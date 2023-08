Nam, nữ Tuổi Bính Tý 1996 làm nghề gì? Hợp tác làm ăn cùng tuổi nào?

Xương con chuột, tướng tinh con rắn.

Con nhà Hắc đế – Cô bần.

Mệnh người sinh năm 1996: Mệnh Giản Hạ Thủy.

Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ

Cung mệnh nữ: Khôn thuộc Tây tứ trạch.

II. Sơ lược vài nét về tuổi Bính Tý 1996

2.1. Đặc điểm chung của tuổi Bính Tý

Những người sinh năm Bính Tý 1996, có mệnh Giản Hạ Thủy, tức là nước khe suối. Những người mang mệnh này thường có tính cách khá phức tạp, khó đoán vì can Bính thuộc Hỏa mà bản mệnh của họ lại thuộc Thủy.

Theo quy luật tương sinh tương khắc của Ngũ Hành thì Thủy khắc Hỏa, khiến nội tâm của người sinh 1996 thường hay xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Đôi lúc người ta thấy một Bính Tuất nhiệt tình hăng hái, có lúc lại trầm lắng buồn bã.

Những người mang mệnh này thường có tính cách khá phức tạp, khó đoán vì can Bính thuộc Hỏa mà bản mệnh của họ lại thuộc Thủy

Với những người sinh năm Bính Tý mang trong mình mệnh Giản Hạ Thủy, thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, họ cất giữ rất nhiều bí mật. Họ không có quá nhiều bạn bè, nhưng một khi đã thân thiết thì họ là một người bạn nhẹ nhàng và rất biết quan tâm.

Về trí tuệ, bản mệnh sinh 1996 có đầu óc thông minh, giỏi giang, có tài ứng biến. Trong học tập cũng như trong cuộc sống họ là người có suy nghĩ đột phá, đưa ra những ý tưởng mới lạ. Tuy nhiên, cũng chính vì sự thông minh này mà người Bính Tý hay ngờ vực và đa nghi, thiếu quyết đoán. Bản mệnh thường hay dành quá nhiều thời gian để đắn đo, cân nhắc nên họ đánh mất rất nhiều cơ hội kể cả trong cuộc sống lẫn công việc.

2.2. Nữ mạng Bính Tý 1996

Nữ tuổi Bính Tý, cách phóng khoáng và ưa thử thách nên Bính Tý khá xông xáo, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn trên cả công việc lẫn tình duyên. Với bản tính thông minh, lanh lợi, giỏi ăn nói nên trong cuộc sống kết giao rộng rãi, có nhiều bạn bè. Tuy nhiên. sự nghiệp của nữ Bính Tý khá gian nan nhưng cuộc đời sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ phát triển.

Về tình duyên, Nữ mạng Bính Tý nhiều người theo đuổi, tuy nhiên do tính cách không dứt khoát họ đã bỏ lỡ nhiều nhân duyên. Thời trẻ, họ có những mối tình rất đẹp nhưng đều tan vỡ một cách nhanh chóng. Khi sự nghiệp đang đà phát triển mạnh thì nhân duyên lại lần nữa tới và đây sẽ là người cùng họ đi hết quãng đường còn lại. Sau kết hôn tuy cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng đa phần đều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhìn chung cuộc đời nữ Bính Tý xen lẫn giữa gian nan là hạnh phúc, trong cuộc sống đa phần khá thuận lợi. Nữ tuổi Tý bước sang tuổi trung niên có rất nhiều vận may về tài lộc, công danh phát triển, về già cuộc sống yên bình, nhận được nhiều tình cảm của người xung quanh.

