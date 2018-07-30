Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán

Vào bếp 30/07/2018 13:52

Chuẩn bị sẵn những món nhậu ngon khoái khẩu là cách giúp bữa tiệc lai rai của ông xã nhà bạn sẽ thêm phần thi vị. Không chỉ thế, đây còn là bí quyết giúp làm phong phú hơn gia vị của tình vợ chồng và giúp chồng mát mặt với bạn bè. Chị em đang tìm kiếm những công thức món nhậu ngon – bổ – rẻ và có thể chế biến chế biến nhanh gọn nhất. Cùng theo dõi 5 cách làm món nhậu ngon cho chồng để trổ tài sau đây.

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 1
Bữa tiệc chỉ cần 4 đến 6 món nhậu là đủ

Trước tiên, bạn cần xác định số lượng người tham gia nhậu để lên thực đơn dễ dàng hơn. Thông thường, bữa tiệc chỉ cần 4 đến 6 món nhậu là đủ. Nếu có nhiều người thì bạn chỉ cần thêm số lượng món ăn nhiều hơn nhé!

1. Mề gà trộn giấm và dầu ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 500g mề gà
  • Gừng: cạo vỏ và cắt lát mỏng
  • Quế, hoa hồi, hành xanh
  • Gia vị: xì dầu, giấm, dầu ớt

Cách làm:

  • Mề gà đem cạo sạch mỡ, lột bỏ màng và rửa sạch với nước muối.
  • Bắc nước lên bếp và cho thêm hoa hồi, quế, gừng vào nấu cho đến khi sôi.
  • Dùng nước này để luộc mề gà cho đến khi chín kỹ trong thời gian luộc khoảng 1 tiếng.
  • Vớt mề gà đã chín ra ngoài để nguội và đem thái lát mỏng.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 2
Thái mề gà thành lát mỏng
  • Trộn mề gà với giấm cho thật đều. Tiếp theo, bạn cho dầu ớt, hành lá tướt sợi vào trộn đều.

Yêu cầu thành phẩm:

Món mề gà trộn giấm và dầu ớt có vị chua cay hài hòa, mề gà ngấm gia vị, có vị thơm thoảng hương hoa hồi, gừng và quế.

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 3

Mề gà ngấm gia vị, dầu ớt có vị chua cay hài hòa và vị thơm thoảng hương hoa hồi, gừng và quế

2. Bạch tuộc xào sả ớt

Chuẩn bị:

  • 500g bạch tuộc
  • Sả tươi băm nhỏ
  • Tỏi, ớt bột, sa tế
  • Ít rau răm và dưa leo cắt lát
  • Gia vị: muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm và đường

Cách làm:

  • Bạch tuộc đem rửa sạch cắt bỏ mật và chà với muối, sau đó cắt khúc nhỏ vừa ăn
  • Cho bạch tuộc ướp chung với các gia vị muối, hạt nêm, đường và bột ngọt cho vừa ăn trong khoảng 1 tiếng.
  • Đặt chảo lên bếp và do dầu ăn vào phi thơm tỏi và sả băm.
  • Tiếp theo, bạn cho bạch tuộc vào xào sơ rồi thêm sa tế và nước mắm vào đảo thật nhanh tay. Xào trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 4
Bạch tuộc xào sả ớt là món nhậu ngon, cực bắt mồi
  • Vậy là món bạch tuộc xào sả ớt đã được hoàn thành. Dùng kèm với rau răm và dưa leo thái lát sẽ giúp tăng thêm hương vị thơm ngon của món ăn này đấy!

3. Mực khô xào mắm me

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 5
Món mực khô xào mắm me ”siêu nhanh” và rất bắt vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 3 con mực khô
  • 1 vắt me
  • Dầu điều
  • Ớt, tỏi băm, nước mắm, ớt bột, đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Mực khô đem nướng và đập dập hoặc cán mỏng.

Bước 2: Cho vắt me hòa tan với ít nước ấm. Tiếp theo, bạn chắt lấy nước me, bỏ hột.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn đun nóng rồi phi tỏi thơm với dầu điều. Cho mực khô vào đảo đều để thấm vị. Thêm nước me và gia vị vào đảo thật đều cho đến khi nước mắm sệt. 

