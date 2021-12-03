Tử vi thứ Bảy 4/12/2021: tuổi Tý có đường tài lộc sa sút, tuổi Mùi công việc tiến triển tốt đẹp

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 4/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý tài lộc sa sút, mọi việc không tiến triển như mong đợi. Tý tinh thần sa sút, bạn dễ mất kiên nhẫn khiến công việc khó hoàn thành hơn, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng trở nên xấu đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Tý nên ra ngoài để thư giãn, giải tỏa tâm trạng.

Hôm nay Sửu là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Sửu dễ nhận được những lời chúc may mắn, mọi mặt đều tiến triển như ý muốn, những điều tốt đẹp trong công việc và cuộc sống liên tục ập đến khiến bạn luôn hiện nụ cười trên môi.

Hôm nay Sửu là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần hôm nay sẽ gặp vận rủi trong công việc, bạn làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy bạn phải cẩn thận hơn khi đưa ra quyết định. Lời khuyên dành cho Dần là bạn nên cố gắng kiên trì tới cùng, nhất định phải tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Ngoài ra, Dần cũng nên bỏ ngoài tai những lời gièm pha xung quanh khiến tâm trạng của bạn xấu đi.

Tuổi Mão

Hôm nay, đa số những người tuổi Mão làm việc gì cũng bất cẩn, dẫn đến sai lầm liên miên, khiến mọi công sức, nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Mối quan hệ giữa các cá nhân suy giảm, Mão phải thận trọng trong lời nói và hành động khi kết giao với người khác kẻo gieo họa vào thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hoạt bát, làm việc độc lập nên công việc không những tiến triển mỹ mãn mà bạn còn có cơ hội giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề, công danh tăng cao. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân được nguyệt lão se duyên, người đang yêu nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của đối phương khiến bạn vô cùng hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 4/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chỉ cần biết lựa chọn đúng đắn thì bạn sẽ dễ dàng thu được gì đó. Xung quanh bạn có nhiều người giỏi đầu tư với kinh nghiệm phong phú, bạn hãy hỏi han, học tập từ họ nhiều hơn, nhờ vậy mà con đường đầu tư của bạn sẽ suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, dù Tỵ tham khảo các gợi ý của người khác thì bạn vẫn tự mình phân tích, tìm hiểu kỹ càng để đảm bảo rằng mình không bị lừa.

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 4/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chỉ cần biết lựa chọn đúng đắn thì bạn sẽ dễ dàng thu được gì đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay những người tuổi Ngọ cũng kiếm được một chút, thu nhập khá tốt, nhưng bạn cũng dễ bị người khác dụ dỗ mà chi ra số tiền lớn, thậm chí vượt quá số tiền kiếm được. Công việc không suôn sẻ, dễ xảy ra tình huống bất ngờ, mối quan hệ giữa các cá nhân không ổn định, có thể xảy ra hiểu lầm không đáng có do giao tiếp kém.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 4/12/2021, công việc của Mùi hôm nay tiến triển tốt, đây là thời điểm tốt nhất để bạn thể hiện bản thân, bạn có thể nhận được sự ghi nhận của những người xung quanh. Nếu có nhiều thời gian rảnh, bạn cũng có thể tập thể dục, thư giãn, tổ chức tiệc tùng.

Tuổi Thân

Thân tràn đầy năng lượng, bạn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm nên có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao. Đồng thời, bạn cũng được lãnh đạo đánh giá cao, tin tưởng giao cho những nhiệm vụ mới. Các mối quan hệ cá nhân tốt hơn, bạn có thể tham gia vào các hoạt động tụ họp để mở rộng mối quan hệ của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu có trách nhiệm trong công việc, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không đi đường tắt và biết khơi dậy tiềm năng của bản thân. Không chỉ vậy, Dậu còn có thể nhận được lời đề nghị hợp tác của ai đó, giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn. Hôm nay Dậu cũng cần chú ý hơn tới sức khỏe của mình, bạn nên dành thời gian tập thể dục.

Theo tử vi hôm nay, Dậu có trách nhiệm trong công việc, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không đi đường tắt và biết khơi dậy tiềm năng của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất tràn đầy dũng khí, sẵn sàng đối mặt với khó khăn nên ngay cả khi gặp rắc rối bất ngờ thì bạn cũng có thể nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Về tình cảm, người độc thân dễ nảy sinh lòng ghen ghét, đố kị khi thấy người khác hạnh phúc, các cặp vợ chồng không nên tin lời đàm tiếu của người khác kẻo gây ra cãi vã, hai người nên tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 4/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi thiếu quyết đoán, làm việc gì thì bạn đều cần hỏi ý kiến ​​của người khác để đưa ra quyết định và việc này dễ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt, bạn nên giữ vững tâm lý tự tin trước đây. Ngoài ra, mối quan hệ giữa các cá nhân không được tốt lắm, muốn tìm bạn nhậu nhẹt, tán gẫu thì bạn phải cẩn thận, tránh những hiểu lầm không đáng có.

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