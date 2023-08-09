Hy hữu: Thai phụ trẻ từng bị vỡ tử cung, được vá mà không hay biết

Tin y tế 09/08/2023 20:48

Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa rất nặng, hiếm có. Nguyên do sản phụ từng bị vỡ tử cung được vá mà không hay biết ở lần sinh trước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Quốc tế City TP HCM  vừa thực hiện ca phẫu thực cấp cứu người phụ nữ vỡ tử cung.

Bệnh nhân tên N.T.H.H, (33 tuổi, ở quận Bình Tân), mang thai 35 tuần, có tiền sử mổ sinh ở nước ngoài. Chị H. vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Nhận định tình trạng nguy cấp, các bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật cứu cả mẹ lẫn con, trong đó ưu tiên tính mạng người mẹ (đang nguy kịch), em bé có thể nuôi dưỡng đặc biệt.

Ngay sau đó, em bé nhanh chóng được đưa ra khỏi bụng mẹ. Các bác sĩ phát hiện đáy tử cung có chỗ vỡ kích thước 2cm, các quai ruột dính chặt vào vị trí tổn thương nên xử trí tách rời.

Sức khỏe cả mẹ lẫn con được phục hồi nhanh sau đó, bé đã trở về trong vòng tay mẹ sau 3 ngày được chăm sóc đặc biệt.

Hy hữu: Thai phụ trẻ từng bị vỡ tử cung, được vá mà không hay biết - Ảnh 1
Chị H. vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ảnh Người Lao Động

Cũng liên quan tới vụ việc này, theo báo Giáo Dục Thời Đại, TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, đây là một trường hợp nguy hiểm do sản phụ bị vỡ tử cung.

Trong lần sinh trước, sản phụ đã bị vỡ tử cung và được may lại nhưng không thông báo cho bác sĩ khi mang thai lần tiếp theo.

Theo BS Thuỷ, phụ nữ mang thai nên cố gắng nhớ lại và thông báo cho bác sĩ tất cả những bệnh lý liên quan, đặc biệt là tiền sử mổ sinh hay phẫu thuật.

Việc này giúp thai kỳ của sản phụ được an toàn, thuận lợi.

Bác sĩ sẽ có những phương án chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra.

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