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 6
Thêm nước me và gia vị vào đảo thật đều cho đến khi nước mắm sệt

Món mực khô xào mắm me có cách làm ”siêu nhanh” lại rất bắt vị. Thật là một món nhậu rất tuyệt vào mọi lúc không thể bỏ qua phải không nào!

4. Lòng lợn xào hành

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 7
Lòng lợn xào hành ngon mê mệt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 300g lòng non và 300g dồi trường
  • Hành hoa, hành tím
  • Gia vị: nước mắm, chanh, hạt nêm, tiêu.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch lòng heo và dồi trường với nước muối pha loãng và luộc đến chín.

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 8
Nhanh tay gắp lòng heo ra thau nước có vắt chanh để giữ được màu trắng đẹp

Khi lòng và dồi trường đã chín bạn nhanh tay gắp ra thau nước có vắt chanh để giữ được màu trắng đẹp.

Bước 2: Phi thơm hành tím rồi cho dồi và lòng vào xào nhanh.

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 9
Cho lòng vào xào nhanh

Bước 3: Nêm thêm hạt nêm, nước mắm và nấu nhanh trong khoảng 2 phút. Cho hành vào đảo nhanh và tắt bếp.

Bước 4: Chuẩn bị thêm bát nước mắm ngon cắt thêm ớt để ăn kèm với lòng sẽ làm thành món nhậu rất tuyệt.

5. Gỏi xoài xanh khô mực (hoặc khô cá)

Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 10
Gỏi xoài xanh khô mực

Nguyên liệu:

  • 1 con mực khô
  • quả xoài xanh, 3 củ hành khô, rau mùi và rau húng quế
  • Lạc rang chín
  • Gia vị: Quất (tắc), đường, nước mắm, dầu ăn, ớt bột

Cách làm:

  • Xoài xanh đem gọt vỏ và bào sợi.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 11
Xoài bào sợi
  • Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Sau đó phi thơm hành khô.
  • Nhặt và rửa sạch húng quế, rau mùi và thái rối.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 12
Húng quế + rau mùi nhặt, rửa sạch
  • Lạc rang giã dập sơ.
  • Bạn kẹp mực khô để nướng chín trên vỉ. (Hoặc bạn cùng có thể nướng chín bằng cồn, hoặc nướng trên bếp ga).
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 13
Kẹp mực khô để nướng chín trên vỉ
  • Kẹp mực đã được nướng chín vào 1 tờ giấy báo và đập nhẹ, bóc bỏ phần mai và sống lưng của mực. Sau đó, đem xé mực ra thành từng miếng nhỏ và chiên giòn mực.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 14
Không nên rán kỹ quá mực sẽ không được ngọt mà còn khó ăn 
  • Pha nước mắm trộn gỏi theo công thức: 2 thìa canh nước mắm + 2 thìa canh đường + 1/2 cafe ớt bột + 2 trái quất thái lát mỏng. Tùy theo sở thích bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.
Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán - Ảnh 15
Nước mắm trộn gỏi
  •  Tiếp theo, bạn cho xoài xanh + mực + hành khô + rau húng quế + rau mùi + hạt điều vào dĩa lớn trộn đều lên. Cuối cùng, bạn cho thêm nước mắm và dùng đũa trộn đều.

Lưu ý: Chỉ nên rưới nước mắm và trộn lên trước bữa ăn 5-10 phút.

Chắc chắn với những món nhậu ngon, cực bắt mồi  đơn giản và dễ làm tại nhà vừa được chia sẻ bạn sẽ ghi điểm ngay và chồng bạn sẽ cảm thấy phấn khích vô cùng.

Chúc bạn sẽ thành công với cách làm món nhậu ngon cho chồng nhé!

Mực xiên nướng - Món nhậu cực ngon dịp World Cup

Mực xiên nướng - Món nhậu cực ngon dịp World Cup

Từng miếng mực xiên nướng ngọt ngon thơm lừng, uống kèm vài ly bia quả thực là một món ăn lý tưởng cho ông xã lai rai với bạn bè dịp World Cup.

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