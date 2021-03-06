Ngon miệng, đưa cơm với 2 cách làm bí đỏ nấu tôm đơn giản, dễ làm

Bí đỏ là loại thực phẩm có chứa lượng chất dinh dưỡng dồi dào. Canh bí đỏ nấu tôm cung cấp nhiều vitamin A, canxi và khoáng chất cần thiết sẽ giúp bữa ăn gia đình thêm phong phú, có thể làm món ăn hàng ngày cho cả gia đình. Sau đây là chia sẻ chi tiết 2 cách làm: canh bí đỏ tôm thịt và canh bí đỏ thịt bằm.

- Đậu phộng 50 gr

- Đầu hành 5 gr

- Hành tím 5 gr

Gia vị: hạt nêm, đường, nước mắm, tiêu, dầu ăn...

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh bí đỏ tôm thịt viên

Cách chọn nguyên liệu nấu đúng chuẩn:

- Chọn bí đỏ với những quả có vỏ trơn nhẵn, màu cam vàng đậm, cầm lên thấy nặng và chắc tay. Không nên chọn mua với những quả có các vết, nốt trên vỏ. Nên chọn những quả có cuống dài khoảng 3-5cm. Những quả có cuống ngắn hơn thì dễ thối rữa nhanh hơn.

- Đối với tôm, để mua được tôm tươi, ngọt nước thì cần phải quan sát kỹ lưỡng, tôm tươi phải có vỏ bóng bẩy, cứng. Ở phần thân, thịt săn chắc và hơi cong cong. Tránh chọn những con tôm có phần chân có màu đen.

- Không mua những con tôm có mùi khó chịu, bị chảy nhớt hay dính. Nếu mua tôm đông lạnh thì nên chọn những con tôm còn giữ nguyên các bộ phận, mềm dẻo tự nhiên và không có mùi tanh, ươn.

Chi tiết cách chế biến Canh bí đỏ tôm thịt viên

+ Sơ chế nguyên liệu

Gọt sạch vỏ bí đỏ và cắt bí đỏ thành nhiều miếng vừa ăn

- Gọt sạch vỏ bí đỏ, dùng dao răng cưa để cắt bí đỏ thành nhiều miếng vừa ăn hoặc dùng dao thường để cắt thành miếng vừa ăn.

- Rửa sạch đậu phộng và ngâm khoảng 30 phút trong tô nước lạnh để đậu phộng nở mềm.

- Lột vỏ hành tím và đem băm nhỏ.

- Lột sạch vỏ tôm, bỏ vỏ và đầu, chừa lại phần đuôi và rút bỏ chỉ đen trên lưng. Cắt hạt lựu 100g tôm hoặc đem băm nhỏ. Cho vào chén đựng và ướp chung với hạt nêm.

- Rửa sạch hành lá, ngò và cắt nhỏ. Bóc vỏ tỏi và đem băm nhuyễn.

+ Luộc, nghiền bí và ướp thịt

- Cho 50g bí đỏ vào nước sôi để luộc chín, sau đó cho bí đỏ vào tô nghiền nhuyễn để làm nhân.

- Sau đó, cho thêm thịt băm và đầu hành trắng vào tô bí đỏ. Nêm thêm gia vị gồm hạt nêm, nước mắm, hành tím băm, đường, tiêu xay vào và trộn đều cho thấm gia vị.

Trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút cho thấm gia vị

+ Nghiền bí đỏ vào hỗn hợp thịt sẽ giúp gia tăng độ ngọt tự nhiên và béo bùi của thịt.

- Làm viên thịt băm

Múc 1 muỗng canh thịt cho vào tay và dàn mỏng ra. Cho thêm tôm hạt lựu vào ở giữa và bọc kín lại để tạo thành viên tôm thịt băm.

Mẹo nhỏ: Thoa dầu ăn vào tay sẽ giúp dễ nặn thịt hơn.

+ Nấu canh bí

- Bắc nồi lên bếp, cho đậu phộng đã ngâm vào luộc 15 phút, cho bí đỏ, thịt viên và tôm nguyên con đã bóc vỏ vào nồi, đun cho canh sôi và bí đỏ chín mềm. Vì canh bí đỏ đã có vị ngọt tự nhiên của bí nên không cần cho thêm đường.

- Hớt bọt để nước canh trong màu hơn. Vặn lửa nhỏ và nấu tiếp 7-10 phút để viên thịt chín, bí mềm hơn. Cuối cùng rắc thêm ngò gai, hành lá cắt nhỏ lên trên cho món ăn thêm đậm đà.

- Múc canh ra tô và thưởng thức ngay khi còn nóng để đảm bảo hàm lượng dưỡng chất đầy đủ.

Canh bí đỏ tôm thịt viên

Lưu ý: Với những món canh rau củ nói chung và canh bí đỏ nấu tôm nói riêng, để đảm bảo chất lượng và hương vị món ăn, tốt nhất bạn nên dùng trong ngày.

Thành phẩm

- Món canh bí đỏ nấu tôm thịt viên có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng.

- Bí đỏ ngọt bùi, béo béo, tôm giòn tươi săn chắc, thịt viên ngon ngọt rất hấp dẫn.

