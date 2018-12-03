Cách phân biệt nhụy hoa nghệ tây chuẩn xịn giữa “ma trận” thật và giả lẫn lộn

Sở dĩ nhụy hoa nghệ tây được làm giả nhiều vì những giá trị của nhụy hoa nghệ tây đối với sức khỏe, sắc đẹp và sự đắt đỏ của chúng trên thị trường mà nhiều người bất chấp đành lừa người tiêu dùng. Trước khi phân biệt nhụy hoa nghệ tây thật và giả, người tiêu dùng cũng cần nắm rõ rằng bản thân nhụy hoa nghệ tây thật được bán trên thị trường hiện nay cũng có nhiều loại với mức giá khác nhau tùy thuộc vào chất lượng và cách phân loại của nhà sản xuất. Do đó, hiểu về các loại nhụy hoa nghệ tây trước thì mới có thể dễ dàng nhận biết được thật và giả khi chọn mua.

Thị trường nhụy hoa nghệ tây đang nóng hơn bao giờ hết bởi loại “thần dược” đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Song, người tiêu dùng thông minh cũng cần biết cách phân biệt nhụy hoa nghệ tây thật và giả để tránh việc bỏ tiền túi ra lại mua lại món hàng không có giá trị sử dụng.

Phân biệt chủng loại nhụy hoa nghệ tây theo chất lượng

Có rất nhiều cách phân biệt chủng loại của nhụy hoa nghệ tây để định giá phù hợp loại thảo mộc quý này. Trong đó, phân biệt dựa vào chiều dài của nhụy là cách đơn giản và phổ biến nhất. Có tổng thể 5 loại cơ bản, từ những loại này có thể còn nhiều loại nhụy hoa nghệ tây khác nữa, nhưng đây là 5 loại chính dễ phân biệt nhất trên thị trường hiện nay.

Negin: Đây là loại nhụy hoa nghệ tây cao cấp nhất, chúng cũng có giá thành đắt đỏ nhất vì chứa nhiều dinh dưỡng và đòi hỏi công đoạn thu hoạch, phân loại cẩn thận, cầu kỳ. Negin được thu hoạch từ sáng sớm và tách sợi ngay vào thời điểm hoa vẫn còn tươi nguyên, sợi giữ được những dinh dưỡng tốt nhất. Negin được cắt bỏ phần gốc vàng, chỉ lấy một ít chân cỡ 1mm và toàn bộ phần màu đỏ bên trên.

Sợi Negin khi ngâm nước sẽ tỏa hương thơm hoa cỏ đậm đặc pha chút mùi mật ong. Đây là điểm nhận biết rõ rệt nhất so với các loại nhụy hoa nghệ tây khác và nhụy hoa nghệ tây giả.

Sargol: Được cắt bỏ gốc hoàn toàn và chỉ lọc lấy phần nhụy đỏ bên trên nên chất lượng dinh dưỡng không bằng so với Negin. Sargol có thể thu hoạch từ các ngọn nhụy bị gãy, giá thành cũng thuộc hàng đắt đỏ nhưng khi ngâm nước, hương thơm và dưỡng chất không bằng Negin.

Negin và Sargol là hai loại nhụy hoa nghệ tây cao cấp nhất, giá thành cao nên thường hay bị làm giả

Pushali: Là phần nhụy được lấy cả phần ngọn đỏ và toàn bộ gốc vàng, có trọng lượng cao hơn nhưng chất lượng tinh túy không bằng Negin và Sargol. Bởi vậy, Pushali có giá thành rẻ hơn tương đương với chất lượng kém hơn.

Bunch: Được thu hoạch từ toàn bộ phần nhụy hoa nghệ tây. Tuy nhiên đặc điểm của nhụy hoa nghệ tây là phần gốc vàng rất dài, phần đầu nhụy màu đỏ chỉ rất ngắn và tập trung toàn bộ dinh dưỡng ở phần màu đỏ này nên Bunch không có quá nhiều dưỡng chất cho 1 sợi nhụy, giá thành cũng rẻ hơn nhiều so với các loại cao cấp kể trên.

Konj: Chỉ lấy phần gốc có màu vàng hoặc màu trắng và không có một chút ngọn màu đỏ nào. Konj không có giá trị nên thường chỉ được dùng để nhuộm, tạo thành các chủng loại cao cấp hơn để bán với giá cao.

Cách phân biệt nhụy hoa nghệ tây thật và giả

Hiểu rõ các loại nhụy hoa nghệ tây rồi, có thể dựa vào mùi hương, màu sắc và hình dáng của nhụy hoa nghệ tây để biết được thật và giả. Thông thường, rất khó để có thể phân biệt được chất lượng thật hay giả của nhụy hoa nghệ tây mà chỉ dựa vào mắt thường. Dưới đây là những cách dễ nhất người tiêu dùng có thể kiểm định được chất lượng của nhụy hoa nghệ tây một cách chính xác:

Phân biệt bằng mùi hương

Nhụy hoa nghệ tây thật có mùi hoa cỏ khô nồng nàn và thoảng chút hương mật ong dịu nhẹ. Những loại có mùi hương càng nồng đậm thì chất lượng càng cao. Đây là cách phân biệt dễ nhất bởi nhụy hoa nghệ tây giả không thể nào làm nhái được mùi hương đặc trưng của nhụy hoa nghệ tây thật.

Nhụy hoa nghệ tây có mùi thơm đặc trưng và sắc vàng óng ánh khi ngâm nước

Phân biệt bằng màu sắc

Cách phân biệt này chỉ cần thực hiện với khoảng 2-3 sợi nhụy hoa nghệ tây để đảm bảo kiểm định màu sắc chính xác nhất. Với những loại nhụy hoa nghệ tây giả được nhuộm phẩm màu thì khi ngâm vào nước sẽ lập tức phai ra nước sắc cam đậm đặc. Nhưng với sợi nhụy hoa nghệ tây thật, khi ngâm vào nước sẽ thấy màu sắc vàng tươi loang dần vào trong nước.

Ngoài ra, một số nơi làm giả nhụy hoa nghệ tây kém chất lượng khi ngâm với nước, sợi nhụy sẽ dễ dàng mủn và tan ra trong nước. Trong khi đó, sợi nhụy hoa nghệ tây thật sẽ rất dai và khó có thể tan ra khi ngâm nước được.

Phân biệt bằng hình dáng nhụy

Nhụy hoa nghệ tây thật sẽ có hình dáng dài và nhỏ dần ở phần đầu nhụy màu đỏ, thân hơi dẹt. Tuy nhiên với nhụy hoa nghệ tây giả thì sẽ tròn đều và sợi ngắn do chất lượng kém, dễ gãy vụn.