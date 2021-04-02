Đúng ngày mai thứ Bảy 3/4/2021: 3 con giáp tình duyên 'lên hương', giàu bất chấp khi được Thần Tài ghé thăm

Tử vi hàng ngày 02/04/2021 08:30

Tử vi thứ Bảy ngày 3/4/2021 chỉ rõ, con giáp tuổi Sửu tình duyên vượng sắc, tuổi Thìn và Dậu lại rất may mắn khi gặp Thần Tài chỉ lối.

Hôm nay là ngày lành, 3 con giáp này được dịp "lên hương" trong tình cảm và cả trong sự nghiệp. 

Tử vi thứ Bảy ngày 3/4/2021 của tuổi Sửu

Tỵ Sửu bán hợp, giữa bạn và người ấy đang nảy sinh tình cảm một cách bình lặng. Song với cá tính của tuổi Sửu thì đây lại là chuyện tốt, bạn thích tình cảm phát triển tự nhiên chứ không thích gượng ép, đốt cháy giai đoạn.

Thực Thần xuất hiện, tài lộc của con giáp này đang bắt đầu khởi vượng. Bản mệnh kiếm tiền dễ dàng từ việc đầu tư kinh doanh. Nhờ sự nhạy bén mà bước đầu bạn đã đạt được thành công. Tiền bạc không phải là nỗi lo lắng hiện tại của bạn. Tuy nhiên nên tìm cách để giữ tiền bạc trong tay, đừng vui mừng quá đà mà đánh mất lợi lộc, may mắn vào những chuyện vô bổ.

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Vốn cần cù, nhạy bén cho nên đây chính là thời cơ để con giáp tuổi Sửu gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 3/4/2021 của tuổi Thìn

Đường tình duyên của tuổi Thìn đang dần thăng hạng. Con giáp này không vòng vo tam quốc mà "đánh trực diện" bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Đối với người đã có gia đình thì đang trải qua 1 giai đoạn khó nói trong cuộc hôn nhân của mình. Dù đôi bên không có nhiều bất đồng nhưng theo năm tháng thì sự nhiệt tình cũng dần nguội lạnh, cần phải nhanh chóng hâm nóng tình cảm lứa đôi. 

Tiền tài thì Thìn chắc chắn không cần phải lo vì Thiên Tài nhập mệnh. Bạn có cơ may gặp được cơ hội kiếm tiền lớn, có thể từ quý nhân là người thân trong gia đình, hoặc một người họ hàng xa mách bảo. 

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Hâm nóng tình cảm lứa đôi là điều mà con giáp tuổi Thìn cần làm ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi thứ Bảy ngày 3/4/2021 của tuổi Dậu

Do được Thần Tình Duyên chỉ lối cho nên những ai tuổi Dậu còn độc thân sẽ gặp tin tốt lành trong ngày mới. Bạn không còn cảm thấy hoang mang, u mê về con đường phía trước nữa. Bạn cần gạt bỏ những nỗi sợ hãi mà quyết tâm tiến về phía trước, nhìn vào hạnh phúc mà dấn thân.

Với người đã tìm được nửa kia thì người ấy là động lực cho bạn vượt qua những thử thách, ít nhất đến hiện tại cho thấy những quyết định của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Gặp Thần Tài rót lộc vào túi, chuyện kiếm tiền với Dậu trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều, khi mà con giáp này bản thân đã biết cách để khai thác những thế mạnh của chính bản thân mình. 

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Tuổi Dậu kiếm tiền bằng nghề tay trái nhưng thu nhập có khi chẳng kém thu nhập chính - Ảnh minh họa: Internet

*Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 độ tuổi ‘thời tới cản không nổi’, tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây

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