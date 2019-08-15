Cách làm chè sương sáo 4 vị thanh mát, giải nhiệt cuộc sống

Hạt é là hạt của cây húng quế, có màu đen huyền. Hạt é, trong tiếng Ấn Độ, còn có một tên gọi khác Tukmaria, có nghĩa là “nhỏ mà có võ”, nghe thoáng qua đã biết “chất dinh dưỡng ” từ hạt é rất đỗi dồi dào. Thật vậy, hạt é dồi dào chất xơ, Giảm cholesterol, giảm nồng độ estrogen trong cơ thể, chữa bệnh đường tiết niệu, giảm căng thẳng và tăng ham muốn. Người ta thường dùng hạt é làm nước giải khát bởi nó giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, trong thế giới chè, các chị em nội trợ đã kết hợp hạt é cùng sương sáo để tạo thành một món chè sương sáo hạt é rất dễ ăn và thanh mát.

Thưởng thức 1 ly sương sa, sương sâm, sương sáo vào mùa hè nóng bức thì còn gì bằng! Với đôi bàn tay khéo léo, các chị em nội trợ đã cho ra các thành phẩm đa dạng từ sương sáo như sương sáo hạt lựu, sương sáo nước cốt dừa và đôi khi là biến tấu cùng với hạt é, bột báng trông rất đẹp mắt và lạ miệng. Những hướng dẫn về cách làm chè sương sáo sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn trổ tài vào những dịp cuối tuần cùng gia đình và bạn bè.

- Hạt é: 3 muỗng cà phê.

- Sữa tươi: 1 bịch

- Nước: 1 lít.

Cách làm:

- Cho hạt é vào ray, vặn nước để rửa hạt é.

- Hạt é sau khi rửa cho vào tô nước lạnh, ngâm khoảng 30 phút cho nở.

- Cho 50gr bột sương sáo vào khuấy đều với 1 lít nước lạnh, đun với lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy cho đến khi bột nở ra và nước sánh lại thì tắt bếp để nguội cho đặc lại.

- Cho sữa vào ly, cắt sương sáo miếng vừa ăn, thêm đá và hạt é.

Chè sương sáo hạt lựu Cách làm chè sương sáo hạt lựu

Củ năng thường được biết đến với tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Các thành phần trong củ năng lại rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin, magiê, đồng, sắt, phốt-pho, kali. Chính vì vậy, các đầu bếp đã tạo hình củ năng giống như hạt của quả lựu dính chùm với nhau, sau đó kết hợp cùng với sương sáo tạo ra một món chè vừa béo vừa ngọt dịu cực kỳ ngon trong những mùa nóng với tên gọi dễ nhớ là chè sương sáo hạt lựu.

Nguyên liệu:

- 1kg củ năng

- 2 củ dền

- 2 củ cà rốt

- 200gr lá đứa

-100gr đậu xanh bóc vỏ

- 1 bịch sữa tươi có đường

- Bột năng, đường cát

- 200ml nước cốt dừa

Cách làm:



Chè sương sáo hạt lựu bắt mắt và thơm ngon ngày hè

- Rửa sạch cà rốt, củ dền, lá dứa, sau đó cắt khúc rồi xay mịn lọc lấy nước cốt. Sau khi xay xong, để riêng từng loại.

- Củ năng gọt vỏ và cắt hạt lựu, chia đều vào 3 tô nước màu đã chuẩn bị sẵn, nếu muốn thêm màu trắng thì bạn chỉ cần ngâm nước lọc trong khoảng 30 phút.

- Tiếp theo, vớt hết củ năng và để riêng từng loại cho ráo nước. Chú ý: giữ nguyên nước vừa ngâm các màu để luộc từng củ năng.

- Cho từng thìa bột năng vào các bát, đảo đều cho bột dính vào củ năng rồi cho tiếp bột năng đến khi chúng có 1 lớp áo bột vừa đủ.

- Tiếp tục cho nồi lên bếp, cho nước màu ngâm củ năng lên bếp đun sôi. Sau đó, cho từng loại vào nồi nước luộc chín, khi thấy bột năng chuyển sang trong suốt là đã chín.

- Lưu ý, bạn cần chuẩn bị trước thau nước đá, củ năng chín thì vớt ra cho ngay vào để củ năng không bị dính vào nhau và giữ được độ giòn.

- Cuối cùng, vớt củ năng ra khỏi nước đá, cho vào bát, mỗi bát cho thêm 1 thìa canh đường trộn đều để thạch ngọt và không bị dính vào nhau.

- Sau khi đã hoàn thành khâu hạt lựu, ban cần nấu đậu xanh. Đậu xanh bạn ngâm 1 tiếng cho nở, rồi đặt lên bếp, nấu chín thì cho đường vào. Tiếp đó, đánh nhuyễn đậu xanh để món chè ăn ngon hơn.

