Ăn hàu biển có tác dụng gì và cách ăn hàu biển đúng nhất, bạn cần biết

Hàu biển hay còn có tên là con hào, là động vật thuộc nhóm giáp sát hai mảnh. Con hàu nổi tiếng là thực phẩm chứa hàm lượng dưỡng chất cao và được xem là thần dược mang đến sự thăng hoa, cuộc yêu nóng bỏng..

Hàu biển mang đến những công dụng tuyệt vời ít ai ngờ cho sức khỏe chúng ta. Đặc biệt, tác dụng của hàu đối với đàn ông cực kỳ quan trọng. Vậy, Ăn hàu biển có tác dụng gì? Cách ăn hàu biển để phát huy được hết công dụng đặc biệt từ loại hải sản này? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây.

Hầu hết, các động vật thân mềm đều có chứa một lượng dồi dào vitamin E và C. Đồng thời, có chứa đa dạng lượng khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Hàu có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa rất cao, từ đó giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể hiệu quả.

+ Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàu mang đến nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe tim mạch. Chúng giúp giảm lượng mảng bám tích tụ trong lòng động mạch. Đồng thời, trong hàu có chứa hàm lượng cao magie và kali giúp giảm huyết áp, thư giãn mạch máu.

+ Tốt cho mắt

Hàu có chứa nguồn kẽm tự nhiên rất cao. Đồng thời, bổ sung nguồn khoáng chất dồi dào để đảm bảo sản xuất một lượng sắc tố của mắt đầy đủ trong võng mạc.

+ Cải thiện chức năng não

Ăn hàu bổ sung chất gì? Nhờ có chứa một lượng dồi dào B12, axit béo omega-3, kẽm và sắt, bổ sung hàu đúng cách sẽ mang đến nhiều lợi ích tốt cho chức năng của não. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu trong não có chứa lượng sắt thấp sẽ dẫn đến làm giảm khả năng tập trung và gây ảnh hưởng đến trí nhớ.

Bổ sung hàu đúng cách sẽ mang đến nhiều lợi ích tốt cho chức năng của não

+ Cải thiện tâm trạng

Trong hàu có chứa nồng độ kẽm rất cao, chúng sẽ giúp ổn định tâm trạng. Kẽm được biết đến là một khoáng chất cần thiết. Nó cần được tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, với hàm lượng nồng độ kẽm trong máu ở trẻ em tăng sẽ có thể giảm lo âu và giảm trầm cảm.

+ Tốt cho da

Kẽm có tác dụng lớn trong sửa chữa da nhờ giúp tạo ra và thúc đẩy collagen. Collagen sẽ giúp hỗ trợ cấu trúc da và làm giảm chảy xệ. Không những vậy, nó còn giúp duy trì móng tay khỏe mạnh hơn, và giữ cho da đầu và tóc khỏe mạnh.

Hàu chứa nhiều kẽm, có tác dụng lớn trong sửa chữa da nhờ giúp tạo ra và thúc đẩy collagen

+ Sức khỏe hệ thống mạch máu

Ăn hàu là cách bổ sung 16-18% nhu cầu của vitamin C hàng ngày. Bằng cách kích hoạt các coenzyme cơ thể, vitamin C sẽ giúp chống lại bệnh tim mạch hiệu quả. Đồng thời, chúng giúp bổ sung nhiều axit béo omega-3, kali, magiê sẽ giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và hỗ trợ làm giảm huyết áp.

+ Thúc đẩy năng lượng

Hàu chứa nhiều vitamin B12, sẽ giúp tăng cường năng lượng và chuyển hóa năng lượng. Hàu có chứa nhiều chất sắt, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào cơ thể và bổ sung nhiều năng lượng hơn.

+ Tốt cho sức khỏe xương

Trong các động vật thân mềm nói chung và hàu nói riêng có chứa nhiều selen, đồng, sắt, kẽm, phốt pho và canxi. Giúp tăng cường sức khỏe và mật độ của xương mạnh mẽ hơn.

+ Tốt cho sức khỏe tình dục

Điều chỉnh ham muốn tình dục và chức năng tình dục của phụ nữ và nam giới

Trong hàu chứa nhiều kẽm nên mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe tình dục. Không phải tự dưng mà kẽm được gọi là chất kích thích tình dục tuổi già. Kẽm giúp cơ thể sản xuất testosterone, đây là hormone quan trọng trong việc điều chỉnh ham muốn tình dục và chức năng tình dục của phụ nữ và nam giới.

- Đối với nam giới, đây sẽ khoáng chất giúp cải thiện số lượng và khả năng bơi lội tinh trùng tốt hơn.

- Ở phụ nữ, kẽm giúp cân bằng và điều tiết sự kết hợp của estrogen, progesterone, và testosterone. Từ đó, tăng cường hoạt động của buồng trứng.

3. Ăn hàu như thế nào là đúng cách?

+ Số lượng hàu nên bổ sung

Ăn hàu mỗi ngày có tốt không? Tốt nhất, bạn cần điều chỉnh lượng bổ sung hàu thích hợp mỗi ngày. Bên cạnh đó cần nắm được cách ăn hàu sống đúng cách.

