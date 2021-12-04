Tử vi Chủ Nhật 5/12/2021: tuổi Thân công việc thuận buồm xuôi gió, tuổi Mão dễ bị đồng nghiệp và lãnh đạo gây rắc rối

Xem tử vi hôm nay chủ nhật ngày 5/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý được Thần Tài soi chiếu, bạn có tầm nhìn đầu tư tốt, dễ tìm được cơ hội kiếm tiền mới. Bên cạnh đó, bạn biết hoạch định tài chính phù hợp, cũng dễ dàng mua được những thứ tốt, đáng tiền với giá hời. Tuy nhiên, dù may mắn đến đâu thì Tý cũng đừng lơ là cảnh giác, phải thận trọng thì cơ hội thắng lợi càng cao, ngoài ra nếu có tiền thì cũng đừng để lộ.

Hôm nay Sửu vừa có cát tinh chiếu mệnh vừa được quý nhân phù trợ nên bạn làm việc gì cũng thuận lợi, có cơ hội thể hiện tài năng của mình và gặt hái được thành quả vang dội khiến người xung quanh phải kinh ngạc. Tâm trạng vui vẻ cả ngày nên vận may có thể theo bạn suốt chặng đường dài.

Hôm nay Sửu vừa có cát tinh chiếu mệnh vừa được quý nhân phù trợ nên bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, tâm trạng của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay rất tốt. Trong công việc, bạn có tư duy nhanh nhạy, nhiều ý tưởng hay ho dễ nảy ra trong đầu, được lãnh đạo ghi nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Dần còn có nhiều thời gian để quây quần, trò chuyện với gia đình, bạn bè để tăng thêm tình thân.

Tuổi Mão

Công việc của Mão diễn ra không mấy suôn sẻ, bạn dễ bị đồng nghiệp và lãnh đạo gây rắc rối khiến áp lực gia tăng. Lời khuyên dành cho Mão là bạn nên kiên nhẫn và bình tĩnh giải quyết từng việc một, tin rằng chỉ cần bạn kiên trì thì sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vận trình tình cảm thăng hoa, người độc thân có những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, người đang yêu nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, bạn nên khen đối phương nhiều hơn, điều này có lợi cho việc phát triển tình cảm giữa hai người.

Tuổi Thìn

Hôm nay những người tuổi Thìn làm việc độc lập rất tốt. Bạn có đầu óc tổ chức tốt, dù gặp phải khó khăn gì thì bạn cũng có thể kiên trì tới cùng nên bạn có thể đạt được kết quả cao, được hưởng cảm giác thành công. Ngoài ra, Thìn còn có cơ hội được tận hưởng hạnh phúc gia đình khi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay chủ nhật ngày 5/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ khá bận rộn, một số việc đang diễn ra suôn sẻ trước đây lại trở nên phức tạp và khó thực hiện vào lúc này khiến bạn gặp phải một số rắc rối nhất định. Thế nhưng,bạn là người tích cực và lạc quan, điềm đạm và bình tĩnh nên nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành suôn sẻ. Ngoài ra, nếu có người đề nghị bạn giúp đỡ, bạn cũng đừng ngại mà giúp đỡ họ một tay nhé.

Xem tử vi hôm nay chủ nhật ngày 5/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ khá bận rộn, một số việc đang diễn ra suôn sẻ trước đây lại trở nên phức tạp và khó thực hiện vào lúc này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Ngọ tính tình độc đoán, kiêu ngạo, nóng nảy, dễ xảy ra mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Ngọ nên chú ý lắng nghe ý kiến ​​của người khác, kiên nhẫn giao tiếp ngay cả khi bạn và đối phương bất đồng quan điểm. Ngoài ra, tình hình tài chính không được như ý, hôm nay không thích hợp để Ngọ đầu tư kinh doanh vì rất khó kiếm tiền, thậm chí thua lỗ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 5/12/2021, Mùi gặp nhiều áp lực nhưng bạn lại có tâm lý lười biếng, dễ chiêu mộ kẻ xấu, tài vận kém sắc. Mùi nên xốc lại tinh thần làm việc, cố gắng giải quyết từng việc một và chờ cơ hội tốt đến. Chuyện tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ bị yếu tố ngoại cảnh quấy rầy khiến cả hai nảy sinh cãi vã.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tâm trạng vui vẻ và hôm nay là một ngày tốt lành với bạn. Công việc của Thân thuận lợi, bạn có dũng khí đương đầu với thử thách, hứa hẹn sẽ có đột phá, việc học hành thi cử cũng thuận lợi, có thể đạt điểm cao. Ngoài ra, khi gặp mặt người khác, bạn nên nhiệt tình chào hỏi mọi người, hôm nay rất thích hợp để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu chịu nhiều áp lực, tâm trạng lên xuống thất thường không thể giải thích được khiến bạn không thể dốc hết sức lực vào bất cứ việc gì, hiệu quả công việc rất thấp, dễ cáu gắt khi đối xử với người khác và có thể nảy sinh tranh chấp. May mắn thay, tình duyên đang thăng hoa, người độc thân có cơ hội làm quen với người khác phái qua sự giới thiệu của người thân, mối quan hệ giữa các cặp đôi tiến triển thuận lợi, cả hai đang bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Theo tử vi hôm nay, Dậu chịu nhiều áp lực, tâm trạng lên xuống thất thường không thể giải thích được khiến bạn không thể dốc hết sức lực vào bất cứ việc gì. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay những người tuổi Tuất gặp nhiều rắc rối, có những điều không thể giải thích được đã xảy ra với bạn, vì vậy bạn phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, tình hình tài chính kém sắc, Tuất nên hình thành thói quen tiết kiệm, năng nhặt thì chặt bị, vì vậy bạn đừng tiêu xài hoang phí nhé.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay chủ nhật ngày 5/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi được Thần Tài chiếu mệnh nên bạn dễ đón tin vui về tiền bạc, thậm chí bạn có thể thử chút vận may của mình thông qua xổ số, rút thăm trúng thưởng. Đường tình duyên lận đận, người độc thân tuy có nhiều người tán tỉnh nhưng đa số họ không muốn yêu đương nghiêm túc, chỉ muốn chơi bơi vì vậy bạn cần phải thật tỉnh táo.

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