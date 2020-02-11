Muốn đẹp xuất sắc như gái Hàn, phụ nữ nên tránh 7 lỗi trang điểm quê mùa, kém sang này

Theo Brightside, thông thường, đa số phụ nữ dễ mắc phải 7 lỗi trang điểm sau đây và vô tình khiến bản thân trông kém sắc, quê mùa.

Trang điểm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hầu hết phụ nữ. Tuy nhiên, makeup không hề đơn giản, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu.

Như tên gọi vốn có, phấn má hồng làm tăng sự tươi tắn, rạng rỡ cho khuôn mặt. Chính vì vậy, phụ nữ nên tránh xa các sản phẩm trang điểm má màu tối, chúng chỉ phù hợp cho sàn diễn thời trang .

Kem nền bong tróc khiến làn da trông xỉn màu, sần sùi dù bạn có trang điểm kỹ đến mấy. Để khắc phục tình trạng này, hãy dưỡng ẩm thật tốt cho da mặt trước khi makeup. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn loại kem nền phù hợp với làn da.



Phấn má hồng tối màu không hề phù hợp với phong cách trang điểm thường ngày - Ảnh: Internet

Lạm dụng mỹ phẩm trang điểm lấp lánh

Các loại mỹ phẩm trang điểm chứa kim tuyến lấp lánh không chỉ làm phụ nữ trông già hơn mà còn mang đến diện mạo rất lỗi thời. Nếu quá yêu thích phong cách trang điểm này, bạn chỉ nên tập trung vào đôi mắt.

Lạm dụng mỹ phẩm trang điểm lấp lánh khiến phụ nữ trông già đi rất nhiều - Ảnh: Internet

Lông mày quá đậm, không phù hợp với màu tóc

Xu hướng trang điểm hiện nay là ưa chuộng sự tự nhiên. Do đó, bạn không cần phải kẻ chân mày quá hoàn hảo, thậm chí chỉ cần dùng gel để làm tăng độ đậm và vào nếp.

Bên cạnh đó, màu lông mày nên phù hợp và cùng tông với màu tóc, chẳng hạn như sử dụng chì kẻ mày màu nâu khi bạn sở hữu mái tóc vàng hoặc nâu.

Xu hướng trang điểm hiện nay là kẻ chân mày tự nhiên, phẩy sợi - Ảnh: Internet

Kẻ mắt quá đậm

Sự tự nhiên và trong trẻo sẽ giúp bạn trông trẻ trung, rạng ngời hơn. Chính vì vậy, đừng nên kẻ eyeliner, dùng phấn mắt đậm màu. Phong cách trang điểm mắt khói chỉ phù hợp với các buổi tiệc tối.

Sự khác biệt rõ nét giữa việc kẻ mắt đậm và tự nhiên - Ảnh: Internet

Đường viền môi tách biệt với màu son

Viền môi giúp son không bị lem, đồng thời tạo nên sự quyến rũ và đầy đặn cho đôi môi. Tuy nhiên, việc dùng chì kẻ viền môi không đồng nhất với màu son sẽ làm phản tác dụng.

Viền môi đồng nhất với màu son sẽ giúp đôi môi căng mọng, gợi cảm hơn - Ảnh: Internet

Chạy theo xu hướng

Các chuyên gia trang điểm liên tục đưa ra hàng tá ý tưởng sáng tạo cho mỗi mùa trong năm nhằm tạo ra các xu hướng thời trang. Nhưng không phải tất cả các xu hướng đều sử dụng được trong cuộc sống thường nhật. Do đó, đừng nên chạy theo tất cả các phong cách trang điểm mới mà chỉ lựa chọn những điều phù hợp.

Chỉ nên áp dụng những xu hướng trang điểm phù hợp với cuộc sống hàng ngày - Ảnh: Internet

Tránh xa những lỗi trang điểm thông thường trên, bạn sẽ hạn chế được việc khiến bản thân trở nên quê mùa và kém sang trong mắt mọi người.