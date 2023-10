Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân cho biết triệu chứng này xuất hiện sau khi hút 2 điếu thuốc lá (bao bì "Get higt" – siêu phê, trên điếu thuốc có chữ boom).

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, sáng 24/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại Trung tâm vừa tiếp nhận điều trị trường hợp nam bệnh nhân 27 tuổi tên là N.T.T ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích mất nước...

Gói thuốc lá mà bệnh nhân mua trên mạng - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Dẫn tin từ Người Lao Động, thời gian qua, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc do hút thuốc lá điện tử trộn ma tuý tổng hợp, cần sa, tinh dầu cần sa. Ngoài ra, tại đây cũng cấp cứu không ít những trường hợp ngộ độc do hút thuốc lào có tẩm ma tuý. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trung tâm ghi nhận có trường hợp ngộ độc ma tuý tổng hợp do hút thuốc lá điếu

Đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới là tình trạng ngộ độc nặng với những biểu hiện vượt quá giới hạn chịu đựng như: Co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, không kiểm soát được hành vi.

"Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá tẩm ma tuý này có thể gây tổn thương đa tạng, hôn mê, co giật, hoang tưởng, mất ngủ, ảo giác, sốc, suy thận, thậm chí ngừng tim. Thực tế, nhiều bệnh nhân hút thuốc lá điện tử có trộn ma tuý nhập viện trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp tim, rối loạn tâm thần, tính mạng bị đe doạ"- bác sĩ Nguyên cảnh báo.