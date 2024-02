Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán số bệnh nhân ung thư mới trên toàn thế giới sẽ tăng 77% vào năm 2050. Hút thuốc, uống rượu, béo phì và ô nhiễm không khí được cho là 4 nguyên nhân chính.

Trong tuyên bố ngày 1/2, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán số ca ung thư mới mỗi năm sẽ lên tới hơn 35 triệu vào năm 2050. Đây là mức tăng 77% so với 20 triệu ca ung thư mới vào năm 2022.

WHO đã chỉ ra hút thuốc, uống rượu và béo phì là những yếu tố chính, đồng thời cho biết: “Điều này là do ngày càng có nhiều người tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ ung thư” và ô nhiễm không khí là yếu tố nguy cơ môi trường. Những yếu tố này sẽ trở nên rõ rệt hơn ở các nước phát triển và dự kiến ​​sẽ có thêm 4,8 triệu trường hợp ung thư mới ở các nước phát triển so với năm 2022.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Loại ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới là ung thư phổi. Tính đến năm 2022, loại ung thư này chiếm 12,4% số ca ung thư mới. Tiếp theo là ung thư vú (11,6%), ung thư ruột kết (9,6%), ung thư tuyến tiền liệt (7,3%) và ung thư dạ dày (4,9%). Trong số các trường hợp tử vong do ung thư, ung thư phổi đứng đầu (18,7%), tiếp theo là ung thư ruột kết (9,3%), ung thư gan (7,8%), ung thư vú (6,9%) và ung thư dạ dày (6,8%).

Khả năng tiếp cận điều trị ung thư khác biệt rõ rệt ở nhiều quốc gia. Theo kết quả khảo sát của WHO đối với 115 quốc gia trên thế giới, cho thấy chỉ có 39% trong số tất cả các quốc gia đưa việc điều trị ung thư vào "các dịch vụ y tế toàn cầu".

Ông Freddie Bray, người đứng đầu bộ phận giám sát ung thư tại IARC, cho biết: “Tác động của sự gia tăng số ca ung thư sẽ không được cảm nhận đồng đều ở các quốc gia có mức HDI khác nhau. Những nước có ít nguồn lực nhất sẽ phải gánh chịu gánh nặng ung thư toàn cầu”.

WHO cảnh báo COVID-19 vẫn là mối đe dọa toàn cầu với 10.000 ca tử vong mỗi tháng và tỷ lệ nhập viện tăng 42% Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, mặc dù COVID-19 không còn là 'tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu' như 4 năm trước nhưng vẫn là một mối đe dọa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/who-so-ca-ung-thu-tang-77-trong-nam-2050-648847.html