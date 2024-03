Dùng thuốc tránh thai hàng ngày: Liệu có gây vô sinh?

Hiện có nhiều thông tin không đủ tính xác thực về việc dùng thuốc tránh thai hàng ngày gây vô sinh. Chính vì thế mà khiến nhiều người hoang mang. Từ đó họ thấy e ngại khi muốn dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Không chỉ thế còn khiến việc khi quan hệ không an toàn mới tìm đến các biện pháp khẩn cấp. So với việc dùng thuốc tránh thai hàng ngày, các biện pháp tránh thai có kiểm soát thì việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấu có hiệu quả thấp hơn rất nhiều.

Cần lưu ý thuốc tránh thai hạn chế với một số đối tượng như phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, thừa cân, béo phì... vì khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày, họ dễ gặp tác dụng phụ như đau đầu, váng đầu... hay tăng nguy cơ một số bệnh lý huyết khối, huyết mạch… Không chỉ vậy những ai có bệnh lý về gan, thận cần thận trọng khi sử dụng thuốc tránh thai.

Những người có các bệnh lý về gan, thận, đái tháo đường, béo phì... không nên dùng thuốc tránh thai - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Những thói quen gây vô sinh ở nữ

Theo báo Lao Động, có các thói quen gây vô sinh ở nữ giới như:

Thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa caffeine: Tiêu thụ hơn 300mg caffeine mỗi ngày có thể làm giảm khả năng sinh sản và tăng nguy cơ sảy thai. Bởi, caffeine là chất khiến cơ thể sản sinh ra nhiều estrogen, dẫn đến rối loạn sinh sản, gây vô sinh.

Thức quá khuya: Hai điều cần lưu ý là thức quá khuya, tình trạng chu kỳ kinh nguyệt không đều có thể là một trong những dấu hiệu của việc vô sinh.

Vệ sinh sai cách: Khi tắm nhiều chị em thường có thói quen dùng vòi hoa sen để xối mạnh nước vào thẳng vùng kín, hoặc ngâm mình trong chậu rửa khi vệ sinh vùng kín. Cách làm này vô tình khiến vi khuẩn bị đẩy ngược đi lên tử cung gây nhiễm trùng, viêm loét hoặc tắc ống dẫn trứng gây vô sinh.

Đồ ăn vặt: Đây là nguyên nhân tác động việc hiếm muộn vì những đồ ăn thường chứa một lượng chất béo rất lớn làm tăng lượng estrogen làm ảnh hưởng tới hoạt động của buồng trứng, ngăn cản quá trình thụ thai sau này.

Tình dục không an toàn: Các bệnh lây qua đường tình dục có thể là nguyên nhân dẫn tới vô sinh, nó gây nhiễm trùng ở phụ nữ do quan hệ tình dục không an toàn.

Ở phụ nữ, hút thuốc lá có thể gặp phải các vấn đề như tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung, tăng nguy cơ thay đổi cổ tử cung, bao gồm cả ung thư cổ tử cung và làm tăng nguy cơ sảy thai.