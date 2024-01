Cụ thể, dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống theo đại diện Bệnh viện, hiện sức khỏe của thai phụ và bào thai được can thiệp thông tim xuyên tử cung do bị tim bẩm sinh sáng ngày 12/1 đã ổn định và đang tốt lên từng ngày. Thai phụ hiện đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo Báo SGGP, các chuyên gia bào thai và tim mạch trẻ em đều nhận định trường hợp này nếu không can thiệp bào thai khẩn hoặc can thiệp trễ sau 30 tuần tuổi thai để nong van động mạch chủ thì khả năng rất cao bào thai sẽ mất trong bụng mẹ (tỷ lệ thai lưu > 50%) hoặc thai sẽ diễn tiến đến hội chứng thiểu sản thất trái và thành tim 1 thất (sau sinh trẻ phải phẫu thuật nhiều giai đoạn để đưa tạm về tuần hoàn 1 thất hoặc phải điều trị triệt để bằng ghép tim).

Ê kíp BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 thông van tim cho bào thai sáng 12-1. Ảnh: PLO

Đúng 9 giờ 15 ngày 12-1-2024, êkíp chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 bắt đầu thực hiện thông tim can thiệp xuyên tử cung cho thai phụ. Thai phụ được gây tê tủy sống, sau đó siêu âm kiểm tra lại tư thế của thai.

Đến 11 giờ, ca phẫu thuật kết thúc và thành công tốt đẹp. Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã trực tiếp đến bắt tay chúc mừng từng thành viên của êkíp can thiệp trường hợp đặc biệt này của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Thai phụ được theo dõi sát sau phẫu thuật, đến 13 giờ ngày 12-1, tràn dịch màng ngoài tim thai đã được kiểm soát tốt, nhịp tim thai bình thường, tình trạng sản phụ ổn định.