2.3. Nam mạng Bính Tý

Nam Bính Tý chú trọng vào sự nghiệp danh tiếng hơn chuyện tình cảm yêu đương. Thời còn trẻ đa phần họ dành nhiều thời gian để thử thách với những công việc khác nhau, tạo dựng sự nghiệp. Bước sang tuổi 28 là thời điểm thuận lợi, phát triển nhất trong cuộc đời của những người này. Tuy nhiên, tính cách của họ có phần hướng ngoại, ưa thích mạo hiểm và khám phá. Nên trong cuộc sống có khá nhiều sự thay đổi, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, khó có được lúc bình yên.

Tính cách của họ có phần hướng ngoại, ưa thích mạo hiểm và khám phá. Nên trong cuộc sống có khá nhiều sự thay đổi, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, khó có được lúc bình yên

Về tình duyên, nam Bính Tý trải qua nhiều khó khăn thử thách mới có được hạnh phúc trọn vẹn. những người tuổi này nhân duyên thường đến khá muộn. Phải đến lúc sự nghiệp vững vàng, công ăn việc làm ổn định thì nhân duyên mới tới. Cuộc sống sau kết hôn khá hạnh phúc và may mắn về vấn đề tài chính.

Tóm lại, cuộc sống của nam mạng có nhiều thử thách nhưng điều đó không khiến họ phiền lòng mà ngược lại chính điều đó thúc đẩy sự cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Trong tình duyên những người này khá may mắn và có nhiều mối lương duyên tốt đẹp.

III. Bính Tý 1996 nên cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp gì?

3.1. Tuổi Bính Tý và những nghề nghiệp theo Ngũ Hành

Hiện nay, việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp với ngũ hành là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi theo các chuyên gia Phong Thủy thì nếu bạn lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản mệnh của bạn thì sẽ giúp mang đến những may mắn và thuận lợi trong công việc. Không những thế bạn còn có cơ hội thăng tiến, nâng cao địa vị của mình trong xã hội.

Không những thế nếu bạn chọn được một ngành nghề phù hợp với sự tương sinh tương khắc của ngũ hành thì bản mệnh sẽ có nhiều không gian để phát huy hết khả năng của mình. Giúp bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ để chỉ lối cho những hướng đi đúng đắn trong công việc, hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải.

Những người tuổi Bính Tý mang trong mình mệnh Thủy nên ưu tiên chọn những nghề nghiệp thuộc hành Thủy. Bao gồm các nghề: ngư nghiệp, xăng dầu, sản xuất đồ uống rượu bia, sản xuất áo mưa, sản xuất cánh buồm, làm nước đá, nhân viên cứu hộ, nhân viên hồ bơi, vận động viên thể thao dưới nước, phóng viên, nhân viên ngoại giao, trượt băng nghệ thuật, nghiên cứu sinh vật biển, thủy điện, sản xuất sửa chữa mua bán tủ lạnh, bán hàng, chế tạo tàu thuyền, công nhân bến tàu, trinh thám, cứu hỏa, tình báo, giặt là, giao thông, phục vụ, chuyển phát nhanh, khách sạn…

Những nghề liên quan tới hàng hải, thủy lợi, thực vật dưới nước, hướng dẫn viên du lịch, vận động viên, vận tải biển, quảng cáo, hàng không, xiếc thú, sản xuất bột giặt, xuất nhập khẩu, cố vấn doanh nghiệp đều liên quan tới ngũ hành Thủy.

Bên cạnh đó, Bính Tý có thể chọn cho mình những ngành thuộc hành Kim. Là những ngành liên quan tới máy móc, có tính quyết đoán, điều khiển và quyền uy. Bao gồm những nghề cụ thể như sau: nghề liên quan tới sắt thép, kim loại, vật liệu xây dựng, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, điện tử viễn thông, vệ tinh, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, dây điện cáp điện, chế tạo loa phát thanh, chế tạo mạch điện, sản xuất dao kéo, chế tạo đồ đồng, làm hợp kim nhôm, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc,…

Ngoài ra những nghề nghiệp mang tính cứng rắn, cần quyết đoán, chủ động như võ sư, đại biểu nhân dân, quan tòa, luật sư, nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, khai quật, khai mỏ, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm, cảnh sát,… cũng là nghề thuộc ngũ hành Kim.

