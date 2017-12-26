Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết

Để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình, một chút chua chua, giòn giòn của dưa cải sẽ giúp kích thích vị giác và mang lại cảm giác ngon miệng. Chị em còn có thể dùng dưa cải chua để chế biến thành các món ăn khác nhau như dưa cải xào lòng, kho thịt hoặc nấu canh cá…

Dưa cải muối chua là món ăn kèm dân dã, quen thuộc giúp giải ngán cho những món quá nhiều dầu mỡ.

Dưa cải còn là món ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Để có món dưa cải chua sạch và an toàn, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà với cách làm cực đơn giản.

- 1kg cải bẹ (chọn những bẹ cải xanh to, không bị vàng và nát để món dưa hấp dẫn hơn)

- 40g đường vàng

- 40g muối

- Ớt tươi, hành lá

- 1,2 lít nước đun sôi để nguội

- Bình thủy tinh (nên chọn bình sứ hoặc thủy tinh để giúp bảo quản dưa được lâu)

Hướng dẫn thực hiện:

Tách cải thành từng lá, rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 - 15 phút. Sau đó vớt ra để ráo, phơi một nắng hơi héo. Hành lá cắt bỏ rễ, rửa sạch rồi phơi héo cùng cải.

Cải sau khi rửa sạch đem phơi héo - Ảnh: Internet

Cải và hành sau khi phơi đem cắt thành từng khúc dài khoảng 5cm rồi rửa sạch để loại bỏ hết bụi bẩn.

Nước muối dưa cải pha theo tỉ lệ: 1,2 lít nước, 40g đường vàng và 40g muối rồi dùng đũa khuấy đều hỗn hợp, nếm thử có vị lợ lợ là được. Xếp dưa cải vào bình thủy tinh lớn sao cho cọng xuống trước, lá phủ lên trên.

Pha hỗn hợp nước muối để ngâm dưa - Ảnh: Internet

Đổ nước muối đã pha vào ngập hết phần dưa, thêm hành lá, ớt cắt nhỏ rồi dùng đĩa đè lên trên để toàn bộ phần cải ngập trong nước muối. Bạn có thể bọc miệng bình bằng túi nilon rồi dùng nắp đậy kín, sau khoảng 2-3 ngày là có thể ăn được.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho hành lá vào dưa nếu muốn ăn liền và nhanh hết. Còn nếu muốn bảo quản lâu ngày thì việc cho hành lá vào sẽ khiến dưa bị nhớt.

Bí quyết để dưa cải chua không bị nổi váng là bạn phải nén thật chặt và bình thủy tinh dùng để bảo quản dưa phải được vệ sinh sạch. Nếu bình muối dưa không được rửa và khử trùng kỹ sẽ dễ xuất hiện váng bẩn.

Nén dưa thật kỹ để không bị váng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, để món dưa chua giòn ngon đúng điệu bạn cần phải cân đong lượng muối và đường thật hợp lý. Nếu quá nhiều muối sẽ khiến dưa bị mặn nhưng ít muối lại khiến dưa dễ hỏng và úng, mất ngon.

Chúc bạn thành công với cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản này nhé!