Số lượng hàu bổ sung tốt nhất đó là 1 bữa/tuần

Số lượng hàu bổ sung tốt nhất đó là 1 bữa/tuần. Hàu biển sống ở vùng ven biển nên vỏ của chúng thường rất bẩn, bị dính nhiều rác, dẫn đến nhiễm khuẩn từ những vùng nước ô nhiễm. Khi ăn phải sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

+ Lựa chọn, chế biến hàu sống đúng cách

Ăn hàu sống có tốt không?

Câu trả lời là CÓ. Quan trọng là phải có cách chế biến ngon mà giữ được chất, đảm bảo an toàn, ăn vừa đủ, lưu ý …

Hàu thường được chế biến ăn sống với mù tạc, chanh và xì dầu. Để thưởng thức món hàu sống ngon và đảm bảo an toàn, chất lượng nhất, điều cần thiết đầu tiên đó là bạn cần chọn những con hàu tươi nhất. Bạn sẽ có nguy cơ ngộ độc và dễ mắc các bệnh đường ruột khi ăn những con hàu hư thối.

Cần chọn những con hàu tươi nhất

Đồng thời, bạn cần nắm những lưu ý cách ăn hàu sống an toàn sau đây:

- Chọn con hàu không bị bể, nứt vỏ.

- Không chọn những con hàu dễ dàng hé vỏ khi tách nhẹ vỏ.

- Với cách lựa chọn hàu tươi để ăn sống, có thể xác định hàu tươi bằng cách sau: khi nhìn thấy hàu mở hé vỏ, chạm vào phần nhuyễn thể bên trong con hàu tươi sẽ lập tức đóng nắp lại.

- Khi đã chọn được hàu sống, nên chế biến và thưởng thức ngay để giữ được hương vị thơm mặn ngọt của hày. Hoặc bạn cũng có thể bọc ngay lại trong vải ấm và không để tủ lạnh quá 2 ngày.

+ Đối tượng sử dụng thích hợp nhất

Ăn hàu là cách điều chỉnh ham muốn tình dục và chức năng tình dục, giúp cải thiện số lượng và khả năng bơi lội tinh trùng tốt hơn

- Có lợi cho cánh mày râu.

- Ăn hàu biển tốt cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, giúp tăng cường lượng sữa tiết ra.

Nhiều mẹ bầu thắc mắc Ăn hàu có tốt cho bà bầu không? Với giá trị dinh dưỡng cao, hàu là loại thực phẩm tốt cho thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, bà bầu phải cẩn thận, có lúc tốt và có lúc không nên ăn.

4. Một số món ăn ngon chế biến từ hàu

Có thể chế biến hàu thành đa dạng các món ăn sau đây và luân phiên thay đổi để không bị ngán.

+ Hàu lăn bột chiên trứng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 200g hàu đã được làm sạch bỏ vỏ

- 0,5 kg bột chiên giòn hoặc bột mì

- 1 quả trứng gà

Các bước tiến hành:

Nhúng hàu qua bột rồi chiên cho hàu chín vàng

- Đầu tiên, cho bột vào bát, sau đó đập trứng gà vào và trộn đều lên,

- Đun nóng dầu trong chảo. Tiếp theo, nhúng hàu qua bột rồi chiên cho hàu chín vàng. Ăn ngay lúc nóng sẽ ngon và bổ hơn.

+ Hàu sốt hành

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

10 con hàu, nước dùng, hành lá xắt nhuyễn, nước tương, đường, dầu ăn đủ dùng.

Hàu sốt hành

Các bước tiến hành:

- Tách lấy thịt hàu, rửa sạch bùn đất.

- Cho hành tìm vào chảo phi thơm. Khi hàu sắp lại vào vỏ, rắc thêm hành lá lên trên bề mặt và hấp thêm trong khoảng 2 phút trên lửa lớn.

+ Cháo hàu hạt sen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

250g gạo ngon, hàu 10 con, bỏ vỏ lấy thịt, hạt sen 100g. Gừng, gia vị, nấm rơm, cà rốt, hành đủ dùng.

Cháo hàu hạt sen

Cách làm:

- Lấy gạo để nấu cháo chín. Sau đó, cho hạt sen, cà rốt, nấm rơm thái nhỏ để hâm cho đến khi những thứ này chín.

- Cho hành tỏi vào chảo phi thơm. Sau đó, cho hàu vào xào săn. Cho hàu vào nồi cháo nấu thêm trong vài phút.

- Cuối cùng, rắc thêm hành tươi và rau mùi lên trên. Món cháo hàu, hạt sen nên thưởng thức lúc nóng để thơm ngon nhất.

Một số người không thích hàu vì cho rằng đây là thực phẩm”nhầy nhụa” khó nuốt. Như vậy, hàu tốt cho sức khỏe tim mạch, làm đẹp da và cải thiện chức năng não. Chắc hẳn bạn đã nắm được Ăn hàu biển có tác dụng gì? Có thể thấy ẩn đằng sau lớp vỏ thô của hàu là vô số những lợi ích sức khỏe tốt. Hãy chế biến và lưu ý khi khi dùng hàu để giữ được chất, đảm bảo an toàn nhất.