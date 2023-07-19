Điều chỉnh mức đóng BHYT mới của học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2023 theo lương cơ sở

Tin y tế 19/07/2023 10:49

Từ ngày 1/7/2023, với việc tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên có sự thay đổi.

Theo thông tin từ báo Lao động, Khoản 4, Điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, không thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Điều chỉnh mức đóng BHYT mới của học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2023 theo lương cơ sở - Ảnh 1
Học sinh tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao-su, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Ảnh: Báo Nhân dân

Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Ttheo nguồn tin từ báo Nhân dân, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh-sinh viên hiện được áp dụng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Do đó, số tiền phải đóng là: 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 972.000 đồng/năm. Trong đó, số tiền học sinh-sinh viên thực đóng là 680.400 đồng/năm do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Điều chỉnh mức đóng BHYT mới của học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2023 theo lương cơ sở - Ảnh 2
Mức đóng bảo hiểm y tế HSSV theo các mốc thời gian - Ảnh: Báo Lao động

 

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Từ khóa:   BHYT Học sinh sinh viên

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