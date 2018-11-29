Uống nhụy hoa nghệ tây có tác dụng gì?

Sống khỏe 29/11/2018 14:59

Không chỉ có tác dụng trong làm đẹp, những gì nhụy hoa nghệ tây đem lại sức khỏe cho con người khi uống còn thần kỳ hơn. Đó là lý do nhụy hoa nghệ tây đắt đỏ nhưng vẫn được “săn lùng” nhiều đến vậy.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao về một loại thảo dược quý được ví như “báu vật” vì có giá trị còn cao hơn cả vàng ròng. Đó là nhụy hoa nghệ tây, hay còn được gọi là Saffron - một sản phẩm có những công dụng cực kỳ tốt cho cơ thể, đặc biệt là phụ nữ. Uống nhụy hoa nghệ tây có tác dụng gì và tại sao chúng lại là loại thảo dược đắt tiền đến như vậy? Cùng khám phá những công dụng tuyệt vời của nhụy hoa nghệ tây.

Nhụy hoa nghệ tây là loại gia vị quý vô cùng đắt đỏ

Nhụy hoa nghệ tây là loại gia vị quý vô cùng đắt đỏ

Nhụy hoa nghệ tây bắt nguồn từ đâu?

Nhụy hoa nghệ tây (Saffron) là nhụy của loài hoa nghệ tây, nở rộ vào mùa thu nơi có khí hậu nóng và khô của vùng đất Địa Trung Hải. Những quốc gia chủ yếu trồng hoa nghệ tây để sản xuất nhụy hoa là Iran, Maroc, Hy Lạp,... với năng suất chiếm 90% tổng số nhụy hoa nghệ tây trên toàn thế giới.

Nhụy hoa nghệ tây là một loại gia vị quý, giá thành phẩm của loại có chất lượng cao nhất lên tới 10.000USD/1kg, tương đương 230 triệu VND cho 1kg. Bởi vậy, loại gia vị này được mệnh danh là “vàng đỏ” vì sự đắt đỏ và quý giá của chúng.

Tại sao nhụy hoa nghệ tây lại là thứ thảo dược đắt đỏ?

Nhụy hoa nghệ tây từ xưa vốn chỉ giới thượng lưu mới được sử dụng. Cho tới ngày nay, chúng vẫn là thứ thảo dược quý giá, đắt đỏ. Mỗi cây hoa nghệ tây chỉ có 4 bông hoa, trong mỗi bông hoa lại chỉ thu hoạch được 3 nhụy. Do đó, công đoạn thu hoạch nhụy hoa nghệ tây đã vô cùng khó khăn và đòi hỏi người làm phải thực sự tỉ mỉ, cẩn thận.

Để thu hoạch nhụy hoa nghệ tây, cần phải hái bằng tay và tốn rất nhiều thời gian, công sức

Để thu hoạch nhụy hoa nghệ tây, cần phải hái bằng tay và tốn rất nhiều thời gian, công sức

Để lấy được nhụy hoa nghệ tây, người thu hoạch phải hái bằng tay từng nhụy trong bông hoa. Mỗi 1kg nhụy hoa nghệ tây cần phải thu hoạch từ 10.000 cho tới 17.000 bông hoa nghệ tây. Cho nên, để thu hoạch được 1kg nhụy hoa nghệ tây, người lao động mất đến 40 tiếng. Quy đổi ra, thời gian này tương đương với 1 tuần đi làm bình thường của nhân viên văn phòng.

Sau khi thu hoạch, nhụy hoa nghệ tây được phân loại thành nhiều dạng tương đương với chất lượng và quyết định giá cả của loại gia vị này.

- Negin: được tuyển chọn từ những sợi nhụy có chất lượng cao nhất, đã loại bỏ chân nhụy. Đây là loại mang chất lượng tốt nhất và đắt đỏ.

- Sargol: thu hoạch từ những sợi nhụy nhỏ hơn Negin

- Pushali: loại này không được cắt bỏ phần chân nhụy và thân trên nên chất lượng kém hơn

- Bunch: rất khó để kiểm định được chất lượng của loại này vì chúng là tập hợp nguyên sợi nhụy, không qua xử lý.

- Konji: phần gốc được loại bỏ từ hai loại Negin và Sargol

Tùy theo mục đích và nhu cầu, cũng như khả năng kinh tế mà mỗi người có thể lựa chọn loại nhụy hoa nghệ tây khác nhau.

Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng gì?

Nhụy hoa nghệ tây đắt đỏ bởi chúng vừa có giá trị trong ẩm thực, lại vừa là bài thuốc quý có nhiều tác dụng đối với cơ thể người. Trong nhụy hoa nghệ tây chứ flavonoid, các loại vitamin, khoáng chất và apocarotenoid. Những chất này có tác dụng trị các bệnh đường tiêu hóa, hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm lượng mỡ trong máu, tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh, chữa sỏi thận, hen, điều trị chứng trầm cảm, Alzheimer và thậm chí cả ung thư.

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng điều trị bệnh, giảm cân và đẩy lùi ung thư

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng điều trị bệnh, giảm cân và đẩy lùi ung thư

Nhụy hoa nghệ tây chứa hợp chất có khả năng đẩy lùi và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Trả lời cho câu hỏi uống nhụy hoa nghệ tây có nóng không thì Saffron chứa chất oxy hóa mạnh nên có thể làm giảm đau và viêm. Bởi vậy, không những nó có tác dụng thanh lọc cơ thể mà nhụy hoa nghệ tây còn làm dịu những viêm sưng bên trong và ngoài cơ thể.

Nhụy hoa nghệ tây có khả năng chống lão hóa, tăng cường đàn hồi và trẻ hóa làn da. Do đó, nhụy hoa nghệ tây từ thời xưa đã được các mỹ nhân ưa chuộng trong làm đẹptrang điểm, đặc biệt có cả Cleopatra.

Tuy nhụy hoa nghệ tây là sản phẩm có nhiều công dụng, song cần sử dụng lâu dài và thường xuyên mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Bởi vậy, người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi mua để có thể tận dụng tối đa những công dụng mà nhụy hoa nghệ tây đem lại.

Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy"

Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy"

Không chỉ với phụ nữ mà nhụy hoa nghệ tây cũng có tác dụng rất tốt đối với đàn ông như: giúp chống ung thư, tăng cường sức khỏe cho não. Đặc biệt nhụy hoa nghệ tây còn giúp cải thiện đời sống tình dục, điều trị hội chứng suy giảm ham muốn ở nam giới rất hiệu quả.

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