Những người tuổi Bính Tý mang trong mình mệnh Thủy nên ưu tiên chọn những nghề nghiệp thuộc hành Thủy

Thủy khắc Hỏa nên tuổi Bính Tý vẫn có thể làm công việc thuộc hành Hỏa. Nghề thuộc hành Hỏa bao gồm các nghề như: ẩm thực, quán ăn, khách sạn, nhà xưởng, bách hóa, quang học, chụp ảnh, sản xuất kính mắt, điện lực, thiết bị điện, pháo hoa, luyện kim, rượu, chất dễ cháy, cắt tóc, mỹ phẩm, trang sức, hỏa dược, đầu bếp, thủ công mỹ nghệ, gia công máy móc, sản xuất thuốc, quân giới, tư pháp, trị an, chính trị, ca hát nghệ thuật, thợ điêu khắc, nhà bình luận, nhà tâm lý học, nhà diễn thuyết, bảo hiểm, điện ảnh, hội họa, công chức, học giải, giáo sư, tác giả, sáng tác, tạp chí, máy tính, làm lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, năng lượng mặt trời…

Đặc điểm chung của những nghề thuộc Ngũ Hành Hỏa là lễ nghi, nhiệt tình, mạnh mẽ, hung bạo.

3.2. Nữ Bính Tý 1996 nên làm nghề gì?

Nữ Bính Tý 1996. Dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào cũng không thể làm nản lòng nữ Bính Tý 1996 được. Bởi họ là những người yêu đời và lạc quan. Nữ Bính Tý là người thông minh và luôn biết giúp đỡ người khác. Ngoài ra, họ cũng là người khá nhạy cảm trong công việc và có trí tưởng tượng phong phú.

Với những tính cách đó, nữ tuổi Bính Tý rất thích hợp với những ngành nghề như: giáo viên, giảng viên, tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên marketing…

Nếu bạn đang có ý định kinh doanh mà vẫn không biết nên lựa chọn nghề nghiệp gì thì bạn nên lưu ý đến lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật như: tranh ảnh, thời trang, ca sĩ…

3.3. Nam Bính Tý 1996 nên làm nghề gì?

Nam Bính Tý 1996 là người phóng khoáng, có khả năng giao tiếp tốt. Nam Bính Tý thích không khí chốn đông người, thích tụ tập bạn bè. Không thích không khí im lặng và buồn tẻ, họ luôn biết cách làm cho mọi người cũng như không khí xung quanh vui tươi.

Chính bởi nét tính cách phóng khoáng vui vẻ cộng với quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành thì nam Bính Tý 1996 hợp với nghề như: ca sĩ, nghệ sĩ, tiếp viên hàng không, phi công, marketing, diễn viên, người mẫu…

IV. Nam nữ tuổi Bính Tý nên hợp tác làm ăn với những tuổi nào?

Nếu bạn may mắn tìm được một công việc yêu thích, phù hợp với bản thân. Không những thế còn tìm được những người hợp tác làm ăn hợp với tuổi của mình thì bạn không chỉ phát huy trọn vẹn thế mạnh của bản thân, mà họ còn là quý nhân đứng sau nâng đỡ, giúp đỡ bạn. Từ đó giúp cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên hanh thông hơn.

4.1. Tuổi hợp làm ăn với nữ Bính Tý

Nữ Bính Tý nếu có ý định kinh doanh, đầu tư phát triển sự nghiệp thì nên lựa chọn những người sau đây làm đối tác thì sẽ rất thuận lợi và gặp nhiều may mắn đó là Bính Tý đồng tuổi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Hợp tác với những người đó sẽ đem đến cho họ những thành công và sự phát triển không ngừng.

