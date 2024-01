TP.HCM: Phát hiện loại kem dưỡng trắng không rõ xuất xứ, hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép

Theo đó, báo VietNamNet cho hay, trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM lấy mẫu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Whitening Cream Koné được bán tại sạp 18, 37 chợ Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.HCM.

Trên nhãn sản phẩm ghi số lô ROEIAM, ngày sản xuất 1/7/2023, hạn dùng 1/7/2025, nhà sản xuất “Manufactured by: Kone Natural Herb Co., Ltd – 81 Bangna – Trad Road, Bangna, Bangkok 10260”. Tuy nhiên, sản phẩm không có thông tin số công bố, không có thông tin nhà nhập khẩu. Trên nhãn không có thông tin thành phần, công dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.