Thoa thứ này trước khi trang điểm, sau cả ngày dài lớp nền vẫn mịn đẹp không trôi

Lớp nền mịn đẹp quyết định phần lớn sự thành công của toàn bộ lớp trang điểm trên gương mặt bạn. Vậy làm sao để giữ cho lớp nền mịn đẹp, lâu trôi? Hãy dùng mẹo nhỏ sau đây.

Đã bao giờ bạn gặp trường hợp này: Bạn mất cả nửa tiếng để trang điểm vào buổi sáng thật mịn, thật kỹ, nhưng chỉ đến trưa, lớp nền đã trở nên đổ dầu, trôi lem và không còn tươi sáng nữa. Ở một nơi có khí hậu nóng ẩm phổ biến như Việt Nam, điều này rất thường xảy ra và là nỗi đau đầu của nhiều cô gái. Để có lớp nền mịn đẹp và lâu trôi, chúng ta cần sự kết hợp của nhiều yếu tố như da phải mịn đẹp, đủ ẩm, kem phấn nền không chứa quá nhiều dầu và có khả năng kiềm dầu. Để đạt được điều này, bạn có thể vận dụng một số mẹo nhỏ sau đây. 1. Dùng vaseline

Vaseline có chứa thành phần chủ yếu là pure petroleum jelly, một chất được chiết xuất từ dầu mỏ. Vaseline có công dụng chủ yếu là để dưỡng ẩm da vào mùa lạnh, chống lại tình trạng da khô nứt. Ngày xưa, vaseline có xuất xứ từ Nga nên còn có tên gọi là "Sáp nẻ Liên Xô". Lọ vaseline nhỏ bé có rất nhiều công dụng trong làm đẹp, trong đó cót? việc giữ lớp nền lâu trôi. Cách làm: Sau khi làm sạch da mặt, bạn cho một ít vaseline ra lòng bàn tay, sau đó, thoa 2 tay vào nhau cho ấm để vaseline tan đều ra rồi thoa lên da mặt. Chú ý không thoa quá nhiều dễ khiến da đổ dầu. Sau khi thoa lên khắp mặt, bạn tiến hành trang điểm bình thường. Vaseline sẽ đóng vai trò vừa dưỡng ẩm vừa là lớp kết nối giữa da và mỹ phẩm.

2. Dùng Vitamin E Ngoài công dụng để uống, vitamin E còn có thể dùng để thoa trực tiếp lên da. Tương tự với vaseline, Vitamin E có công dụng dưỡng ẩm da, làm bề mặt da phẳng mịn hơn để kem phấn dễ phân tán và bám vào. Ngoài ra, vitamin E còn có công dụng trẻ hóa, ngăn chặn sự lão hóa trên da như đồi mồi, nếp nhăn, bảo vệ da trước tác hại của mỹ phẩm. Cách dùng: Bạn có thể mua viên Vitamin E tại tất cả các hiệu thuốc. Sau khi mua về, bạn sử dụng dầu bên trong viên E bằng cách cắt nó ra và bóp ra lòng bàn tay, xoa tay với nhau mà áp lên da mặt sạch rồi mới trang điểm. 3. Dùng kem lót Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm kem lót vô cùng phổ biến và có giá hợp lý. Bạn có thể lựa chọn cho mình một tuýp kem lót phù hợp với màu da theo sự tư vấn của nhân viên bán hàng. Kem lót giúp làm mờ lỗ chân lông, cho lớp nền bám dai hơn và bảo vệ da khỏi bị khô nứt do phấn 4. Phủ phấn bột cuối cùng Một cách khác vừa giúp kiềm dầu vừa giúp lớp trang điểm được bền lâu, đó là dùng phấn bột phủ lên một lớp cuối cùng. Những hạt phấn bột li ti sẽ giúp kiềm dầu và giữ lớp nền bền lâu, không bị lem trôi. Bạn có thể dùng bất cứ loại phấn bột nào, nhưng nên phủ 1 lớp mỏng để tránh da bị trắng quá. Xem thêm: cách làm mứt gừng dẻo, cách làm mứt gừng

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