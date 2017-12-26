Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết

Vào bếp 26/12/2017 19:53

Cách muối dưa cải rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để món dưa trở nên vàng giòn, ngon đúng điệu mà không hề bị úng.

Dưa cải muối chua là món ăn kèm dân dã, quen thuộc giúp giải ngán cho những món quá nhiều dầu mỡ.

Để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình, một chút chua chua, giòn giòn của dưa cải sẽ giúp kích thích vị giác và mang lại cảm giác ngon miệng. Chị em còn có thể dùng dưa cải chua để chế biến thành các món ăn khác nhau như dưa cải xào lòng, kho thịt hoặc nấu canh cá…

Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 1
Dưa cải chua được dùng để chế biến nhiều món ăn - Ảnh: Internet

Dưa cải còn là món ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Để có món dưa cải chua sạch và an toàn, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà với cách làm cực đơn giản.

Cách muối dưa cải giòn ngon đơn giản ngay tại nhà

Chuẩn bị:

- 1kg cải bẹ (chọn những bẹ cải xanh to, không bị vàng và nát để món dưa hấp dẫn hơn)

- 40g đường vàng

- 40g muối

- Ớt tươi, hành lá

- 1,2 lít nước đun sôi để nguội

- Bình thủy tinh (nên chọn bình sứ hoặc thủy tinh để giúp bảo quản dưa được lâu)

Hướng dẫn thực hiện:

Tách cải thành từng lá, rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 - 15 phút. Sau đó vớt ra để ráo, phơi một nắng hơi héo. Hành lá cắt bỏ rễ, rửa sạch rồi phơi héo cùng cải.

Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 2

Cải sau khi rửa sạch đem phơi héo - Ảnh: Internet

Cải và hành sau khi phơi đem cắt thành từng khúc dài khoảng 5cm rồi rửa sạch để loại bỏ hết bụi bẩn.

Nước muối dưa cải pha theo tỉ lệ: 1,2 lít nước, 40g đường vàng và 40g muối rồi dùng đũa khuấy đều hỗn hợp, nếm thử có vị lợ lợ là được. Xếp dưa cải vào bình thủy tinh lớn sao cho cọng xuống trước, lá phủ lên trên.

Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 3

Pha hỗn hợp nước muối để ngâm dưa - Ảnh: Internet

Đổ nước muối đã pha vào ngập hết phần dưa, thêm hành lá, ớt cắt nhỏ rồi dùng đĩa đè lên trên để toàn bộ phần cải ngập trong nước muối. Bạn có thể bọc miệng bình bằng túi nilon rồi dùng nắp đậy kín, sau khoảng 2-3 ngày là có thể ăn được.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho hành lá vào dưa nếu muốn ăn liền và nhanh hết. Còn nếu muốn bảo quản lâu ngày thì việc cho hành lá vào sẽ khiến dưa bị nhớt.

Bí quyết để dưa cải chua không bị nổi váng là bạn phải nén thật chặt và bình thủy tinh dùng để bảo quản dưa phải được vệ sinh sạch. Nếu bình muối dưa không được rửa và khử trùng kỹ sẽ dễ xuất hiện váng bẩn.

Chị em thi nhau học cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 4

Nén dưa thật kỹ để không bị váng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, để món dưa chua giòn ngon đúng điệu bạn cần phải cân đong lượng muối và đường thật hợp lý. Nếu quá nhiều muối sẽ khiến dưa bị mặn nhưng ít muối lại khiến dưa dễ hỏng và úng, mất ngon.

Chúc bạn thành công với cách muối dưa cải giòn ngon cực đơn giản này nhé!

Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon

Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon

Dưới đây là cách làm những món cá kho đơn giản lại ngon mê ly, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm cuối tuần thêm phần hấp dẫn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách muối dưa cải giòn ngon cách muối dưa cải giòn ngon tại nhà cách muối dưa cải đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 15 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 15 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp