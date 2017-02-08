Dùng nước hoa mà không biết mẹo này đừng hỏi vì sao nhanh bay mùi và khó tỏa hương

Trang điểm 08/02/2017 15:08

Khi dùng nước hoa, hãy áp dụng những bí kíp sau để nước hoa luôn thơm lâu và tỏa mùi tốt.

Nước hoa là thứ dung dịch tinh tế, không những đem đến hương thơm mà còn giúp chủ nhân khẳng định cá tính, phong thái của mình. Đối với phụ nữ, nước hoa là một thứ "vũ khí" rất hiệu quả để trở nên ấn tượng và quyến rũ hơn trong mắt người khác phái. Tuy nhiên để tận dụng được mùi thơm của nước hoa bền lâu nhất, hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây.

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1. Dưỡng ẩm da trước khi xịt

Với nước hoa, khi lượng tinh dầu bám vào một bề mặt da đủ độ ẩm, nó sẽ giữ lâu hơn và tỏa mạnh mẽ hơn. Do đó, bạn  nên xịt nước hoa ngay sau khi tắm hoặc trước khi dùng nước hoa, bạn nên dưỡng ẩm da cẩn thận bằng kem dưỡng hoặc vaseline.

2. Chọn nước hoa EDT

Nồng độ của nước hoa thường được chia làm 3 loại, cologe, EDP, EDT. Thông thường, nước hoa EDP sẽ giữ được từ 4-5 tiếng còn nước hoa EDT từ 3-4 tiếng. Thế nhưng khoảng thời gian này còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như loại da mỗi người, thời tiết, độ ẩm không khí hay nhiệt độ trong nhà, ngoài trời.

Nếu bạn có cơ địa khó lưu mùi hương nước hoa trên da, nên chọn nước hoa dạn EDP thay vì EDT. Tuy giá thành sẽ đắt hơn một chút nhưng đảm bảo về nồng độ tin dầu cao hơn.

3. Xịt lên tóc

Một mẹo nhỏ giúp nước hoa tỏa hương tốt là xịt lên tóc và để tóc xõa. Thời điểm thích hợp nhất là xịt lúc tóc còn hơi ẩm vì nó sẽ giúp nước hoa giữ mùi tốt hơn. Khi xịt lên tóc, mỗi bước chân bạn đi, mùi hương sẽ được lan tỏa ra xung quanh.

4. Xịt lên vùng da có mạch đập

Những vị trí như cổ tay, cổ, sau gáy, sau tai, bụng là nơi bạn nên xịt nước hoa bởi đó là những “điểm mạch” rõ trên cơ thể. Ở những vị trí này, nhiệt độ bề mặt da sẽ cao hơn, giúp tăng khả năng khuếch tán mùi hương một cách tự nhiên.

5. Bảo quản nước hoa đúng cách

Để giữ chất lượng nước hoa, việc bảo quản cũng vô cùng quan trọng. Nước hoa rất "sợ" nhiệt độ, ánh sáng cũng như các chất gây mùi khác. Nhiều người thường thích chưng nước hoa nơi tủ kính, có nhiều ánh sáng cho đẹp nhưng đây là cách bảo quản nước hoa không đúng. Bạn nên để nước hoa nơi tối và mát mẻ, hoặc để trong hộp giấy để bảo quản nước hoa tốt nhất. 

(Nguồn: Soko Glam)

 

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Từ khóa:   mẹo giữ nước hoa thơm lâu

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