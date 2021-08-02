Đúng ngày mai thứ Ba ngày 3/8/2021, 3 con giáp ngập trong may mắn, cơ hội làm ăn tới tấp, quơ tay hốt bạc

Tử vi hàng ngày 02/08/2021 06:51

Theo tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021, 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ưu ái, Cát Tinh chiếu rọi, cơ hội làm ăn chảy về tới tấp, ở nhà quơ tay hốt bạc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp thứ Ba ngày 3/8, Hợi là con giáp may mắn đón lộc khủng trời ban trong ngày, tiền kiếm được không ít, tha hồ chi tiêu không lo nghĩ. Với người làm công ăn lương, tổng kết tháng 7 tốt đẹp giúp bạn được cấp trên nhìn nhận năng lực, thậm chí tăng lương, thưởng hậu hĩnh. Với người mua bán, vận tiền tài ổn định. 

Hợi là con giáp có thể mua sắm, tiêu tiền thoải mái trong thời điểm này mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Tuy nhiên, hãy chú ý tiêu xài những gì đúng nhu cầu vì đang trong thời gian dịch bệnh, có những thứ mua sắm quá đà bạn sẽ không thật sự dùng tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi thứ Ba ngày 3/8 của 12 con giáp, vận tiền tài của Thân đang lên như diều gặp gió, vận trình đỏ như son. Trong công việc, người tuổi Khỉ dù là nam hay nữ cũng bắt đầu được cấp trên trọng dụng, tăng lương thưởng, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Một số còn được quý nhân phù hợp, chỉ đường cho làm ăn. Đáng chú ý, hãy tận dụng cơ hội để phát triển thêm nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập để tha hồ tận hưởng lộc trời ban. 

Trong chuyện tình cảm, vận trình công việc suôn sẻ giúp bạn tự tin khẳng định bản thân bên cạnh người mình yêu, tình cảm càng thêm khắng khít. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 3/8, người làm công ăn lương tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc trong ngày thứ Ba. Những người kinh doanh được thần May mắn phù trợ, cơ hội làm ăn chảy về tới tấp, giúp bạn tìm được hợp đồng lớn và có nhiều tiềm năng khiến đồng nghiệp hờn đỏ mắt, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Ngày thứ Ba là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng, chớp cơ hội thăng quan tiến chức mà không còn sợ ai hãm hại.

Với người kinh doanh buôn bán, chú ý phát triển thêm con đường khác như kinh doanh online, mở rộng mặt hàng phù hợp hơn trong mùa dịch để tận dụng cơ hội trời ban, mở rộng sự nghiệp.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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