Tìm được những người hợp tác làm ăn hợp với tuổi của mình thì bạn không chỉ phát huy trọn vẹn thế mạnh của bản thân, mà họ còn là quý nhân đứng sau nâng đỡ, giúp đỡ bạn

4.2. Tuổi hợp làm ăn với nam Bính Tý

Bạn đang có ý định kinh doanh và cần người hợp tác làm ăn thì Bính Tý nên cân nhắc nhiều hơn tới những người có tuổi sau: Bính Tý, tuổi Tân Tỵ, tuổi Nhâm Ngọ và tuổi Ất Dậu. Hợp tác với những người này sẽ đem đến nhiều tài lộc, sự may mắn, thành công cho những công việc chung, đạt được kết quả tốt đẹp, không sự thất bại.

V. Công việc sự nghiệp của tuổi Bính Tý năm 2022

Xét về ngũ hành nạp âm, Bính Tý thuộc mệnh Thủy tương sinh với Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tương đối đẹp. Thiên can Bính và Nhâm tương khắc với nhau nên làm giảm đi đôi chút may mắn. Như vậy, bản mệnh chủ yếu vẫn được hưởng sự bình an, may mắn trong năm 2022. Tuy đôi lúc vẫn phải đương đầu với khó khăn nhưng chỉ cần nỗ lực thì mọi chuyện đều tai qua nạn khỏi.

Năm nay người nam tuổi Bính Tý 1996 được phúc tinh là sao Mộc Đức phù trợ nên sẽ tránh được nhiều đen đủi. Mọi phương diện trong cuộc sống cũng được hanh thông, suôn sẻ.

5.1. Công việc, sự nghiệp

Năm 2022 là năm bản mệnh gặt hái thành công sau sự cố gắng trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là năm mà Bính Tý trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Quan lộ rộng mở, có cơ hội được cấp trên đề bạt lên vị trí cao, thăng quan tiến chức trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Nếu bạn đang có những ý định kinh doanh hoặc khởi nghiệp trong năm nay thì ngoài việc chuẩn bị tỉ mỉ từng khâu. Bạn cũng nên chú ý đến việc chọn người hợp tuổi để hợp tác kinh doanh cũng như xem ngày giờ khai trương hợp với bản mệnh để có một khởi đầu thuận lợi.

Nhìn chung những người tuổi Tý là người có tham vọng lớn, luôn muốn vươn lên vị trí dẫn đầu trong công việc. Đôi lúc sẽ gặp phải sai lầm trong công việc vì tính cách bảo thủ, độc đoán. Nếu muốn sớm thực hiện hóa ước mơ thì nên sửa đổi bản thân, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người.

5.2. Tình duyên gia đạo.

Đường tình duyên của bản mệnh Bính Tý năm 2022 là một năm khá tốt. Những người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên như ý. Với những người đã có gia đình có thể đón nhận nhiều chuyện tốt lành trong năm nay. Bầu không khí trong nhà luôn đầm ấm, an vui, tình cảm vợ chồng son sắt, mặn nồng.

Đường tình duyên của bản mệnh Bính Tý năm 2022 là một năm khá tốt. Những người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên như ý

5.3. Tài chính

Năm 2022, người nam tuổi Bính Tý càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì càng thu được nhiều tài lộc bấy nhiêu. Những người tuổi này không những giỏi kiếm tiền mà còn biết cách quản lý chi tiêu hợp lý. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang chủ yếu là nhờ vào sự cần cù, tích tiểu thành đại.

Xã hội phát triển không ngừng, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những công việc mới mẻ. Vậy nên ngoài việc chọn đúng nghề thì bạn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để thành công. Tất nhiên, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi công việc điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thành công đó là sự kiên trì và cố gắng.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn toàn bộ những thông tin về tuổi Bính Tý 1996. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn có thể trả lời cho bản thân được câu hỏi: Nam, nữ Tuổi Bính Tý 1996 làm nghề gì? Hợp tác làm ăn cùng tuổi nào?