Theo đó, thức ăn được nướng ở nhiệt độ cao sẽ dễ dẫn đến sản sinh các chất gây ung thư như BAH. Lượng dầu được dùng để phết thêm lên thực phẩm hoặc vỉ nướng khi bị cháy sẽ dẫn đến tạo khí độc PHA (polycyclic aromatic hydrocarbon) bám vào thức ăn. Nướng thịt ở nhiệt độ cao sẽ gây hình thành các hóa chất được gọi là HCA (các amin dị vòng) và PAHs (các hydrocacbon thơm đa vòng). Bên cạnh đó, chất béo từ thực phẩm chảy xuống ngọn lửa khi nướng cũng dẫn đến nguy nguy cơ xấu đến sức khỏe hơn.

Giữa thực phẩm nướng và căn bệnh ung thư có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Minnesota, thường xuyên tiêu thụ các loại thịt hun khói, thịt nướng, xúc xích có thể dẫn đến tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy lên tới 60%.

Ướp thịt nướng là một khâu rất quan trọng giúp mang đến hương vị thơm ngon, đậm đà cho món ăn. Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cho thấy ướp thịt trong khoảng thời gian ít nhất 30 phút sẽ giúp làm giảm sự hình thành HCA hiệu quả.

Để món nướng thơm ngon trở nên an toàn hơn, cần lưu ý những cách chế biến món nướng tránh ung thư như sau:

2. Kết hợp dùng nước sốt

Kết hợp sử dụng nước sốt dành riêng cho đồ nướng cũng là một trong những cách chế biến món nướng tại nhà có thể tránh nguy cơ bị ung thư ghé thăm. Lý do bởi dùng nước sốt là cách giúp làm hạn chế chất béo từ món ăn chảy xuống. Phần nước sốt càng đặc thì sẽ càng mang đến hiệu quả cao.

Quét nước sốt lên đồ nướng

Dùng nước sốt có vị cay, nước sốt làm từ giấm và chanh sẽ giúp thay đổi nồng độ axit trong thịt và ngăn ngừa phát sinh chất gây ung thư. Ngoài ra, kết hợp dùng các loại gia vị như húng tây, tỏi… có thể làm giảm lượng HCA lên đến 60%.

Dùng nước sốt là cách giúp thay đổi nồng độ axit trong thịt và ngăn ngừa phát sinh chất gây ung thư

Theo kết quả nghiên cứu thuộc Đại học bang Kansas và Viện khoa học thực phẩm cho thấy, thịt bò ướp trong nước sốt Caribê đã giúp giảm tới 88% HCA.

3. Cắt giảm thời gian nướng

Nướng thịt trong một thời gian dài sẽ gây hút khói và lửa nhiều hơn. Từ đó, dẫn đến sự hình thành các chất gây ung thư rất nguy hiểm. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng quay qua thức ăn trong lò vi sóng trước khi đặt nó lên vỉ nướng có thể loại bỏ 90% các HCA.

Tránh nướng thịt trong thời gian dài

Cắt thực phẩm thành từng miếng nhỏ để giảm thời gian nướng hơn và cũng là cách chế biến món nướng ngon, tốt cho sức khỏe.

4. Tránh các loại thịt chế biến

Tránh chọn các loại thịt chế biến

Nên cân nhắc khi dùng xúc xích và thịt hun khói. Tuy rằng chúng có vị ngon, nhưng dễ gây hình thành chất gây ung thư khi nướng và có thể dẫn đến sự gia tăng ung thư đại trực tràng.

Nên cân nhắc khi dùng xúc xích và thịt hun khói

5. Giữ ngọn lửa ở mức vừa phải

Khi nướng cần lưu ý hạ thấp nhiệt độ vừa phải để hạn chế khói. Nên đặt lò nướng được thiết lập ở nhiệt độ thấp, điều này sẽ khiến thịt không bị cháy. Hoặc có thể nướng trên giá đỡ để ngăn không cho thịt bị dính và bị đốt trực tiếp trên ngọn lửa.

Giữ ngọn lửa ở mức vừa phải khi nướng để không bị cháy

Đặt thịt hoặc rau trên một tờ giấy bạc (chọc lỗ để mỡ được thoát xuống) cũng là một cách hay để tránh lửa gần thực phẩm, giúp bảo vệ thực phẩm từ khói và giảm bớt lửa trực tiếp bén vào thịt.

Kết hợp lật các món nướng thường xuyên để giúp thịt chín đều

Đồng thời, nên kết hợp lật các món nướng thường xuyên để giúp thịt chín đều, tránh cháy sém một phía khi nướng.

6. Nướng kèm với rau hoặc trái cây

Nướng thịt kèm với rau hoặc trái cây

Trái cây và rau củ khi nướng không những sẽ không tạo ra các chất gây ung thư mà còn còn chứa chất phytochemical có thể làm giảm một số loại ung thư.

Thay vì nướng quá nhiều thịt, có thể kết hợp dùng một số loại rau củ nướng kèm

Các chất chống oxy hóa sẽ phát huy tác dụng khi ăn kèm với thịt và giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Thay vì nướng quá nhiều thịt, có thể kết hợp dùng một số loại rau củ nướng kèm như cà chua, hành, đậu bắp, cà tím, ớt chuông, dưa chuột,…

7. Hạn chế nướng thịt mỡ

Nên dùng thịt nhiều nạc ít mỡ hoặc cắt mỡ trước khi nướng. Chất béo trong thịt sẽ nhỏ giọt xuống làm lửa cháy lên và tạo ra nhiều khói và sinh ra chất gây ung thư.

Nên dùng thịt nhiều nạc ít mỡ hoặc cắt mỡ trước khi nướng để hạn chế tác hại của các món nướng

Do đó, hãy ưu tiên chọn cá do có chứa hàm lượng calorie thấp hơn, ít béo và nhanh chín, tốt cho sức khỏe. Đồng thời, nên chọn những miếng thịt nhiều nạc để giúp hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa và ngăn ngừa phản ứng của mỡ với khói.

8. Làm sạch bàn nướng

Không vệ sinh sạch sẽ lò nướng sau khi nấu xong sẽ có thể dẫn đến gây tích tụ các chất cặn bã gây ung thư.

Nên tranh thủ cạo sạch các thực phẩm bị nướng cháy còn bám lại, cọ rửa vỉ nướng, lò nướng kĩ càng

Với một cái bàn nướng bẩn, nguy cơ chuyển những hóa chất còn sót lại sang đồ ăn trong lần nướng tiếp theo rất cao. Do đó, hãy tranh thủ cạo sạch các thực phẩm bị nướng cháy còn bám lại, cọ rửa vỉ nướng, lò nướng kĩ càng ngay khi sử dụng xong.

9. Dùng đúng loại vỉ nướng

Khi nướng đồ ăn, nên tránh dùng những loại vỉ nướng bằng nhôm. Sự phản ứng giữa axit và nhôm trong khi nướng là nguyên nhân n tạo ra những chất độc hại.

Nên chọn những loại vỉ nướng làm bằng gốm có sức nhiệt cao và không rỉ

Thay vì dùng những loại vỉ bằng nhôm khi nướng đồ ăn, nên chọn những loại vỉ nướng làm bằng gốm có sức nhiệt cao và không rỉ.

Với những cách chế biến món nướng tránh ung thư vừa được chia sẻ trên, chúng ta không chỉ có thể thưởng thức món nướng thơm ngon, hấp dẫn hơn mà còn lành mạnh hơn. Bên cạnh áp dụng cách chế biến hợp lý, cũng nên thưởng thức món khoái khẩu này với mật độ vừa phải để tránh nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.