Bí quyết giữ chồng: cách làm món nhậu ngon cho chồng lai rai quên hàng quán

Trước tiên, bạn cần xác định số lượng người tham gia nhậu để lên thực đơn dễ dàng hơn. Thông thường, bữa tiệc chỉ cần 4 đến 6 món nhậu là đủ. Nếu có nhiều người thì bạn chỉ cần thêm số lượng món ăn nhiều hơn nhé!

Món mề gà trộn giấm và dầu ớt có vị chua cay hài hòa, mề gà ngấm gia vị, có vị thơm thoảng hương hoa hồi, gừng và quế.

Mề gà ngấm gia vị, dầu ớt có vị chua cay hài hòa và vị thơm thoảng hương hoa hồi, gừng và quế

2. Bạch tuộc xào sả ớt

Chuẩn bị:

500g bạch tuộc

Sả tươi băm nhỏ

Tỏi, ớt bột, sa tế

Ít rau răm và dưa leo cắt lát

Gia vị: muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm và đường

Cách làm:

Bạch tuộc đem rửa sạch cắt bỏ mật và chà với muối, sau đó cắt khúc nhỏ vừa ăn

Cho bạch tuộc ướp chung với các gia vị muối, hạt nêm, đường và bột ngọt cho vừa ăn trong khoảng 1 tiếng.

Đặt chảo lên bếp và do dầu ăn vào phi thơm tỏi và sả băm.

Tiếp theo, bạn cho bạch tuộc vào xào sơ rồi thêm sa tế và nước mắm vào đảo thật nhanh tay. Xào trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Bạch tuộc xào sả ớt là món nhậu ngon, cực bắt mồi

Vậy là món bạch tuộc xào sả ớt đã được hoàn thành. Dùng kèm với rau răm và dưa leo thái lát sẽ giúp tăng thêm hương vị thơm ngon của món ăn này đấy!

3. Mực khô xào mắm me

Món mực khô xào mắm me ”siêu nhanh” và rất bắt vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 con mực khô

1 vắt me

Dầu điều

Ớt, tỏi băm, nước mắm, ớt bột, đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Mực khô đem nướng và đập dập hoặc cán mỏng.

Bước 2: Cho vắt me hòa tan với ít nước ấm. Tiếp theo, bạn chắt lấy nước me, bỏ hột.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn đun nóng rồi phi tỏi thơm với dầu điều. Cho mực khô vào đảo đều để thấm vị. Thêm nước me và gia vị vào đảo thật đều cho đến khi nước mắm sệt.

Thêm nước me và gia vị vào đảo thật đều cho đến khi nước mắm sệt

Món mực khô xào mắm me có cách làm ”siêu nhanh” lại rất bắt vị. Thật là một món nhậu rất tuyệt vào mọi lúc không thể bỏ qua phải không nào!

4. Lòng lợn xào hành

Lòng lợn xào hành ngon mê mệt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300g lòng non và 300g dồi trường

Hành hoa, hành tím

Gia vị: nước mắm, chanh, hạt nêm, tiêu.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch lòng heo và dồi trường với nước muối pha loãng và luộc đến chín.

Nhanh tay gắp lòng heo ra thau nước có vắt chanh để giữ được màu trắng đẹp

Khi lòng và dồi trường đã chín bạn nhanh tay gắp ra thau nước có vắt chanh để giữ được màu trắng đẹp.

Bước 2: Phi thơm hành tím rồi cho dồi và lòng vào xào nhanh.

Cho lòng vào xào nhanh

Bước 3: Nêm thêm hạt nêm, nước mắm và nấu nhanh trong khoảng 2 phút. Cho hành vào đảo nhanh và tắt bếp.

Bước 4: Chuẩn bị thêm bát nước mắm ngon cắt thêm ớt để ăn kèm với lòng sẽ làm thành món nhậu rất tuyệt.

5. Gỏi xoài xanh khô mực (hoặc khô cá)

Gỏi xoài xanh khô mực

Nguyên liệu:

1 con mực khô

quả xoài xanh, 3 củ hành khô, rau mùi và rau húng quế

Lạc rang chín

Gia vị: Quất (tắc), đường, nước mắm, dầu ăn, ớt bột

Cách làm:

Xoài xanh đem gọt vỏ và bào sợi.

Xoài bào sợi

Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Sau đó phi thơm hành khô.

Nhặt và rửa sạch húng quế, rau mùi và thái rối.

Húng quế + rau mùi nhặt, rửa sạch

Lạc rang giã dập sơ.

Bạn kẹp mực khô để nướng chín trên vỉ. (Hoặc bạn cùng có thể nướng chín bằng cồn, hoặc nướng trên bếp ga).

Kẹp mực khô để nướng chín trên vỉ

Kẹp mực đã được nướng chín vào 1 tờ giấy báo và đập nhẹ, bóc bỏ phần mai và sống lưng của mực. Sau đó, đem xé mực ra thành từng miếng nhỏ và chiên giòn mực.

Không nên rán kỹ quá mực sẽ không được ngọt mà còn khó ăn

Pha nước mắm trộn gỏi theo công thức: 2 thìa canh nước mắm + 2 thìa canh đường + 1/2 cafe ớt bột + 2 trái quất thái lát mỏng. Tùy theo sở thích bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Nước mắm trộn gỏi

Tiếp theo, bạn cho xoài xanh + mực + hành khô + rau húng quế + rau mùi + hạt điều vào dĩa lớn trộn đều lên. Cuối cùng, bạn cho thêm nước mắm và dùng đũa trộn đều.

Lưu ý: Chỉ nên rưới nước mắm và trộn lên trước bữa ăn 5-10 phút.

Chắc chắn với những món nhậu ngon, cực bắt mồi đơn giản và dễ làm tại nhà vừa được chia sẻ bạn sẽ ghi điểm ngay và chồng bạn sẽ cảm thấy phấn khích vô cùng.

Chúc bạn sẽ thành công với cách làm món nhậu ngon cho chồng nhé!