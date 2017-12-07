Cách làm mứt dừa ngũ sắc mà không cần dùng đến hóa chất

Làm mứt dừa ngũ sắc là cách đơn giản giúp chị em “ghi điểm” trước nhà chồng và tự làm ra một món ăn cực kỳ thơm ngon để cả nhà thưởng thức. Hãy bắt tay ngay vào áp dụng cách làm mứt dừa ngũ sắc này để kiểm chứng hiệu quả nhé.

Bước 1: Dừa đem gọt bỏ phần vỏ nâu bên ngoài, dùng dao cắt đôi quả dừa. Dùng nạo, nạo theo vòng tròn của quả dừa để được những sợi dừa dài và mỏng. Sau đó, đem rửa vài lần nước để dừa sạch dầu (rửa đến khi nước rửa dừa không còn bị đục nữa).

Bước 2: Gấc đem bổ đôi, dùng thìa nạo lấy phần thịt gấc. Đem thịt gấc bóp cùng 1 thìa ăn cơm rượu, nặn bỏ hạt. Ở cách làm mứt dừa ngũ sắc này, chị em hòa thêm vào bát thịt gấc 1 bát con nước rồi lọc lấy nước gấc qua 1 cái rây.

Bước 3: Cà rốt, bắp cải tím, lá nếp đem rửa sạch rồi thái nhỏ từng loại. Cho từng loại vào máy xay sinh tố, thêm 1 bát nhỏ nước rồi xay nhuyễn. Lọc bỏ bã của từng loại qua 1 cái rây, lấy phần nước cốt đựng riêng ra từng bát to.

Bước 4: Chia dừa thành 5 phần, cho từng phần vào các bát nước rau củ đã chuẩn bị ở bước 2 và 3 để ướp trong khoảng 4-5 tiếng cho dừa ngấm màu của nước rau củ.

Bước 5: Khi làm mứt dừa ngũ sắc bằng cách này, thường thì sẽ ngâm đường với dừa cho đến khi đường tan thì mới cho dừa và nước đường lên bếp sên. Ở đây mình bỏ qua công đoạn ướp đường. Mình dùng 100gr đường cho 200gr cùi dừa và cho đường thẳng vào chảo, thêm nước rau củ vừa ướp dừa, đun cho đến khi đường tan thì cho dừa vào sên. Lúc đầu để ở mức lửa trung bình, khi nước đường sôi thì hớt bọt nếu có, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều.

Bước 6: Khi nước đường cạn chỉ còn sền sệt thì hạ lửa nhỏ liu riu, lúc này dùng đũa đảo đều liên tục để đường kết tinh bám đều vào dừa. Nếu muốn mứt thơm hơn thì nhỏ vào chảo vài giọt vani rồi tắt bếp. Tiếp tục đảo đều trong khoảng 1 phút nữa. Sau đó rải mứt ra 1 cái mâm, khi mứt nguội thì cất vào lọ kín để bảo quản.

Cách làm mứt dừa ngũ sắc từ sữa hoa quả

Ngoài cách làm mứt dừa ngũ sắc bằng cách dùng rau củ quả tự nhiên, chị em cũng có thể làm mứt nhiều màu từ các loại sữa hoa quả.

Nguyên liệu: 2 quả dừa, 180ml sữa tươi, 350g đường kính trắng, 5 vị sữa hoa quả như sữa dâu, sữa ca cao, sữa chuối, sữa nho… Chú ý, vì cách làm mứt dừa ngũ sắc này đã có thêm sữa nên chị em giảm bớt lượng đường xuống nếu như không muốn ăn quá ngọt.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bổ dừa, nạo sach vỏ nâu bên ngoài. Khâu này có thể nhờ người bán dừa làm giúp. Sau khi có cùi dừa trắng tinh, hãy nạo chúng thành những sợi dài mảnh.

Bước 2: Rửa phần cùi dừa đã được nạo trong nước sạch vài lần cho bớt phần tinh dầu đi. Dừa sau khi được rửa, xếp ra rổ thưa và để cho ráo nước trước khi đem vào ướp đường. Chia dừa thành 5 phần và cho các phần này ra 5 bát khác nhau. Sau đó, cũng tiến hành chia đường kính đã chuẩn bị ra thành 5 phần bằng nhau nhé.

Bước 3: Cho đường kính và sữa hoa quả vào từng tô. Lưu ý là mỗi tô một loại sữa hoa quả khác nhau nhé. Sau đó hãy lấy thìa trộn đều dừa lên và ngâm mứt dừa tầm từ 3 -4 tiếng đồng hồ cho mứt và các loại nguyên liệu ngấm, đều màu.

Bước 4: Sên dừa trên bếp. Để chảo lên bếp, cho dừa đã ngấm vào chảo, đun đến khi thấy sôi lên thì hạ bớt lửa. Khi sên dừa, đảo đều dừa trong chảo cho mứt dừa được nóng đều, thơm ngon. Khi đã thấy dừa sền sệt, hãy đảo dừa thật nhanh trong chảo để dừa không bị cháy.

Khi thấy có một lớp đường trắng kết tinh bên ngoài dừa thì lúc ấy dừa đã được. Tắt bếp, xếp dừa ra khay cho dừa nguội bớt là đã có thể dùng được rồi.

Chúc chị em thành công với hai cách làm mứt dừa ngũ sắc này.