguồn gốc sản phẩm rõ ràng khi mua sắm, rửa sạch trong khâu chế biến để mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất. Tuy nhiên có một số người nên hạn chế ăn Dâu Tây:

- Với những người bị đau dạ dày, ăn Dâu Tây quá nhiều khi đói có thể khiến những cơn đau dạ dày quay lại và hành hạ bạn, nhất là với những người đang bị bệnh dạ dày. Nguyên nhân của tình trạng này là do axit trong Dâu Tây và những hạt nhỏ của quả dâu khi được ăn vào có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

- Người đang có liệu trình sử dụng thuốc chữa bệnh thường xuyên. Theo một số nghiên cứu thì quả dâu có thể tương tác với thuốc, gây cản trở chức năng thận vì thế những người đang uống và sử dụng các loại thuốc chữa bệnh nên tránh ăn dâu, tuyệt đối ăn ăn trước hay ngay sau khi vừa uống thuốc.

- Người có cơ địa bị dị ứng nên cẩn thận khi ăn. Dâu Tây là một loại quả được cho là có khả năng gây dị ứng rất cao đặc biệt với những người cơ địa nhạy cảm hoặc có tiền sử dị ứng. Nguyên nhân của tình trạng này là do một loại protein có nhiệm vụ tạo nên sắc đỏ của Dâu Tây tương phản với hệ miễn dịch, gây nên các triệu chứng dị ứng, như da bị mẩn đỏ và ngứa.

- Đặc biệt mới đây theo các số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tất cả các loại rau quả được khảo sát, Dâu Tây có dư lượng thuốc trừ sâu nhiều nhất. Vì thế ăn quá nhiều Dâu Tây nhất là những loại Dâu không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ dễ dàng khiến bạn bị ngộ độc.