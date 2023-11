Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, khuyến cáo: "Không nên sưởi ấm bằng than trong mùa lạnh vì khói than chứa nhiều thành phần độc hại, dễ gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe và là tác nhân gây bệnh nguy hiểm", trong bối cảnh nhiệt độ miền Bắc đang xuống thấp dưới 20 độ. Khí hậu chuyển lạnh, ở một số nơi, người dân vẫn còn giữ thói quen sưởi ấm bằng cách đốt nhiên liệu rắn như than đá, gỗ... Một số gia đình hơ ấm cho bé mới sinh bằng lò than hoặc xông cho mẹ đang kỳ ở cữ.

Thực tế, khói than chứa nhiều thành phần độc hại như cacbon monoxit (CO), CO2, nitơ oxit (NOx) và một số chất khác như lưu huỳnh oxit (SOx), muội than, hydrocacbon chưa cháy hết (CnHm), fomandehit (HCHO)... Các chất này khi tỏa ra trong không khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.