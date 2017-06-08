Nếu bạn không có nhiều tiền mua mỹ phẩm, chỉ cần rút ví cho 4 món sau là đủ

Trang điểm 08/06/2017 17:29

Đầu tư cho mỹ phẩm là một cuộc chơi đòi hỏi không ít kinh phí. Thế nhưng nếu không có nhiều tiền, bạn vẫn có thể xinh đẹp chỉ với 4 món mỹ phẩm cơ bản sau.

Nếu nói vềt? việc bỏ tiền ra mua mỹ phẩm, chắc hẳn rất nhiều cô gái sẽ phải thốt lên "Không biết bao nhiêu cho đủ". Thật vậy, trong cuộc đời phụ nữ, số tiền chi tiêu cho mỹ phẩm, cũng như quần áo chiếm một phần rất lớn thu nhập bình thường của họ. Trong khi đó, mỗi ngày, các nhà sản xuất luôn không ngừng tạo ra sản phẩm mới, đi cùng với chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ để đánh vào tâm lý thích sở hữu đồ làm đẹp của chị em với vô vàn món mỹ phẩm được ra đời. 

Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế dư dả để có thể mua tất cả mỹ phẩm mà nhà sản xuất cho là "cần thiết" cho công cuộc làm đẹp, trang điểm. Chúng ta có thể chọn lọc, đưa ra danh sách những món mỹ phẩm cơ bản nhất để vừa có thể xinh đẹp vừa không làm túi tiền bị quá hao tổn.

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1. BB Cream hoặc CC Cream

Chúng ta đều biết, trong quá trình trang điểm, lớp nền đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì nó tôn lên vẻ đẹp của những bộ phận bạn trang điểm sau đó. Vì sao lại là BB, CC Cream mà không phải kem nền? Vì hai loại kem trang điểm đa năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí cho kem chống nắng, kem cho khuyết điểm, kem lót và chỉ cần 1 bước đánh duy nhất là có ngay lớp nền hoàn hảo.

2. Chì kẻ mày

Thần thái trên gương mặt bạn được quyết định bởi đôi chân mày. Vì thế hãy tỉa chân mày gọn gàng, sau đó chải và dùng chì định hình đường nét chân mày theo quy tắc hình tam giác tính từ cánh mũi. Tùy vào từng khuôn mặt bạn có thể chọn dáng chân mày cong hay ngang miễn là nó cân đối và hài hòa. Chì kẻ mày nên chọn loại vặn thay vì loại gọt để đỡ tốn công sức gọt chì nhé.

Nếu bạn không có nhiều tiền mua mỹ phẩm, chỉ cần rút ví cho 4 món sau là đủ - Ảnh 2

3. Son môi

Với chị em phụ nữ, son gần như là một thứ "tôn giáo" có nhiều tín đồ phát cuồng nhất trên thế giới. Có những cô gái sở hữu đến vài trăm thỏi son nhưng không bao giờ cảm thấy đủ. Son giúp gương mặt của bạn sáng bừng sức sống và trở nên quyến rũ hơn. Để hạn chế chi phí, bạn chỉ cần mua duy nhất 1 thỏi son đỏ là đủ. Khi đi làm, bạn có thể đánh nhẹ lòng môi và khi đi tiệc bạn có thể đánh đậm để trông sắc sảo và sexy hơn.

4. Mascara

Các chuyên gia trang điểm có lời khuyên rằng, khi bạn không đủ thời gian đánh mắt, kẻ mắt, hãy vơ lấy cây mascara và chuốt là đủ. Một hàng mi đen và cong đủ làm nổi bật đôi mắt của bạn mà không làm tốn quá nhiều thời gian trang điểm. Bạn có thể chọn loại mascara có chức năng chống nước để giữ mắt không bị lem nhem khi đổ mồ hôi. Khi đó, chỉ cần 3 giây bạn đã có ngay đôi mắt đẹp long lanh cho cả khi đi làm và đi tiệc.

 

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