Cách làm khoai lang nướng thơm ngon, ngọt lịm

Khi mua khoai lang, bạn lưu ý nên lựa chọn những củ khoai có kích thước vừa phải, không quá nhỏ cũng không quá to. Củ khoai to khi nướng bằng nồi chiên không dầu sẽ lâu chín, còn củ khoai nhỏ thì sẽ bị khô khi thưởng thức. Sau khi mua về bạn rửa sạch khoai để loại bỏ tất cả đất cát, bụi bẩn bên ngoài củ khoai. Sau đó để khoai ráo nước tự nhiên.

Rửa sạch khoai để loại bỏ tất cả đất cát, bụi bẩn bên ngoài củ khoai - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chiên khoai bằng nồi chiên không dầu

Trước khi cho khoai vào nồi chiên không dầu, bạn nên dùng tăm hoặc que nhọn đâm vào thân khoai nhiều lỗ nhỏ. Phết lên bề mặt khoai một lớp dầu ăn để khoai chín nhanh hơn.

Tiếp theo, bạn cho khoai vào nồi chiên và để ở nhiệt độ 180ºC. Thời gian nướng trong nồi khoảng từ 20 - 25 phút, bạn nên cạnh trở mặt 2 lần để khoai có thể chín đều.

Bạn nên dùng tăm hoặc que nhọn đâm vào thân khoai nhiều lỗ nhỏ để khoai chín nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Kiểm tra khoai lang chín

Sau khi nướng đủ thời gian, bạn có thể kiểm tra xem khoai đã chín chưa bằng cách dùng đũa hoặc que nhọn đâm xuyên qua củ khoai. Nếu thấy củ khoai mềm, que xuyên qua được thì khoai đã chín và có thể thưởng thức ngay. Như vậy là bạn đã có một mẻ khoai lang nướng ngọt bùi, vàng ruộm, chảy mật hấp dẫn để chiêu đãi gia đình và bạn bè rồi đấy!

Khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu vàng ruộm, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách nướng khoai lang bằng than ngon

Nướng khoai lang bằng than là cách nướng dân dã được nhiều người yêu thích nhất. Để nướng khoai bằng than thì bạn cần chuẩn bị than, vỉ nướng, giấy bạc và khoai lang mật.

Bắt đầu nhóm lửa cho than cháy đều, than hồng thì bắt đầu nướng khoai. Khoai sau khi được rửa sạch, để ráo nước thì đặt lên vỉ nướng. Lật khoai thường xuyên để khoai được chín đều và không bị cháy. Tiếp tục lật khoai cho đến khi khoai chín mềm và chảy mật ra là được.

Khoai sau khi được rửa sạch, để ráo nước thì đặt lên vỉ nướng - Ảnh minh họa: Internet

Nướng khoai bằng than sẽ giúp bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ than cũng như ngửi được mùi khoai nướng thơm ngon tuyệt vời khó có thể cưỡng lại được. Bạn sẽ có được những củ khoai nướng cực kỳ thơm ngon mà các cách nướng khác không thể có được. Tuy nhiên, đối với cách nướng khoai bằng than này lại có nhược điểm là mật khoai ra không nhiều.

Cách nướng khoai lang bằng giấy bạc

Nướng khoai bằng giấy bạc sẽ đảm bảo khoai được nướng sạch sẽ, thơm ngon và ra rất nhiều mật.

Nướng khoai với giấy bạc cũng tương tư như cách nướng khoai thông thường bằng than củi. Nhưng sẽ không nướng khoai trực tiếp trên bếp than mà sẽ dùng giấy bạc để bọc khoai rồi mới đem nướng. Khoai sau khi rửa sạch và để ráo nước thì dùng giấy bạc bọc kín củ khoai lại. Bạn có thể bọc 2 lớp giấy bạc để đảm bảo giấy không bị rách trong quá trình nướng khoai.

Khoai sau khi rửa sạch và để ráo nước thì dùng giấy bạc bọc kín củ khoai lại - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bọc kín khoai thì có thể đặt khoai trực tiếp lên than đang cháy và nướng. Trong quá trình nướng nên đảo khoai liên tục tránh cho khoai bị cháy. Thời gian nướng khoai khoảng 30 đến 40 phút là chín.

Bí quyết để giúp khoai có nhiều mật khi nướng là bạn nên vùi củ khoai vào trong đống than nóng để khoai được chín từ từ. Khoai vẫn sẽ hoàn toàn sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh do khoai đã được bọc kín trong giấy bạc. Với cách nướng khoai bằng giấy bạc này thì khoai sẽ không bị cháy, chín đều và có thể kéo dài thời gian nướng giúp mật khoai tiết ra nhiều hơn.

Nướng khoai bằng giấy bạc thì khoai sẽ không bị cháy, chín đều - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là chia sẻ một số cách nướng khoai lang thơm ngon mà bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà. Khoai lang nướng không chỉ thơm ngon mà có tốt cho sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.