- Bước làm nước cốt dừa là dễ nhất, bạn dùng sữa tươi, đường hòa tan rồi bắc lên bếp đun sôi, cho thêm chút bột năng tạo độ sánh. Lưu ý, để nước cốt dừa béo và thơm bạn nên chỉnh lửa ở độ nhỏ nhất và khuấy liên tục đến khi nước sôi và sánh lại. Trong quá trình khuấy nhớ thêm vài lá dứa để tạo mùi thơm.

- Cho mỗi thứ một ít vào bát, thêm đậu xanh, nước cốt dừa, thêm chút đá bào và thưởng thức.

Cách làm chè sương sáo nước cốt dừa

Cách làm chè sương sáo nước cốt dừa

Nếu như bạn là fan cuồng của nước cốt dừa, thích cảm giác béo béo thơm thơm của dừa thật nhiều thì cách làm chè sương sáo nước cốt dừa đúng chuẩn sẽ khiến bạn thích thú đấy! Bạn sẽ càng mong muốn được thưởng thức món chè này sớm hơn khi biết được những dưỡng chất có trong nước cốt dừa, chúng rất giàu khoáng chất như đồng, sắt, selen, canxi, sắt, magiê và phốt pho, cũng như các vitamin C, E, B1, B3, B5 và B6. Nước cốt dừa còn là lựa chọn hoàn hảo để giữ ẩm da nữa! Món chè này có vẻ khá hấp dẫn nhỉ?

Nguyên liệu:

- 50 g bột sương sáo đen

- 50 g bột sương sáo trắng

- 150 g đường

- 1 lít nước

- 400 ml nước cốt dừa

- 50 ml sữa đặc

- 1 ít hạt é

- 150 ml sữa tươi không đường

Cách làm:



- Nấu bột sương sáo: hòa tan 80g bột sương sáo cùng với 100g đường vào nồi, trộn đều.Từ từ thêm 1 lít nước vào hỗn hợp này, khuấy nhẹ và đều tay đến khi bột tan hết, ngâm chừng 30 phút.

- Đun với lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi bột sương sáo sánh lại, nấu sôi thêm 5 phút thì tắt bếp.

- Làm đông sương sáo: cho hỗn hợp sương sáo đã nấu chín ở bước 1 vào khuôn hoặc hộp nhựa, để nguội hẳn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh cho đông lại.

- Tiếp theo, bạn chỉ cần thái sương sáo thành từng miếng vừa ăn hay thái hạt lựu tùy thích.

- Nấu nước dừa vào sữa: cho 100ml sữa đặc, nước cốt dừa, 100ml sữa tươi không đường vào nồi, khuấy tan, để lửa nhỏ sau đó tắt bếp để nguội.

- Cho sương sáo vào bát, chan nước cốt dừa vào, thêm đậu phộng giã nhỏ, dừa nạo, đá rồi thưởng thức.

Chè sương sáo bột báng

Loại chè cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu đến các chị em rất đơn giản, dễ làm, đó chính là chè sương sáo bột báng. Bột báng được làm từ bột khoai mì, có tính bình, vị ngọt, có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cho cơ thể để bổ sung khí huyết hư tổn. Cách làm chè sương sáo này khá đơn giản, bạn có thể thử tại nhà mà không lo thất bại.

Cách làm bột báng nấu chè sương sáo

Nguyên liệu:

- Sữa dừa: 300ml

- Bột báng: 10g

- Mật ong: 30g

- Thạch sương sáo: 1 hộp

Cách làm:



Cách làm chè sương sáo bột báng

- Cho 500ml nước sạch vào nồi rồi đun sôi với lửa to. Khi nước bắt đầu sôi sủi tăm thì bạn thêm 10g bột báng vào khuấy đều lên khoảng 5 phút, lưu ý chỉ tắt bếp khi bột báng chuyển sang màu trắng trong, vớt bột báng ra ngâm vào bát nước lạnh khoảng 1-2 phút.

– Tiếp tục đun sôi nước rồi cho bột báng luộc lại 1 lần nữa cho đến khi không còn các chấm tráng bên trong thì mới chín hẳn, rồi vớt bột ra ngâm lại vào nước lạnh để bột báng không bị dính vào với nhau.

- Thạch sương sáo thái thành miếng vuông nhỏ vừa ăn rồi cho ra bát.

- Cuối cùng, bạn cho thạch sương sáo thái miếng vào bát, cho các thành phần còn lại vào, khuấy đều, thêm đá vào và thưởng thức.

Bây giờ bạn đã sở hữu 4 cách làm chè sương sáo rồi đấy! Mùa hè này, cùng con vào bếp thực hiện món chè đơn giản giải nhiệt này cho bé có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa cùng người thân nhé!