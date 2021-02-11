Chia sẻ cách làm chà bông tôm thơm ngon 

Dinh dưỡng 11/02/2021 20:19

Cùng khám phá cách làm chà bông tôm thơm ngon ngay trong bài viết sau để có được món ăn ngon chiêu đãi gia đình, bạn bè. Theo dõi ngay sau đây đây! 

Nội dung bài viết

Cách làm chà bông tôm tươi thơm ngon là cách chế biến món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng bổ dưỡng. Bạn có thể chế biến một lần rồi bảo quản trong lọ để dùng dần. Mọi người thường nghĩ rằng làm chà bông tôm rất khó thực hiện. Nhưng bạn chỉ cần dành một chút thời gian là có được món chà bông tôm thơm ngon. Hãy cùng tìm hiểu cách làm chà bông tôm thơm ngon ngay sau đây bạn nhé!

Cách làm chà bông tôm thơm ngon

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Cách làm chà bông tôm thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Tôm sú tươi ngon, loại to
  • Dầu ăn
  • Nước mắm

Làm chà bông chỉ cần rất ít nguyên liệu, bạn chỉ cần dành ít thời gian là có được món ăn thơm ngon. Để có được món chà bông tôm thơm ngon chuẩn vị, điều quan trọng nhất là bạn phải chọn được một loại tôm sú tươi ngon chất lượng. Khi chọn tôm, bạn cần chú ý một số điều sau đây:

  • Hình dáng của tôm: Những con tôm sống, tươi ngon thường sẽ có dáng thẳng, chỉ hơi cong. Ngược lại, những con tôm đã chết sẽ không được thẳng, co quắp lại.
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Bạn phải chọn được một loại tôm sú tươi ngon chất lượng - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn nên xem xét phần chân của tôm có bám chặt vào thân tôm hay không. Bên cạnh đó, màu sắc của chân tôm cũng phần nào giúp bạn biết được chúng còn tươi hay không. Tôm tươi sẽ có chân màu sáng hơn cũng như không bị đen.
  • Kiểm tra kỹ độ rớt của tôm, nếu bạn thấy những con tôm dính với nhau thì không nên chọn mua.

Nếu bạn có thể áp dụng những kinh nghiệm này để chọn được tôm tươi thì sẽ dễ dàng thực hiện cách làm chà bông tôm ngon.

Cách thực hiện

Bước 1: Chế biến tôm

Chỉ cần bạn lựa chọn được loại tôm ngon theo những chia sẻ ở trên, chắc chắn bạn dễ dàng thực hiện được món chà bông tôm chuẩn vị. Tiếp theo, bạn cần phải sơ chế tôm trước khi thực hiện cách làm chà bông tôm.

Trước tiên, bạn rửa tôm thật sạch cùng với một chút muối rồi để ráo nước. Sau đó, bạn xếp tôm vào nồi, cho nước vào vừa ngập mặt trên của tôm và đun sôi. Thịt tôm rất dễ chín, do đó bạn chỉ cần đun sôi tôm trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp, để nguội. Khi tôm đã nguội, bạn tiến hành bóc vỏ tôm và cắt bỏ luôn phần đầu, sau đó tách phần chỉ đen ở dọc lưng của tôm.

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Bạn tiến hành bóc vỏ tôm và cắt bỏ luôn phần đầu, sau đó tách phần chỉ đen ở dọc lưng của tôm - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã lấy được phần thịt tôm ngon, bạn cho tôm vào trong cối và dùng chày giã nát ra. Hoặc bạn có thể dùng máy xay sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, bạn không nên giã quá mạnh tay để tránh làm cho thịt tôm bị nát quá mức thì sẽ rất khó chế biến.

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Cho tôm vào trong cối và dùng chày giã nát ra - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thực hiện làm ruốc tôm

Sau khi giã nát phần thịt tôm, bạn dùng tay tách rời chúng ra. Tiếp theo, bạn đặt chảo lên bếp và đun nóng (bạn nên dùng chảo chống dính để chế biến dễ dàng hơn), rồi cho vào chảo một chút dầu ăn. Cho phần tôm xay đã chuẩn bị sẵn vào chảo rồi xào cùng một chút nước mắm. Bạn nên đảo thật đều tay cho đến khi thịt tôm khô lại, có vị đậm đà và mùi thơm đặc biệt. Lưu ý là bạn không nên rang tôm quá lâu, nếu không sẽ dễ bị cháy khét.

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Cho phần tôm xay đã chuẩn bị sẵn vào chảo rồi xào cùng một chút nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

Tôm sau khi rang xong sẽ tơi đều, bạn có thể đem rải chúng trên những đĩa lớn, để nguội rồi đổ vào hũ thủy tinh hoặc chai lọ sạch để bảo quản. Nếu bạn thực hiện đúng cách, bảo quản chà bông tôm ở những nơi khô ráo thì có thể sử dụng được rất lâu và mang đến vị ngon rất đặc biệt.

Thực hiện đúng cách làm chà bông tôm sẽ mang đến cho bạn và gia đình món ăn thơm ngon và được sử dụng tiện lợi. Trong những ngày quá bận rộn hoặc không đủ thời gian để chế biến thức ăn thì bạn chỉ cần cắm một nồi cơm rồi ăn với một ít chà bông tôm. Như vậy thôi là đủ cho bạn thưởng thức một bữa ăn ngon và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, chà bông tôm cũng sẽ rất ngon khi ăn kết hợp với những món ăn khác như rau, thịt, canh…

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Bảo quản chà bông tôm ở những nơi khô ráo - Ảnh minh họa: Internet

 

Cách dùng chà bông tôm

Bạn sẽ có ngay một bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng và ngon miệng chỉ với cháo trắng ăn cùng chà bông tôm khô.

Chỉ cần nấu một ít cháo trắng rồi rắc chà bông tôm lên. Thưởng thức món ăn ngay khi còn nóng hổi sẽ vô cùng tuyệt vời. Món cháo trắng ăn cùng chà bông tôm khô còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn chặn chứng táo bón và hỗ trợ tốt cho dạ dày.

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức bữa sáng với bánh mì kẹp cùng chà bông tôm khô, vừa tiện lợi lại vừa đầy đủ dinh dưỡng. Hơn nữa, chà bông tôm còn là một trong những món ăn dặm giàu dinh dưỡng mà các bà mẹ thường lựa chọn cho bé. Trong tôm có chứa nhiều vitamin A và D, đây là những chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xương của trẻ.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách làm chà bông tôm thơm ngon mà bạn có thể tham khảo. Cách làm món chà bông tôm rất đơn giản và có thể sử dụng tiện lợi. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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