2. Canh bí đỏ thịt băm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bí đỏ 500 gr

- Thịt băm 200 gr(loại ba chỉ/ vừa nạc vừa mỡ)

- Cần tàu 10 gr

- Hành lá 30 gr

Gia vị: Đường trắng, Hạt nêm, Nước mắm, Tiêu, Dầu ăn

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh bí đỏ thịt băm

Chi tiết cách chế biến Canh bí đỏ thịt băm

+ Sơ chế nguyên liệu

- Gọt vỏ bí đỏ, cắt miếng vừa ăn

- Rửa sạch cần tàu, hành lá và cắt nhỏ

+ Xào thịt băm

Xào thịt băm và nêm gia vị gồm đường, hạt nêm, nước mắm, tiêu cho hợp khẩu vị

- Đun nóng chảo rồi cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm 20g đầu hành băm nhuyễn.

- Xào thịt băm và nêm gia vị gồm đường, hạt nêm, nước mắm, tiêu cho hợp khẩu vị. Đảo đều tay để thịt băm vừa chín.

+ Nấu canh bí

- Cho thêm vào nồi 1 lít nước và khuấy đều tay.

- Cho thêm bí đỏ vào nồi và đậy kín nắp lại. Vặn lửa to để nấu canh chín mềm.

- Sau 15 phút, mở nắp và nêm thêm hạt nêm cho vừa ăn. Nên thường xuyên hớt bọt trong lúc nấu để nước canh được trong.

- Cuối cùng, cho thêm hành lá cắt nhỏ vào và khuấy đều. Vậy là món canh đã được hoàn thành. Múc canh ra tô và thưởng thức ngay lúc còn nóng.

+ Thành phẩm

Canh bí đỏ có hương vị thơm ngon, đậm đà và bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Vị ngọt ngon của thịt heo, béo bùi của bí đỏ, đậm đà khó quên. Các bước thực hiện cũng rất đơn giản.

Canh bí đỏ thịt bằm có hương vị thơm ngon, đậm đà và bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể

3. Hướng dẫn cách chọn bí đỏ ngọt dẻo, ngon nhất

- Nên chọn những quả bí đỏ có màu vàng cam đậm, cứng, vỏ nhẵn trơn, ít ruột, trên vỏ không các vết đen, nốt, không bị thối, dập.

- Bí đỏ dạng quả tròn thường được cắt khía tự nhiên với các phần đều nhau. Ruột vàng, dẻo dương đối, vỏ cứng và có màu vàng cam hoặc pha xanh đậm khi chính. Bí đỏ dạng quả tròn thường được chọn dùng để nấu canh.

- Nếu chọn bí đỏ hồ lô thì nên chọn những quả có da màu xanh pha vàng cam, ruột màu vàng nhạt. Với độ dẻo mềm và vị ngọt bùi hơn hẳn, bí đỏ hồ lô thường được dùng để nấu chè, hoặc dùng nấu sữa bí đỏ, xay nhuyễn kết hợp trong nguyên liệu làm bánh.

4. Mẹo gọt bí đỏ nhanh

- Gọt sạch vỏ quanh quả bí đỏ bằng dao bào sắc. Giữ thật chặt quả bí đỏ bằng tay còn lại.

- Bổ đôi quả bí đỏ theo chiều ngang nếu dùng dao không đủ bén. Sau đó dùng dao bình thường để gọt vỏ theo chiều dọc của quả.

- Bổ đôi quả ra rồi tiếp tục cắt nửa quả thành đôi và chia ra làm 3-4 miếng phù hợp với từng kích thước của quả.

- Nạo sạch phần ruột bên trong ra bằng thìa hoặc dùng dao lách nhẹ tách bỏ phần ruột.

- Cuối cùng, cắt bí đỏ thành miếng vừa ăn và chế biến món ăn.

Nạo sạch phần ruột bên trong ra bằng thìa hoặc dùng dao lách nhẹ tách bỏ phần ruột

5. Mẹo nấu canh bí đỏ thành công

- Thay vì nấu nước canh như thường bạn có thể dùng xương lợn hầm khoảng 1 tiếng để lấy nước dùng, canh sẽ đậm đà hơn.

- Không nấu canh trong thời gian quá lâu, bí đỏ nát ra sẽ không ngon.

- Cần sơ chế tôm kỹ nhất có thể trước khi nấu. Tránh để sót cặn bã, chất bẩn còn thừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm mất đi mùi vị đặc trưng món ăn. Để tôm bớt có mùi tanh, có thể bóp tôm với một ít dấm.

- Cắt bí đỏ miếng vừa phải, không quá nhỏ để khi bí chín mềm thì dễ bị nát và không quá to để bí nhanh chín. Nấu canh ngay sau khi cắt xong bí đỏ, rửa sạch để tránh mất đi thành phần dinh dưỡng có trong bí đỏ khi ở môi trường bên ngoài quá lâu.

Trên đây là chia sẻ chi tiết cách làm món bí đỏ nấu tôm thơm ngon. Có thể kết hợp bí đỏ cùng nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng tôm là lựa chọn không thể qua qua. Hy vọng bạn sẽ thành công khi vào bếp trổ tài với gia đình.